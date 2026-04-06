Депутат Рады пожаловался на усталость и болезни коллег

Tекст: Вера Басилая

Камельчук сообщил, что члены парламента IX созыва испытывают значительную усталость, а их здоровье ухудшается. Он отметил, что ухудшение состояния спины, зрения, слуха, а также снижение сосредоточенности и памяти были предсказаны депутатами предыдущего созыва, передает РИА «Новости».

Камельчук подчеркнул, что хотя Рада и не является полем боя, место работы депутатов становится для них болезненным. По его словам, усталость проявляется не только физически, но и психологически, влияя на общее состояние парламентариев.

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на представителей партии «Слуга народа» сообщало, что Рада IX созыва исчерпала себя, комитеты распадаются, а депутаты отказываются сотрудничать с Владимиром Зеленским. Это свидетельствует о нарастающем внутреннем кризисе и снижении эффективности работы украинского парламента.

