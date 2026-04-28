Мишустин раскрыл секрет профессионального успеха для российской молодежи

Tекст: Ольга Иванова

Для успешной профессиональной реализации молодым людям необходимы не только хорошие знания, но и личные качества, передает ТАСС.

«Для профессиональной самореализации нужно не только хорошее образование. Многое зависит и от вас самих. От вашей настойчивости, трудолюбия, знаний, кругозора. Веры в себя и в свои силы. От желания постоянно учиться новому. И от вашей инициативности – будете ли вы сами стремиться проявить себя», – подчеркнул глава правительства.

Премьер также обратил внимание на существующие возможности для развития. Он упомянул фестиваль «Таврида. Арт» для творческой молодежи и платформу «Россия – страна возможностей», предлагающую проекты для личностного роста.

Кроме того, политик посоветовал попробовать свои силы в конкурсе «Лидеры России». По его словам, участие в нем помогает оценить управленческие навыки и перенять опыт, а многие финалисты в дальнейшем занимают ответственные должности, включая государственную службу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на марафоне «Знание» премьер-министр выделил историю желающей стать сварщицей студентки из Реутова.

Позже глава правительства отметил успешное трудоустройство более 80% выпускников российских колледжей.

Для помощи молодежи в старте карьеры платформа «Россия – страна возможностей» запустила новый сезон проекта «Профразвитие».