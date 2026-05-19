В Китае задержали мужчину за попытку отравить известного сбором бутылок бульдога

Дарья Григоренко

Как пишет газета South China Morning Post, на юге Китая задержан мужчина, подозреваемый в попытке отравить знаменитую собаку, которая известна тем, что собирает на улице пластиковые бутылки, передает РИА «Новости».

Французский бульдог по кличке Сяобай стал местной знаменитостью благодаря тому, что приносил пустые пластиковые бутылки своему хозяину Чжану. Мужчина сдавал пластик и смог заработать на этом более 100 тыс. юаней, что эквивалентно 14,6 тыс. долларов.

Собака приобрела огромную популярность в интернете: на аккаунт животного подписались 0,5 млн человек, а отдельные видеоролики собирали до 10 млн просмотров. В начале мая хозяин обратился к правоохранителям, узнав из интернет-чатов о планах отравить питомца.

Чжан решил не выпускать Сяобая на улицу до поимки злоумышленника. В настоящее время расследование инцидента продолжается, а знаменитый бульдог уже возобновил свои прогулки.

