Мишустин раскрыл секрет профессионального успеха для российской молодежи
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на марафоне общества «Знание» назвал ключевые качества, необходимые молодежи для построения успешной карьеры.
Для успешной профессиональной реализации молодым людям необходимы не только хорошие знания, но и личные качества, передает ТАСС.
«Для профессиональной самореализации нужно не только хорошее образование. Многое зависит и от вас самих. От вашей настойчивости, трудолюбия, знаний, кругозора. Веры в себя и в свои силы. От желания постоянно учиться новому. И от вашей инициативности – будете ли вы сами стремиться проявить себя», – подчеркнул глава правительства.
Премьер также обратил внимание на существующие возможности для развития. Он упомянул фестиваль «Таврида. Арт» для творческой молодежи и платформу «Россия – страна возможностей», предлагающую проекты для личностного роста.
Кроме того, политик посоветовал попробовать свои силы в конкурсе «Лидеры России». По его словам, участие в нем помогает оценить управленческие навыки и перенять опыт, а многие финалисты в дальнейшем занимают ответственные должности, включая государственную службу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на марафоне «Знание» премьер-министр выделил историю желающей стать сварщицей студентки из Реутова.
Позже глава правительства отметил успешное трудоустройство более 80% выпускников российских колледжей.
Для помощи молодежи в старте карьеры платформа «Россия – страна возможностей» запустила новый сезон проекта «Профразвитие».