После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.11 комментариев
Российских фигуристов не показали в олимпийском проморолике на конгрессе ISU
В презентационном видео к Играм 2026 года в Италии, показанном на конгрессе Международного союза конькобежцев, не оказалось кадров с российскими атлетами.
Организаторы мероприятия на Тенерифе продемонстрировали участникам конгресса видеоролик, в котором отсутствовали российские спортсмены. Видео было посвящено грядущим Олимпийским играм и другим крупным стартам, передает РИА «Новости».
В презентации показали победителей и призеров прошлых соревнований, а также других фигуристов. Зрители увидели выступление бельгийки Луны Хендрикс, которая заняла лишь 14-е место на Олимпиаде. При этом россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян, ставшие шестыми в одиночном катании, в ролик не попали.
Конгресс Международного союза конькобежцев продлится до 12 июня. Участникам предстоит избрать руководство организации и членов технических комитетов. Ожидается, что решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к новому сезону примут 13-14 июня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года Аделия Петросян и Петр Гуменник получили право на участие в олимпийской квалификации.
Осенью по итогам отборочного турнира в Пекине спортсмены завоевали путевки на Игры для России.
В ноябре Международный олимпийский комитет подтвердил допуск этих фигуристов к Олимпиаде в нейтральном статусе.