  Захарова заявила о заверениях Японии не поставлять оружие на Украину
    Украинский теракт против РКН преследовал четыре цели
    Путин заявил об отсутствии оправдания геноциду армян
    Трамп приказал уничтожить иранский «москитный флот»
    Глава Евросовета заявил об угрозе следования курсу Трампа
    В Госдуме указали на попытку мести Украины Роскомнадзору
    Лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом
    Bloomberg: Европа выбрала худший момент для запрета российского СПГ
    Каллас заявила о непонимании критики США в адрес ЕС
    Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5%
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    24 апреля 2026, 15:42 • Новости дня

    Захарова призвала ЕС чинить саркофаг ЧАЭС вместо новых санкций

    Захарова предложила ЕС направить средства на ремонт саркофага Чернобыльской АЭС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейскому союзу следует перенаправить ресурсы с разработки антироссийских ограничений на обеспечение безопасности поврежденного укрытия над реактором ЧАЭС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова посоветовала европейским странам заняться починкой саркофага над Чернобыльской АЭС, передает РИА «Новости». Дипломат считает, что это важнее разработки очередного пакета санкций против Москвы.

    «У вас на европейском континенте, у ваших же подопечных, на Украине, не только на Банковой «крыша отъехала», но еще она отъезжает над Чернобыльской АЭС, над тем, что осталось после ее аварии», – заявила Захарова в ходе брифинга.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что группу юристов и финансистов, занятых санкциями, стоило бы привлечь для обеспечения собственной безопасности Европы. Ранее Международное агентство по атомной энергии информировало, что укрытие на станции потеряло основные защитные функции из-за удара беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международное агентство по атомной энергии заявило об утрате новым саркофагом на Чернобыльской АЭС основных функций обеспечения безопасности. Мария Захарова назвала подготовку очередного пакета антироссийских санкций Евросоюза абсурдом. Официальный представитель МИД обвинила Киев в спланированной провокации с ударом по атомной электростанции.

    24 апреля 2026, 02:33 • Новости дня
    Дмитриев поинтересовался способами оплаты российского газа Евросоюзом
    Дмитриев поинтересовался способами оплаты российского газа Евросоюзом
    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поинтересовался, как ЕС собирается оплачивать российский газ в условиях новых санкций.

    «Как отчаявшийся ЕС сможет оплатить российский газ, который ему вскоре придется выпрашивать?» – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. Евросоюз объявил о новых санкциях, запрещающих сделки с двадцатью банками России и четырьмя финансовыми организациями из третьих стран. 

    23 апреля 2026, 20:19 • Новости дня
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала введение 20-го пакета санкций Евросоюза против России.

    В этот раз в санкционный список попали не только политики и бизнесмены, но и представители российской культуры.

    «Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, это Владимир Соловьев. Брат, не подкачай», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Напомним, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    В рамках нового пакета санкций ЕС ввел рестрикции против российского певца Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати.

    МИД России пообещал подготовить ответ на очередной пакет европейских ограничений.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    24 апреля 2026, 10:52 • Новости дня
    Лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом
    Лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом
    Tекст: Мария Иванова

    На фоне скачка цен на газ на 34% участники саммита на Кипре сочли недостаточным план Еврокомиссии, потребовав от министров более решительных мер.

    Участники саммита на Кипре поручили министрам финансов подготовить новые краткосрочные меры для борьбы с энергетическим кризисом, передает Bloomberg.

    Предыдущий план Еврокомиссии, включавший снижение налогов и оптимизацию распределения авиатоплива, признан слабоэффективным на фоне конфликта в Иране. С начала боевых действий стоимость газа выросла на 34%, а нефти марки Brent – на 37%.

    «Европа должна иметь гораздо больше мужества», – заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Политик отметила, что инициативы чиновников являются недостаточным шагом вперед. Президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил намерение обязать профильных министров представить конкретные предложения в ближайшее время.

    Власти Испании также призвали проявлять большую амбициозность в вопросах энергетической политики. При этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш посетовал на слишком медленное принятие решений. Ранее Еврокомиссия анонсировала программу AccelerateEU для сдерживания цен на энергоресурсы без ущерба для климатических задач сообщества.

    В долгосрочной перспективе объединение планирует масштабно электрифицировать экономику, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива. Эта стратегия полностью соответствует глобальной цели европейского блока по сокращению вредных выбросов на 90% к 2040 году по сравнению с базовым уровнем 1990 года.

    Напомним, накануне глава МЭА заявил о рекордной угрозе мировой энергобезопасности.

    МВФ также сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС.

    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса.

