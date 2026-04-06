СМИ: В аэропорту Стамбула автомобиль врезался в самолет авиакомпании из России

Tекст: Вера Басилая

В аэропорту Стамбула автомобиль столкнулся с самолетом российской авиакомпании «Победа». Из-за этого рейс, который должен был отправиться в Москву 5 апреля в 19.25, задерживается на 10 часов.

Изначально причиной задержки называли закрытие воздушного пространства над южными регионами России из-за атаки беспилотников, сообщает «Царьград» со ссылкой на «Осторожно, новости».

Около трех часов ночи пассажиров посадили в самолет, однако вскоре вернули обратно в терминал. Позже представители авиакомпании сообщили, что причиной задержки стало столкновение самолета с транспортным средством на территории аэропорта. Туристы перед посадкой услышали, что проблему устранили, но затем им объявили, что рейс отменен из-за обнаруженных серьезных повреждений воздушного судна.

Пассажирам не предоставили гостиницу, многие из них спят на полу в аэропорту, отмечают СМИ. Путешественники выразили недовольство тем, что за время ожидания им всего один раз предложили воду.

Ранее самолет турецкой авиакомпании AJet, летевший из Стамбула в Петербург, вернулся в аэропорт отправления из-за ухудшения самочувствия пилота.