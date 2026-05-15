В Сочи осудили участников банды экс-директора Дагомысского ДРСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Лазаревский райсуд Сочи вынес приговор шестерым сообщникам Сафарбия Напсо, бывшего директора ГУП КК «Дагомысское ДРСУ», передает ТАСС со ссылкой на сообщение инстанции.

Злоумышленников признали виновными в мошенничестве и превышении должностных полномочий, назначив им от двух до шести с половиной лет колонии общего режима.

«С 2018 по 2021 год с помощью подставных и подконтрольных им юридических и физических лиц совершили хищение имущества предприятия в виде транспортных средств и другой дорожной техники на общую сумму более 45 млн рублей», – пояснили в суде.

Преступную схему раскрыли сотрудники кубанского управления ФСБ. Выяснилось, что в 2019 году фигуранты продали подконтрольной фирме асфальтобетонный завод менее чем за 1 млн рублей, хотя его реальная стоимость превышала 81,6 млн рублей. Завод планировали использовать для личного обогащения.

Позже, в период с 2020 по 2021 год, преступники оформили фиктивные документы о выполнении работ по контракту, присвоив более 79 млн рублей.

Аналогичная схема была применена при ремонте дорог «Альпика-сервис» и подъезда к селу Харциз Первый, где по поддельным актам приемки похитили свыше 70 млн рублей. Ранее сам Сафарбий Напсо был осужден условно после заключения досудебного соглашения, а его дело связано с расследованием в отношении бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Госдума лишила депутата Анатолия Вороновского неприкосновенности из-за взятки от дагомысской фирмы. В декабре Басманный суд Москвы отправил бывшего парламентария в СИЗО. В январе Генпрокуратура потребовала изъять многочисленную недвижимость экс-депутата в доход государства.