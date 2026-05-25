Российские пловцы завоевали 11 медалей на турнире в Монако

Tекст: Мария Иванова

Во второй день соревнований в Монако отечественные пловцы, выступающие под российским флагом, взяли семь наград, передает Олимпийский комитет России. Четыре из них оказались золотыми.

Сначала отличились брассисты на стометровке, где победу одержал Иван Кожакин, опередив Каспара Корбо из Нидерландов. Бронза на этой дистанции досталась Кириллу Пригоде. На дистанции 200 метров среди девушек лучшей стала Евгения Чикунова, уверенно обошедшая соперниц из Канады и Нидерландов.

На дистанциях 50 метров, проводимых по системе плей-офф, Олег Костин завоевал серебро в баттерфляе. Павел Самусенко победил Мирослава Кнедле из Чехии, а в чисто российском финале по брассу Кожакин снова оказался быстрее Пригоды.

Всего на первом этапе турнира россияне выиграли 11 медалей, среди которых пять золотых, три серебряные и три бронзовые.

Следующий этап серии состоится с 27 по 28 мая во французском Кане-эн-Руссийоне.

