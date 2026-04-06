Аэропорт Стамбула опроверг задержку рейса в Москву из-за аварии
Международный аэропорт Стамбула опроверг информацию о крупной задержке рейса в Москву из-за инцидента с автомобилем, который якобы врезался в самолет, передает РИА «Новости».
В справочной службе аэропорта заявили: «Такой ситуации нет. Операции в аэропорту продолжаются в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию, информации о масштабных сбоях нет».
Представитель воздушной гавани уточнил, что некоторые задержки действительно случаются, однако в большинстве случаев они связаны с повышенными мерами безопасности. В частности, на работу аэропорта могут повлиять процедуры проверки, связанные с угрозами атаки беспилотников.
Ранее СМИ сообщили, что в аэропорту Стамбула автомобиль столкнулся с самолетом российской авиакомпании «Победа», рейс в Москву задержался более чем на 10 часов.