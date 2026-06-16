Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.86 комментариев
ВОЗ заявила о прекращении распространения хантавируса в мире
В мире не зарегистрировано новых случаев заражения хантавирусом почти три недели, а число летальных исходов остается не увеличивается более месяца, написал в соцсети Х глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Обновленная информация о хантавирусе: число случаев, о которых было сообщено в ВОЗ, по-прежнему составляет 13. В течение почти трех недель не поступало сообщений о новых случаях. Число умерших остается на прежнем уровне, при этом более месяца не поступало сообщений о новых смертельных случаях», – написал он в соцсети Х, сделав репост записи на страницу ВОЗ.
Гебрейесус резюмировал, что общая ситуация остается стабильной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число заболевших хантавирусом на лайнере MV Hondius достигло 13 человек, это все, известные ВОЗ, случаи заболевания. Инфекционист предупредила об угрозе передачи хантавируса между людьми. Онищенко назвал главных переносчиков хантавируса в России.