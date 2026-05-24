Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.5 комментариев
Дотком обвинил главу ЕК в лицемерии после теракта в ЛНР
Основатель Megaupload Дотком обвинил фон дер Ляйен в лицемерии
Основатель сервисов Megaupload и Mega Ким Дотком обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в применении двойных стандартов после атаки ВСУ на Луганскую Народную Республику.
Известный предприниматель Ким Дотком жестко раскритиковал Урсулу фон дер Ляйен за игнорирование смертоносного удара украинских войск по студенческому общежитию в Старобельске, передает РИА «Новости».
Бизнесмен призвал европейского политика тщательнее проверять факты, подчеркнув, что ее нынешние высказывания дискредитируют Европейский союз.
Поводом для резкой критики стала публикация фон дер Ляйен в социальной сети Х, где она бездоказательно возложила на Россию ответственность за якобы совершенные атаки на мирное население Украины.
Дотком обратил внимание на то, что глава Еврокомиссии проигнорировала недавний удар украинских военных по общежитию в Старобельске.
«Подождите. Разве незадолго до этого Украина не атаковала студенческое общежитие в ЛНР, в результате чего погиб 21 человек? Так кто же на самом деле проявляет жестокость? Кто пренебрегает человеческой жизнью и мирными переговорами? Кто совершает террор против мирного населения? Уточните факты. Вы позорите ЕС», – написал Дотком в ответ на пост фон дер Ляйен.
Ранее 22 мая украинские беспилотники атаковали студенческое общежитие колледжа в Старобельске.
Тяжелые дроны самолетного типа несколько раз целенаправленно ударили по учебному корпусу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отрицание западными политиками этого теракта потерей человеческого достоинства.
ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.