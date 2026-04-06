В Общественной палате Telegram уличили в нарушении закона о рынке ценных бумаг

Tекст: Катерина Туманова

Машаров отметил, что Общественная палата продолжает мониторить проекты, созданные для хищения денег у граждан дистанционным путем.

«Telegram продолжает нарушать все возможные отрасли российского законодательства, включая регулирование финансового рынка. У Telegram нет никаких лицензий финансовых регуляторов нашей страны, при этом нарушается федеральный закон «О рынке ценных бумаг», не соблюдается законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», – заявил он ТАСС

По его словам, в последние годы мессенджер предлагает россиянам финансовые услуги, сопоставимые с онлайн-казино и ставками на спорт. При этом в Telegram существует возможность покупки акций и валют через криптокошелек, причем операции можно проводить как в обычных, так и в любых криптовалютах И все это осуществляется без лицензий российских регуляторов.

Он напомнил, что в Госдуме рассматривается законопроект о крипторегулировании, который в случае принятия позволит уполномоченным организациям совершать сделки с цифровыми валютами.

Машаров добавил, что криптокошелек Telegram создает окно возможностей для лиц, не желающих работать в российской юрисдикции или использующих криптовалюты в незаконных целях, включая легализацию средств, похищенных у граждан, а также финансирование терроризма и посягательства на конституционный строй.

