МУС назвал санкции США попыткой подорвать независимость суда

Суд в Гааге заявил о давлении США на международную судебную систему

Tекст: Ирма Каплан

Международный уголовный суд (МУС) выпустил заявление в ответ на объявление американских санкций против четырех своих судей, сказано в заявлении на сайте МУС.

«Эти меры являются явной попыткой подорвать независимость международного судебного учреждения, которое действует в соответствии с мандатом 125 государств-участников со всех уголков земного шара», – говорится в документе.

МУС считает, что обеспечивает справедливость миллионам жертв тяжких преступлений, строго соблюдая Римский статут и принципы справедливости.

«Эти санкции направлены не только против определенных лиц, но и против всех тех, кто поддерживает Суд, включая граждан и юридические лица государств-участников. Они направлены против невинных жертв во всех ситуациях, рассматриваемых Судом», – ответила организация на американские санкции.

Там добавили, что своими санкциями США выступили против верховенства права, мира, безопасности и предотвращения самых тяжких преступлений.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские власти ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда, сославшись на политизацию деятельности организации и злоупотребление полномочиями.