    24 апреля 2026, 10:55 • Новости дня
    Bloomberg: Европа выбрала худший момент для запрета российского СПГ
    Bloomberg: Европа выбрала худший момент для запрета российского СПГ
    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз запрещает краткосрочные закупки российского сжиженного природного газа, лишаясь до 3,5 млн тонн топлива ежегодно на фоне кризиса на Ближнем Востоке, отмечает Bloomberg.

    Европейские страны приступают к реализации плана по отказу от российского сжиженного природного газа в сложный период, пишет Bloomberg.

    С субботы Евросоюз запрещает закупки топлива на спотовом рынке, при этом долгосрочные контракты продолжат действовать до конца текущего года.

    По оценкам экспертов Wood Mackenzie Ltd. и Energy Aspects Ltd., ограничения затронут от 2,8 до 3,5 млн тонн СПГ в год.

    «Мы пока не видим большого риска для поставок, но через пару месяцев ситуация может измениться», – заявил директор по газу и СПГ в Европе компании Wood Mackenzie Том Марцек-Мансер.

    Сокращение поставок происходит на фоне скачка европейских цен на газ почти на 40% из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом российская компания Novatek PJSC активно перенаправляет свои объемы на рынки Азии, предлагая топливо покупателям из Индии, Китая и Вьетнама.

    Ранее сообщалось, что лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломат Александр Грушко заявил о росте уязвимости Евросоюза после отказа от российских энергоресурсов.

    Французские СМИ сообщали об угрозе энергетической стабильности Европы на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе.

    23 апреля 2026, 22:44 • Новости дня
    ЕС увязал выдачу кредита Украине в 90 млрд евро с защитой прав меньшинств Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз обязал Украину обеспечить защиту прав меньшинств для получения кредита в размере 90 млрд евро, однако не раскрыл, о каких группах идет речь.

    Евросоюз обязал Украину обеспечить защиту прав меньшинств для получения кредита в размере 90 миллиардов евро, говорится в опубликованном регламенте, передает РИА «Новости».

    В документе подчеркивается, что Киев должен сохранять демократические механизмы, поддерживать многопартийную систему, соблюдать верховенство права и гарантировать права человека, включая права меньшинств, а также бороться с коррупцией.

    При этом в регламенте не уточняется, каких именно меньшинств касается требование, и не указано, входят ли в их число русскоязычные или верующие Украинской православной церкви. Власти ЕС оставили этот вопрос открытым.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отмечала продолжение дискриминации русскоязычного населения на Украине. По ее словам, нарушаются права и усиливается давление на граждан, использующих русский язык. Уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская предлагала увеличить штрафы за использование русского языка в два раза.

    Украинские власти также развернули масштабную кампанию против Украинской православной церкви Московского патриархата, крупнейшей религиозной общины страны. Местные органы в ряде регионов запретили деятельность УПЦ, ссылаясь на ее связь с Россией. СБУ инициировала уголовные дела против духовенства, проводит обыски в храмах и монастырях, а суды выносят обвинительные приговоры представителям церкви.

    Напомним, Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о потере суверенитета ЕС из-за кредита Киеву.

    23 апреля 2026, 22:21 • Новости дня
    ЕС запретил транзакции с четырьмя банками Киргизии, Лаоса и Азербайджана
    ЕС запретил транзакции с четырьмя банками Киргизии, Лаоса и Азербайджана
    Tекст: Антон Антонов

    Брюссель ограничил финансовые операции с четырьмя финансовыми учреждениями из Киргизии, Лаоса и Азербайджана, которые, по заявлению ЕС, «помогают России в военных действиях».

    «ЕС распространяет запрет на транзакции на четыре банка из Киргизии, Лаоса и Азербайджана», – подчеркивается в опубликованном документе ЕС.

    В документе сказано, что такой шаг предпринят, поскольку банки «помогают России в военных действиях, существенно ослабляя санкции или подключаясь к российской системе передачи финансовых сообщений», передает РИА «Новости».

    Под европейские санкции попали два киргизских учреждения – Керемет-банк и Capital Bank of Central Asia. Кроме того, введенные ограничения затронули азербайджанский Yelo Bank и лаосский Joint Development Bank, пишут «Ведомости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. Евросоюз объявил о новых санкциях, запрещающих сделки с двадцатью банками России и четырьмя финансовыми организациями из третьих стран. Евросоюз включил дополнительные рестрикции против Белоруссии в 20-й пакет. ЕС запретил операции с портами Мурманска и Туапсе.

    23 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал утверденный Евросоюзом кредит для Украины, отметив, что европейские граждане снова были введены в заблуждение.

