0 комментариев
В Чувашии шестеро детей отравились арбузом
В Канашском округе Чувашии шестеро детей оказались в больнице из-за пищевого отравления после употребления раннего арбуза, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Вечером 28 мая за медицинской помощью обратились шестеро детей с признаками пищевого отравления, все они были в одном из населенных пунктов Канашского округа, указали в ведомстве, передает ТАСС.
«По словам пациентов, недомогание возникло после употребления арбуза. В настоящее время все дети госпитализированы, им оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь в условиях стационара», – добавили в министерстве.
В ведомстве предупредили об опасности употребления бахчевых культур до наступления их естественного сезона созревания. Главный внештатный диетолог Минздрава Чувашии Алина Степанова отметила, что ранние плоды могут содержать повышенное количество нитратов и химических стимуляторов роста, что часто становится причиной тяжелых пищевых отравлений, особенно у детей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, детский гастроэнтеролог Яна Рейдер предупредила о высоком риске пищевых отравлений у несовершеннолетних в жаркую погоду.