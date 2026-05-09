День Победы давно стал больше, чем праздником памяти. А «Бессмертный полк» превратил это событие в уникальную точку схода всех наших интуиций о самих себе, России, нашем прошлом и будущем, о той самой исторической миссии.
Путин пообщался с ветеранами после парада
В завершение торжественного марша в честь Дня Победы в столицы президент Владимир Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции.
Российский лидер прошел вдоль зрительских трибун, чтобы выразить уважение собравшимся, передает ТАСС.
Путин пожал руки присутствующим и уделил время короткой беседе с гостями торжества.
Также он уделил внимание участникам движения юнармейцев.
Напомним, президент поздравил российских военных и граждан во время выступления на Параде Победы. Также Путин призвал почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.