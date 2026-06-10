Российских фигуристов не показали в олимпийском проморолике на конгрессе ISU

Tекст: Дарья Григоренко

Организаторы мероприятия на Тенерифе продемонстрировали участникам конгресса видеоролик, в котором отсутствовали российские спортсмены. Видео было посвящено грядущим Олимпийским играм и другим крупным стартам, передает РИА «Новости».

В презентации показали победителей и призеров прошлых соревнований, а также других фигуристов. Зрители увидели выступление бельгийки Луны Хендрикс, которая заняла лишь 14-е место на Олимпиаде. При этом россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян, ставшие шестыми в одиночном катании, в ролик не попали.

Конгресс Международного союза конькобежцев продлится до 12 июня. Участникам предстоит избрать руководство организации и членов технических комитетов. Ожидается, что решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к новому сезону примут 13-14 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года Аделия Петросян и Петр Гуменник получили право на участие в олимпийской квалификации.

Осенью по итогам отборочного турнира в Пекине спортсмены завоевали путевки на Игры для России.

В ноябре Международный олимпийский комитет подтвердил допуск этих фигуристов к Олимпиаде в нейтральном статусе.