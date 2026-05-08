Верховный суд признал законным изъятие активов холдинга «Главпродукт»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Судья Верховного суда отказала в передаче кассационных жалоб американских компаний на рассмотрение коллегии, передает РИА «Новости».

Владелец бизнеса Леонид Смирнов и его иностранные структуры пытались оспорить передачу активов государству.

По данным Генеральной прокуратуры, с 2022 по 2024 год ответчики в обход президентских указов перевели на счета JP Morgan Chase Bank N.A. около 1,4 млрд рублей. В связи с этим надзорное ведомство потребовало изъять основные предприятия группы.

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск. Заседания проходили в закрытом режиме, поскольку представитель истца заявил: «Вся информация, которая рассматривается… носит чувствительный характер, прежде всего для государства».

В качестве обеспечительных мер был наложен арест на имущество более 30 юридических лиц. Истец обосновал это тем, что бенефициар выводит финансовые активы холдинга за границу и блокирует работу временной администрации.

Напомним, компания выпускает свыше 500 видов консервированной продукции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин передал холдинг «Главпродукт» под временное управление Росимущества. Летом 2025 года Арбитражный суд Москвы обратил активы этой компании в доход государства. Позже Арбитражный суд Московского округа отказал иностранным фирмам в возврате изъятого имущества.