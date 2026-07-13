Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.9 комментариев
Рубио обвинил МУС в разжигании войны против США
Госсекретарь США Рубио обвинил Международный уголовный суд в угрозе суверенитету.
Государственный секретарь США заявил об угрозе американскому суверенитету со стороны Международного уголовного суда и пообещал продемонстрировать решимость Вашингтона.
Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Международный уголовный суд (МУС) в разжигании войны против Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».
«Международный уголовный суд стремится превратиться в неподотчетный орган, который сможет по своему усмотрению преследовать и арестовывать американских граждан, тем самым создавая фундаментальную угрозу суверенитету США», – написал политик в социальной сети X.
Помимо этого, глава американской дипломатии пригрозил, что власти Соединенных Штатов дадут инстанции понять, что из себя представляет американская решимость.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году американские власти ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда.
В ответ представители организации назвали эти меры попыткой подрыва независимости учреждения.
До этого Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о возможных ограничениях для сотрудников данной инстанции.