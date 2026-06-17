Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
Немецкая компания решила поставить Украине новые радары ПРО
Компания Hensoldt сообщила о планах передать на Украину радары ПВО
Германский оборонный концерн Hensoldt передаст украинской фирме Fire Point радиолокационные станции, предназначенные для создания новой системы перехвата баллистических ракет.
Немецкий производитель вооружений передаст украинской фирме Fire Point специализированные радиолокационные станции, передает Deutsche Welle* (внесено в России в список СМИ-иноагентов).
Отмечается, что данная техника предназначена для выстраивания обновленной системы противоракетной обороны. Поставленное оборудование должно помочь в перехвате баллистических ракет.
Напомним, страны G7 договорились поставлять Украине средства ПВО и оружие
Ранее сообщалось, что Украина запланировала производство собственных систем противоракетной обороны. Украинская компания Fire Points развертывает производство твердого топлива для крылатых ракет на территории Дании.
Владимир Зеленский жаловался на серьезный дефицит ракет для борьбы с баллистическими целями.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента