Тело в чемодане нашли у водоема в Москве
У водоема возле Алтуфьевского шоссе обнаружили чемодан с телом мужчины с множественными колото-резаными ранениями, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.
Тело мужчины нашли 4 апреля у водоема вблизи Алтуфьевского шоссе, оно находилось в чемодане, на нем зафиксировали множественные колото-резаные ранения, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Уголовное дело завели по статье об убийстве. На место выехали следователи и криминалисты.
Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская и дактилоскопическая.
Ранее в Красногорске обнаружили расчлененное тело 35-летней женщины в двух чемоданах рядом с домом. Во время реконструкции Гольяновского пруда на востоке столицы правоохранительные органы обнаружили в рюкзаке фрагменты тела ребенка семи–десяти лет.