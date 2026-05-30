Российский пловец Лифинцев завоевал золото на турнире в Барселоне
Российский спортсмен Мирон Лифинцев стал победителем на дистанции 100 метров на спине в рамках третьего этапа соревнований по плаванию «Маре Нострум» в Барселоне.
Лифанцев преодолел дистанцию за 53,72 секунды, передает РИА «Новости». Второе место досталось чеху Мирославу Кнедле, а третьим финишировал аргентинец Улисес Саравия.
Копилку сборной пополнил Иван Кожакин, завоевавший серебро на дистанции 50 метров брассом с результатом 26,88 секунды. Золото на этом отрезке забрал представитель ЮАР Майкл Хули, бронзу получил белорус Илья Шиманович.
Еще одну серебряную медаль принес Кирилл Пригода, показавший время две минуты 9,56 секунды на дистанции 200 метров брассом. Первым здесь стал нидерландец Каспар Корбо, замкнул тройку лидеров француз Марк-Антуан Оливье.
Напомним, 13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила российским и белорусским атлетам выступать на соревнованиях под своими национальными флагами и гимнами.
Накануне российские пловцы завоевали три золотые медали на французском этапе серии Mare Nostrum.
На стартовом этапе турнира в Монако российская сборная выиграла 11 наград разного достоинства