Российские пловцы завоевали три золота на турнире во Франции
Российские спортсмены успешно выступили во второй день этапа престижной серии Mare Nostrum в Кане-эн-Руссийоне, завоевав семь наград, включая три золотые медали, сообщил Олимпийский комитет России.
На дистанции 50 метров брассом серебро забрал Иван Кожакин, уступив Майклу Хаули из ЮАР. На 200 метрах тем же стилем золото взял Кирилл Пригода, а серебро досталось Александру Жигалову.
В женском заплыве на 200 метров брассом уверенную победу одержала Евгения Чикунова, показав время 2.22.09 и опередив канадку Алексанн Лепаж и немку Анну Элендт. Еще один победный дубль россияне оформили на 100 метрах на спине: золото завоевал Мирон Лифинцев, серебро – Павел Самусенко.
Бронзовую медаль на стометровке баттерфляем принес команде Роман Шевляков. Всего за два дня соревнований в Кане-эн-Руссийоне российские спортсмены завоевали 12 наград: пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали. Заключительный этап серии пройдет в Барселоне 30 и 31 мая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля Международная федерация плавания сняла ограничения на выступление российских атлетов с национальным флагом.
На стартовом этапе серии Mare Nostrum в Монако отечественные спортсмены завоевали 11 наград разного достоинства.
В феврале сборная России выиграла 54 медали на чемпионате Европы по плаванию в ледяной воде.