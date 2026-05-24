Британский генерал объяснил, почему армия России «значительно более смертоносна»

Британский генерал Элвисс призвал соотечественников опасаться Россию

Tекст: Катерина Туманова

Российская армия – «грозный противник» и «значительно более смертоносна» сейчас, чем в 2022 году, предупредил генерал-лейтенант Майк Элвисс, командующий ключевыми силами НАТО, в беседе с газетой The Telegraph.

«Люди, сражающиеся друг с другом, меня не пугают, но они закалены в боях и испытывают на прочность. Дело в том, что они смотрели на это и жили в соответствии с этим долго, как могли долго», – сказал Элвисс.

По словам командующего Корпусом быстрого реагирования союзников (ARRC), НАТО не готов к борьбе с Россией. Ранее издание Daily Mail сообщало, что запасы британских дронов будут исчерпаны в течение нескольких недель в случае конфликта.

К тому же решающую роль искусственного интеллекта и современных технологий в обеспечении превосходства над любым противником тоже нельзя забывать. Оценивая опыт боевых действий, Элвисс отметил, что четырехлетний украинский конфликт «промышленного масштаба» закалил русские войска.

Корпус быстрого реагирования является одним из двух соединений НАТО, в который в полном составе входят 60 тыс. военнослужащих из Британии, Италии, Канады и Швеции. После недавней реорганизации Элвисс фактически возглавил британскую армию, взяв под контроль ее военный потенциал.

Британский генерал заявил, что его расположение в стиле Второй мировой войны, находится под землей. Традиционные штаб-квартиры, которые обычно располагались «в море палаток», теперь стали «главной целью для ракет и беспилотников».

Он отметил, что переезд в подземный «цифровой штаб» необходим для защиты от баллистических ракет и для выживания, считая при этом необходимостью находиться «как можно ближе к угрозе».

Кроме того, Элвисс призвал заявления российских властей воспринимать всерьез, а западным странам готовиться к любым сценариям. В оборонном ведомстве Британии признали, что британские солдаты хронически плохо оснащены и в настоящее время страна тратит на оборону лишь 2,6% ВВП, в то время как Польша тратит 4,48%, а Литва – 4%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британские оборонные предприятия массово переехали в США. В Британии отказались платить взнос за доступ к европейской оборонной программе SAFE. Главком ВМС Британии Дженкинс признал неподготовленность флота к войне.