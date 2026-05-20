Си Цзиньпин предупредил об угрозе возврата к закону джунглей в мире
Стремление к мировой гегемонии и односторонние политические решения наносят колоссальный урон международной безопасности, провоцируя глобальный хаос, отметил председатель КНР Си Цзиньпин.
Китайский лидер выразил серьезную обеспокоенность текущей геополитической обстановкой, передает РИА «Новости».
«Этот мир совсем неспокоен. Зашкаливает нанесенный односторонними действиями и гегемонией урон. Грозит возврат к закону джунглей», – подчеркнул политик во время совместного выступления с президентом России Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.
Главы государств также подписали заявление об углублении двусторонних отношений.