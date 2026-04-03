Российский рынок акций прибавил на старте торгов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский рынок акций начал утро с роста на 0,2%, сообщает РИА «Новости». Согласно данным Московской биржи, к 7.00 по московскому времени рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) достиг отметки 2779,94 пункта.

Утренние торги на рынке акций проходят на Московской бирже с 6.50 до 9.50 по московскому времени, а основная сессия стартует в 9.50 и завершается в 19.00. В этот период формируется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).

В течение всего торгового дня, с 7.00 до 23.50, рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2). Во время основной сессии этот показатель совпадает с официальным индексом Мосбиржи.