День Победы давно стал больше, чем праздником памяти. А «Бессмертный полк» превратил это событие в уникальную точку схода всех наших интуиций о самих себе, России, нашем прошлом и будущем, о той самой исторической миссии.
Путин пообщался с Белоусовым после Парада Победы
Президент Владимир Путин после завершения парада на Красной площади кратко побеседовал с министром обороны Андреем Белоусовым и лично поприветствовал командиров парадных расчетов.
Путин в День Победы после церемонии в Александровском саду провел короткую беседу с Белоусовым, передает ТАСС.
Российский лидер пожал главе оборонного ведомства руку и тепло поблагодарил его.
По окончании памятных мероприятий Путин пообщался с командирами парадных расчетов, включая представителей Корейской народной армии.
Президент сделал общую фотографию с зарубежными гостями и участниками парада, после чего подошел к каждому командиру, пожал руку и перебросился парой фраз.
Напомним, Владимир Путин поздравил участников военного парада на Красной площади с Днем Победы. Российский лидер отметил мотивацию бойцов спецоперации великим подвигом поколения победителей.