    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии

    Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется ли у власти Виктор Орбан, или ему на смену придёт проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    9 апреля 2026, 08:16 • Новости дня

    Марочко сообщил о передаче гражданских поездов армии Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ вновь используют для своих целей гражданские поезда, которые им выделили украинские железнодорожники, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что ВСУ вновь начали использовать гражданские поезда для своих нужд, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что украинские железнодорожники предоставили часть гражданского подвижного состава во временное пользование для нужд украинской армии.

    Марочко уточнил, что из-за этого несколько пригородных поездов не будут курсировать в Харьковской области, а также между Харьковской и Полтавской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование украинской армии из-за нехватки подвижного состава расконсервировало старые советские паровозы.

    Российские военные уничтожили два эшелона с техникой противника в Сумской области.

    До этого боевики использовали гражданские автомобили скорой помощи для маскировки перемещения личного состава.

    8 апреля 2026, 12:53 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по используемой ВСУ портовой инфраструктуре
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, местам запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиабомб и 265 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 132 493 беспилотника, 654 ЗРК, 28 750 танков и других бронемашин, 1696 боевых машин РСЗО, 34 334 орудия полевой артиллерии и минометов, 58 872 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили производящие комплектующие крылатых ракет для ВСУ заводы

    Ранее Черноморский флот отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ.

    В конце прошлой неделе ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    8 апреля 2026, 17:08 • Новости дня
    Зеленский предложил России прекратить огонь по примеру Ближнего Востока

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский выразил готовность к прекращению огня на Украине при условии зеркальных шагов со стороны России.

    Владимир Зеленский выступил с обращением к России по поводу прекращения огня на Украине, сообщает РИА «Новости». Его заявление прозвучало на фоне перемирия между США и Ираном.

    «Прекращение огня – это правильное решение, ведущее к окончанию войны. Мы поддерживаем тишину на Ближнем Востоке и в Заливе, которая открывает путь для дипломатической работы. Украина готова отвечать зеркально, если россияне прекратят удары», – заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

    По его мнению, прекращение огня может стать основой для дальнейших договоренностей между сторонами. Зеленский подчеркнул, что перемирие позволит сторонам начать диалог и поиск дипломатического решения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никаких дедлайнов по выводу украинских войск из Донбасса для Владимира Зеленского не устанавливалось.

    Владимир Зеленский заявил, что получил требование вывести вооруженные силы Украины из Донбасса в течение двух месяцев.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    9 апреля 2026, 01:58 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА на Кубань погиб мирный житель
    @ Официальный Telegram-канал министерства здравоохранения Краснодарского края

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников погиб мужчина в поселке Крымского района Саук-Дере, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Кондратьев сообщил в Max, что мужчину убило обломками уничтоженного БПЛА, мужчина «находился в этот момент на балконе многоквартирного дома».

    Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал, что администрация района окажет семье всю необходимую помощь.

    Кроме того, фрагменты сбитых дронов были обнаружены в поле в пригороде Крымска, а также на территории одного из предприятий и по нескольким адресам в селе Молдаванское. В этих случаях жертв и разрушений удалось избежать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки беспилотного летательного аппарата упали в селе Молдаванское Крымского района. В аэропортах Краснодара, Волгограда и Геленджика установлены ограничения на рейсы.

    9 апреля 2026, 02:12 • Новости дня
    Экспорт российской нефти через порты Балтики снизился до годового минимума

    Tекст: Антон Антонов

    В первой неделе апреля объем морских поставок нефти из России через порты Балтики уменьшился до годового минимума, сообщили в Центре ценовых индексов.

    Объем снизился на 33,2%. Основная причина сокращения связана с аварийными остановками портовой инфраструктуры. В частности, порт Усть-Луга был поврежден в результате атаки беспилотников, а в Приморске произошел пожар на нефтяных емкостях. Кроме того, 5 апреля был поврежден один из участков нефтепровода в районе Приморска, пишет «Коммерсантъ».

    Кроме того, в Новороссийске повреждение сразу двух причалов привело к снижению поставок на 17,5%. Общий объем морских отгрузок из России сократился на 4,1%. Исключением стал только порт Козьмино на Дальнем Востоке, где отгрузки увеличились на 60% и достигли 114 тыс. тонн в сутки. По сравнению с мартовским уровнем отгрузки упали на 17%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с конца марта Украина провела серию атак БПЛА на объекты в Ленинградской области, включая Усть-Лугу, Кронштадт и Приморск. Киев запускал часть своих БПЛА, направленных на российские нефтяные терминалы на Балтике, через территорию Польши, затем Литвы, Латвии и Эстонии. Политолог Александр Носович считает, что Киев осознанно подставил союзников из Прибалтики, заранее не уведомив их о налете.

    9 апреля 2026, 06:45 • Новости дня
    Командование 71-й бригады ВСУ уничтожило своих солдат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Сумской области уничтожает собственных военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Сумской области уничтожает своих солдат, передает ТАСС со ссылкой на российских силовиков. В ведомстве отметили, что в регионе формируются смешанные штурмовые группы, в которые входят военнослужащие 71-й аэромобильной и 160-й механизированной бригад ВСУ.

    Согласно имеющимся данным, личный состав механизированной бригады был подчинен командованию 71-й, после чего последовали случаи уничтожения собственных военнослужащих. «Сестра пропавшего без вести насильно мобилизованного солдата 160-й бригады И. Охоты сообщает, что личный состав механизированной бригады переподчинили командиру 71-й бригады, командование которой «уничтожило собственных военнослужащих», – заявил источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска поразили ударами остатки батальона 71-й бригады ВСУ. Командиры этого подразделения на сумском направлении попытались уничтожить группу отказников. Руководство данной бригады приравняло пропавших без вести солдат к дезертирам.

    8 апреля 2026, 12:21 • Новости дня
    Балицкий сообщил о четырех погибших после атак ВСУ на Запорожскую область

    Tекст: Вера Басилая

    За прошедшие сутки в результате атак украинских военных на различные районы Запорожской области погибли четверо мирных жителей, десять человек госпитализированы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Балицкий сообщил в Мах о восьми зафиксированных фактах атак со стороны украинских войск на территории Запорожской области за сутки.

    Под огонь попали Васильевский, Каменско-Днепровский и Акимовский муниципальные округа. В результате обстрелов погибли четыре человека, десять человек были госпитализированы с различными травмами.

    Также Балицкий проинформировал о состоянии пострадавших после атаки на школу в селе Великая Знаменка. По его словам, все раненые находятся в стабильном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь и поддержка. Глава региона подчеркнул, что находится на постоянной связи с региональным министерством здравоохранения для мониторинга ситуации и координации помощи.

    Украинские боевики с помощью беспилотника совершили атаку на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка в Запорожской области.

    Число пострадавших при атаке достигло десяти человек.

    Во время эвакуации детей из школы погиб замглавы округа Александр Резниченко.

    8 апреля 2026, 13:14 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО более 1,1 тыс. военных

    Tекст: Мария Иванова

    В результате активных действий российских подразделений на различных направлениях противник за сутки потерял более 1,1 тыс. военнослужащих, а также значительное количество техники, включая танк Leopard.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны около Кияницы, Новодмитровки, Малой Рыбицы, Хотени и Толстодубово в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Рубежным, Нескучным, Богодуховым и Терновой.

    Противник при этом потерял более 170 военнослужащих, бронетранспортер и две станции РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Моначиновки, Нечволодовки, Смородьковки в Харьковской области, Татьяновки, Щурово, Пришибом и Красным Лиманом в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины, артиллерийское орудие и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Краматорска, Пискуновки и Константиновки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял свыше 165 военнослужащих, две бронемашины «Казак» и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab. Уничтожены станция РЭБ, три склада боеприпасов и склад горючего.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Красного Кута, Кучерова Яра, Водянского, Гришино, Сергеевки, Новоалександровки в ДНР, Новоподгородного и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 335 военнослужащих, немецкий танк Leopard, три бронемашины, британский ЗРК Raven, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Романки, Покровского, Добропасово, Великомихайловки в Днепропетровской области, Воздвижевки, Новоселовки, Розовки и Любицкого в Запорожской области.

    Противник потерял свыше 200 военнослужащих, машину пехоты, бронетранспортер и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1270 военных.

    Днем ранее противник в зоне СВО потерял более 1,2 тыс. военных.

    8 апреля 2026, 23:58 • Новости дня
    ПВО сбила 16 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.

    В период с 15.00 до 23.00 мск дроны были обнаружены и ликвидированы над территориями Белгородской и Ростовской областей, а также над Крымом и акваторией Азовского моря, говорится сообщении министерства в Мах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь со вторника на среду дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 73 украинских БПЛА самолетного типа.

    9 апреля 2026, 01:14 • Новости дня
    Обломки беспилотника упали в селе в Краснодарском крае

    Tекст: Антон Антонов

    Обломки беспилотного летательного аппарата упали в селе Молдаванское Крымского района, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    Оперштаб указал в Max, что инцидент привел к возгоранию, которое оперативно потушили. Никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия находятся оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропортах Краснодара, Волгограда и Геленджика установлены ограничения на рейсы.

    9 апреля 2026, 00:40 • Новости дня
    Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинского беспилотника в Грайвороне пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В городе Грайворон от детонации вражеского дрона пострадал мирный житель», – сообщил Гладков в Max.

    Пострадавший получил баротравму, а также осколочные ранения кисти и лица. Мужчина сам обратился в Грайворонскую центральную районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. От госпитализации он отказался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области беспилотник атаковал легковой автомобиль. В результате атаки погиб один человек.

