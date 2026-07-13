Рубио обвинил МУС в разжигании войны против США

Tекст: Денис Тельманов

Государственный секретарь США заявил об угрозе американскому суверенитету со стороны Международного уголовного суда и пообещал продемонстрировать решимость Вашингтона.

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Международный уголовный суд (МУС) в разжигании войны против Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

«Международный уголовный суд стремится превратиться в неподотчетный орган, который сможет по своему усмотрению преследовать и арестовывать американских граждан, тем самым создавая фундаментальную угрозу суверенитету США», – написал политик в социальной сети X.

Помимо этого, глава американской дипломатии пригрозил, что власти Соединенных Штатов дадут инстанции понять, что из себя представляет американская решимость.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году американские власти ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда.

В ответ представители организации назвали эти меры попыткой подрыва независимости учреждения.

До этого Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о возможных ограничениях для сотрудников данной инстанции.