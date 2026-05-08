В Анапе восстановили полтора километра песчаных пляжей после ЧС с танкерами

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале оперштаба Кубани говорится, что восстановительные работы велись непрерывно: «Восстановительные работы провели на 1,5 км пляжей Анапы. Работы по отсыпке чистого песка идут круглосуточно. Уже завезено более 35 тыс. кубометров песка».

Для обеспечения высокого темпа работ к процессу привлечены 55 самосвалов, которые доставляют песок, и 13 единиц специальной техники, участвующих в распределении материала по пляжной полосе. Местные власти отмечают, что все необходимые ресурсы мобилизованы для скорейшего восстановления рекреационной зоны.

Ранее сообщалось, что специалисты спасательных служб вышли на уборку центрального пляжа Анапы после выброса нефтепродуктов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Роспотребнадзора предложили засыпать пляжи Анапы чистым песком на 50 см. При использовании такой технологии рисков для здоровья людей не наступит, сообщила глава ведомства Анна Попова.