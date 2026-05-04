«МК»: Генерал Станислав Петров погиб в Доме на набережной
Генерал-полковник Станислав Петров, видный советский военачальник и один из основателей химических войск СССР, скончался в субботу утром в своей квартире в знаменитом Доме на набережной, сообщает «Московский комсомолец». Его тело обнаружили родственники около 7 часов утра.
По предварительной информации, причиной смерти стало самоубийство.
Петров был последним командующим войсками химической защиты СССР с 1989 по 1992 год, а после распада Советского Союза он стал первым начальником войск радиационно-химической и биологической защиты России и занимал этот пост до 2001 года. Он также был одним из ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
За вклад в развитие химической защиты и ликвидацию аварии в Чернобыле Петров был награждён Ленинской премией в 1991 году, а в 2001 году получил степень доктора военных наук. До последних дней жизни он оставался научным сотрудником одного из военных институтов и возглавлял журнал «Вестник войск РХБ защиты».
Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о кардинальном пересмотре подходов к безопасности после этой трагедии.