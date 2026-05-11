«Барселона» победила «Реал» в «Эль-Класико»
«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании по футболу
Матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и мадридским «Реалом» завершился победой каталонского клуба, который досрочно обеспечил себе чемпионский титул.
Каталонский клуб одержал уверенную победу в домашнем матче со счетом 2:0, оторвавшись от ближайшего преследователя на 14 очков за три тура до финиша. Голами отметились Маркус Рэшфорд на девятой минуте и Ферран Торрес на 18-й, передает РИА «Новости».
Набрав 91 очко, сине-гранатовые стали недосягаемыми для мадридского клуба, в активе которого 77 баллов. Этот чемпионский титул стал для команды 29-м в истории и вторым подряд под руководством Ханса-Дитера Флика.
Матчи «Реала» и «Барселоны» считаются одними из самых популярных в мировом футболе и получили собственное название – «Эль-Класико», они регулярно оказываются в числе самых рейтинговых трансляций среди всех спортивных событий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте «Барселона» покинула Кубок Испании по сумме двух матчей с мадридским «Атлетико». В январе каталонский клуб завоевал Суперкубок страны после финальной победы над «Реалом» со счетом 3:2. Осенью мадридцы одержали волевую победу над сине-гранатовыми в десятом туре национального первенства.