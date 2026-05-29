В России решили оптимизировать режим работы светофоров на ж/д переездах
Правительство планирует усовершенствовать режимы работы светофоров на железнодорожных переездах и установить дополнительные заграждения, передает РИА «Новости».
Соответствующие меры содержатся в утвержденном в мае плане по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года.
В правительственном документе прописана необходимость модернизации инфраструктуры. «Подготовка программы повышения безопасности дорожного движения в границах железнодорожных переездов, предусматривающей замену конструкций междурельсового настила, оптимизацию режимов работы светофоров, дооснащение переездов устройствами, предназначенными для обеспечения безопасности (установка переездной сигнализации, шлагбаумов, устройств заграждения переезда, дорожных зеркал)», – говорится в тексте.
За выполнение этих задач будут отвечать Минтранс, МВД и региональные органы власти при участии РЖД. Ожидается, что ответственные ведомства представят подробный доклад о проделанной работе в 2028 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правительство утвердило план мероприятий для реализации стратегии безопасности на дорогах.
В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о принятии данного документа.
Весной 2025 года глава государства ввел новые штрафы за переход железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора.