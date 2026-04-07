Чуйченко сообщил о расширении рациона питания в колониях

Генерал авиации Попов: Ради спасения пилота F-15 США пошли на отчаянные меры

Tекст: Алёна Задорожная

«Надо признать, что американцы провели по-настоящему масштабную операцию. Впрочем, по-другому и не должно было быть: речь шла о спасении их пилота, который потенциально мог быть убит или попасть в плен», – говорит генерал авиации Владимир Попов.

«Авиационный компонент ВС США – один из лучших в мире, и система поиска и спасения стоит у них в приоритете. Если обратиться к истории, американцы всегда очень щепетильно относились к возвращению своих солдат домой, в некотором роде даже кичились этим. К слову, на то есть две причины: США давно не воевали столь активно, и им мало кто так сильно огрызался, как это делает Иран», – рассуждает спикер.

По его словам, если бы оператора систем вооружения сбитого F-15E не вернули домой, это стало бы ужасающим репутационным ударом для всей армии США и лично для Дональда Трампа. И в данном случае потерять самолеты и вертолеты на сумму свыше 200 млн долларов для американцев было более выгодным решением.

При этом сама операция была крайне рискованной, но в то же время уникальной. Во-первых, возможности поисково-спасательного обеспечения полетов жестко регламентированы, сам процесс – это конгломерация нескольких служб и людей. «Каждый элемент должен выполнять свои действия. Так, пострадавший обязан подать сигнал на определенных частотах через маячок, уйти от потенциального преследования, найти укрытие», – описывает летчик.

«На командных пунктах есть дежурные, которые следят за подобными сигналами и готовы в любой момент организовать поисковые действия. И тогда дежурные силы и средства немедленно приступают к работе – будь они в воздухе, на базе или на площадках подскока. Могут также выделяться дополнительные боевые расчеты для обеспечения безопасности», – продолжает он.

У Вашингтона было крайне мало времени на подготовку. Если бы его было больше, то, согласно логике, сначала на предполагаемую территорию посадки тяжелых MC-130J Commando II должны были отправиться ДРГ для разведки местности и анализа плотности почвы. «После осмотра военные должны были указать импровизированную посадочную полосу или площадку. Но этого сделано не было, поэтому садиться пришлось на неподготовленную территорию, почти в поле, с недюжинной долей риска и везения», – объясняет эксперт.

«Серьезную роль сыграл и морально-психологический фактор. Иранцы явно не ожидали, что Вашингтон пойдет на такие отчаянные меры. Поэтому, вероятно, они не подготовили комплексы, которые могли бы сбить американские самолеты. Кроме того, сами США активно распространяли дезинформацию о том, что летчик уже вывезен, хотя операция еще продолжалась», – добавил Попов.

Впрочем, какой бы успешной ни была эта операция, она оказалась «жутко дорогой» для Штатов, поэтому организовывать нечто подобное каждый раз не получится. США в любом случае придется пересматривать подходы к применению авиации в зоне боевых действий, чтобы вновь не оказаться в подобной ситуации.

«Скорее всего, они задумаются об использовании другого оружия, например ракет дальнего действия класса «воздух–поверхность», чтобы не входить в зону работы ПВО противника. Допускаю, что самолеты будут работать на малых высотах, вне зоны досягаемости локаторов», – полагает аналитик.

Примечательны на этом фоне сообщения американских СМИ о том, что спасательная операция доказывает способность США успешно провести наземную операцию на территории Ирана. Однако, по мнению Попова, нельзя ставить эти два вида операций на одну ступень.

«Между ними разница, как между небом и землей. Десантная операция в отличие от эвакуационной – это, пожалуй, самое сложное, что может быть. Она в любом случае будет сопряжена с колоссальными потерями в технике и людях», – пояснил он.

Дальше – объем подготовки и задействование сил и средств. «Если для спасательной операции условно нужно 15 самолетов и вертолетов, то для наземной, даже если речь пойдет об острове, потребуются сотни единиц авиационной техники», – продолжает эксперт.

Для боевой операции потребуется и серьезная тыловая подготовка. «Как минимум, Штатам нужно будет каким-то образом заготовить огромное количество топлива. Кроме того, придется перебрасывать технику, людей, снабжение с континента, где-то это размещать», – детализирует он.

Наконец, спасательную операцию можно просчитать и провести разово в сжатые сроки, в то время как боевая предполагает совершенно другие алгоритмы. «Бойцов придется высаживать хотя бы в две волны, затем им нужно будет захватить участок, закрепиться, удержать. Затем снова подвезти силы и средства, чтобы развить успех. И это мы вообще не берем в уравнение стоимость наземной операции, которая обернется для экономики США колоссальными потерями», – заключил Попов.

В воскресенье США провели масштабную операцию в Иране по спасению второго пилота сбитого F-15. Как пишет The New York Post, американские военные создали передовой пункт базирования и дозаправки (FARP) вблизи Исфахана – на территории заброшенного сельскохозяйственного аэродрома.

Для этого пришлось доставить в тыл противника несколько специализированных транспортных самолетов MC-130J Commando II, а также вертолеты MH-6 Little Bird (известные как Killer Egg из-за характерной формы корпуса). Именно на вертолете военным удалось вывезти пилота F-15.

Примечательно, что ЦРУ инициировало распространение дезинформации, а также фейковых новостей о том, что пилот якобы уже спасен, хотя операция еще продолжалась. Таким образом американцы пытались ввести в заблуждение иранские поисковые группы и выиграть время для работы спасателей.

Несмотря на успешную эвакуацию пилота, не обошлось без потерь в технике. Два самолета Commando II (каждый стоимость в 100 млн долларов) не смогли покинуть Иран. Иранские СМИ активно тиражировали видео и фото с кадрами якобы подбитых американских самолетов и вертолетов.

В Тегеране попытались представить операцию как провалившуюся. «Так называемая американская военная спасательная операция, спланированная как операция по дезинформации и побегу из заброшенного аэропорта на юге Исфахана под предлогом спасения пилота сбитого самолета, была полностью сорвана», – заявил представитель иранской армии Ибрагима Зольфагари.

По другой версии, тяжелые заправщики застряли в неподготовленном грунте, так как были загружены топливом и вооружением. В итоге спецназ «Дельта», участвовавший в операции, был вынужден подорвать и самолеты, и вертолеты, чтобы техника не досталась иранской стороне. Позднее по остаткам техники нанесла удар американская авиация.

На этом фоне в американской прессе все чаще звучат заявления: если США провели успешную операцию по эвакуации пилотов в Иране, значит, они способны и на успешную сухопутную операцию против иранских сил.

«Воинское мастерство США – от впечатляющих логистических и тактических возможностей до феноменального мастерства летчиков – проявилось в полной мере. Это должно развеять любые сомнения в том, сможет ли Америка выиграть эту войну», – пишут авторы New York Post. Президент США, в свою очередь, назвал операцию уникальной и одной из самых смелых в истории вооруженных сил страны.