    9 апреля 2026, 02:47 • Новости дня
    БПЛА упал на частный дом в Краснодарском крае

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотный летательный аппарат упал на частный дом в хуторе Меккерстук Крымского района, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в Max, что в результате происшествия никто не пострадал. Жильцы дома временно переехали к родственникам. Здание получило значительные повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников погиб мужчина в поселке Крымского района Саук-Дере. Фрагменты сбитых дронов были обнаружены в поле в пригороде Крымска, а также на территории одного из предприятий и по нескольким адресам в селе Молдаванское.

    9 апреля 2026, 03:31 • Новости дня
    Обломки БПЛА повредили крышу частного дома в Славянске-на-Кубани

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков беспилотника повреждена крыша частного дома в Славянске-на-Кубани, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    Оперштаб сообщил в Max, что никто не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных и специальных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвой атаки беспилотников стал мужчина в поселке Крымского района Саук-Дере. Фрагменты дронов упали в поле в пригороде Крымска, на территории предприятия и по нескольким адресам в селе Молдаванское. Дрон упал на частный дом в хуторе Меккерстук.


    9 апреля 2026, 06:18 • Новости дня
    ВСУ потеряли 49 тяжелых квадрокоптеров от ударов «Запада»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 49 тяжелых боевых квадрокоптеров, 44 пункта управления беспилотной авиацией, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

    Бигма сообщил, что потери ВСУ за сутки в ходе боевых действий с группировкой войск «Запад» составили 49 тяжелых боевых квадрокоптеров и 44 пункта управления беспилотной авиацией, передает ТАСС.

    Он добавил, что расчетами ПВО и мобильными огневыми группами были сбиты в воздухе 32 беспилотника самолетного типа, 6 барражирующих боеприпасов и 49 тяжелых квадрокоптеров противника. Он отметил, что это результат скоординированных действий всех подразделений.

    Также, по данным пресс-центра, были уничтожены 44 пункта управления беспилотной авиацией ВСУ, два полевых склада боеприпасов и шесть наземных робототехнических комплексов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска потеряли 53 тяжелых боевых квадрокоптера в результате действий российской группировки. Российские военнослужащие за одни сутки ликвидировали более 110 вражеских беспилотников. Бойцы группировки «Запад» разрушили 40 пунктов управления дронами ВСУ.

    9 апреля 2026, 06:41 • Новости дня
    В Запорожской области прогремела серия мощных взрывов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Серия взрывов произошла в контролируемых властями Украины районах Запорожской области, сообщил глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров.

    Федоров сообщил, что серия взрывов произошла в районах Запорожской области, которые находятся под контролем украинских властей, передает ТАСС.

    «Взрывы в Запорожской области», – заявил Федоров. Спустя 11 минут он сообщил о новых взрывах в этом же регионе.

    На данный момент в этих районах объявлена воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в пятницу в городе Запорожье прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Ранее в Харькове произошла серия взрывов с повреждением объекта критической инфраструктуры. В воскресенье в Чернигове на севере Украины также произошел взрыв.

    9 апреля 2026, 06:41 • Новости дня
    БПЛА атаковали Ростовскую область

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе отражения воздушной атаки над территорией Ростовской области были сбиты беспилотные летательные аппараты, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

    БПЛА сбили в Миллеровском, Тарасовском и Милютинском районах. О пострадавших не сообщалось, сообщил Слюсарь в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, БПЛА также атаковали населенные пункты Краснодарского края. Жертвой атаки беспилотников стал мужчина в поселке Крымского района Саук-Дере.

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Пакистан спас Иран из жалости и жадности

    Государство, усилиями которого война на Ближнем Востоке приостановлена вопреки всем апокалиптическим прогнозам, это Пакистан, сосед Ирана и союзник США. Исламабад показал мастерство политики и дипломатии, а ведь мог бы уничтожать Иран целыми городами. Можно даже сказать, обязан был. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какой церковный праздник сегодня, 9 апреля 2026: Великий четверг (Чистый четверг) – что можно и нельзя делать

      Сегодня, 9 апреля 2026 года, православные верующие отмечают Великий четверг – один из ключевых дней Страстной седмицы, который в народе называют Чистым четвергом. Этот день посвящен воспоминанию Тайной вечери и считается временем духовного и телесного очищения перед Пасхой. Разбираемся, что можно и нельзя делать сегодня, какие традиции действительно важны и как правильно провести Чистый четверг.

    • Декларация 3-НДФЛ в 2026 году: сроки подачи, кто сдает, как заполнить

      По умолчанию за российских граждан налоги платит работодатель – однако есть и те, кто обязан самостоятельно декларировать и свои доходы, и уплачивать налоги за них. Какие категории граждан должны сдать налоговую декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ, как заполняется декларация – и какая ответственность предусмотрена за нарушение сроков и неуплату НДФЛ?

    • Как узнать результаты ОГЭ-2026: даты публикации, где посмотреть баллы и когда они придут

      Результаты ОГЭ-2026 становятся известны в среднем через 7-14 дней после экзамена. Уже определены примерные даты публикации баллов по всем предметам – от досрочного этапа в апреле до основного периода в июне. Разбираемся, когда ждать оценки, где их смотреть и что делать, если вы не согласны с полученным результатом.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