    «По идиотской логике Брюсселя, платить будет Россия. Наслаждайтесь тем, что вас снова обманывают, европейцы – 90 миллиардов евро возьмут из ваших карманов!» – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Напомним, Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о потере суверенитета ЕС из-за кредита Киеву.

    23 апреля 2026, 17:22 • Новости дня
    ЕК объявила о введении запрета на российские криптоплатформы

    ЕК: ЕС вводит запрет на российские криптоплатформы

    ЕК объявила о введении запрета на российские криптоплатформы
    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз вводит полный секторальный запрет на деятельность российских провайдеров и платформ, занимающихся обменом и переводом криптоактивов, заявили в Еврокомиссии.

    «Союз вводит полный секторальный запрет в отношении провайдеров и платформ, созданных в России, которые позволяют перевод и обмен криптоактивов», – сказано в заявлении, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. В него вошли 117 граждан и 60 юрлиц России.

    МИД Эстонии сообщил, что Евросоюз планирует добавить 46 судов, якобы участвующих в перевозке российских энергоресурсов, в санкционный список.

    24 апреля 2026, 12:39 • Новости дня
    Захарова призвала «не стесняться в выражениях» относительно спонсоров Киева

    Захарова призвала не стесняться в выражениях про европейских спонсоров Киева

    Захарова призвала «не стесняться в выражениях» относительно спонсоров Киева
    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства, поддерживающие Киев, должны называться своими именами и не заслуживают деликатного отношения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова,

    Европейские государства, поддерживающие Киев, должны называться своими именами и не заслуживают деликатного отношения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

    По её словам, многие европейские страны не замечают преступлений киевских властей против мирных жителей, но крайне остро реагируют, когда их прямо называют спонсорами терроризма.

    «Посмотрите, как им не нравится. Что же вам не нравится? Хочется задать этот вопрос напрямую», – заявила Захарова.

    Дипломат заявила, что столицы европейских стран под руководством Брюсселя, включая Париж и Рим, предоставляют Киеву не только деньги и вооружения, но и разведывательную информацию. Захарова также отметила, что Евросоюз политически поддерживает Владимира Зеленского и его окружение, несмотря на удары по гражданским объектам и гибель детей.

    Официальный представитель МИД России выразила мнение, что Европа должна быть готова к тому, чтобы её действия называли прямым и жестким языком, так как, по её словам, других определений для спонсоров терроризма просто не существует. Захарова добавила, что в подобной ситуации «стесняться в выражениях» дипломатам не стоит.

    Захарова назвала киевский режим примером международного терроризма.

    Дипломат обвинила Евросоюз в государственном спонсорстве этих преступлений.

    Захарова раскритиковала поставщиков западного вооружения за соучастие в убийствах мирных граждан.

    24 апреля 2026, 13:14 • Новости дня
    Каллас заявила о непонимании критики США в адрес ЕС
    Каллас заявила о непонимании критики США в адрес ЕС
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что по-прежнему не понимает критику США в адрес ЕС в контексте конфликта вокруг Ирана и Ормузского пролива.

    Каллас призналась, что ей по-прежнему не совсем понятна критика США в адрес Евросоюза из-за ситуации вокруг Ирана и Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что требования американских партнеров сводятся к мерам, которые Европа уже готова предложить: разминирование, сопровождение судов и другие обсуждаемые шаги. Она заявила: «Я не понимаю, в чем проблема, если мы фактически отвечаем на их запросы».

    Ранее президент США в интервью Telegraph заявил, что рассматривает выход страны из НАТО из-за отказа альянса участвовать в операции против Ирана. Он назвал НАТО «бумажным тигром» и подчеркнул, что России об этом было известно.

    Глава Белого дома также призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Британию и другие страны направить свои корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности морских маршрутов. В свою очередь Кая Каллас указывала, что страны Евросоюза не готовы отправлять туда военные корабли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры иностранных дел стран Евросоюза отказались отправлять военные корабли в Ормузский пролив.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала тревожными слова американского лидера о возможном выходе США из НАТО.

    В середине апреля американский президент отклонил запоздалое предложение помощи от Североатлантического альянса в этом регионе.

    24 апреля 2026, 05:42 • Новости дня
    Под санкции ЕС попали WB банк, «Русский стандарт» и «Авангард»
    Под санкции ЕС попали WB банк, «Русский стандарт» и «Авангард»
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новый пакет европейских санкций затронул почти 20 российских кредитных организаций, включая WB банк, «Русский стандарт», «Авангард», «Фора-банк».

    Санкции также введены против банков «Хлынов», «Держава», БКС-банка, банка «Левобережный», Металлинвестбанк, банк «Солидарность», передает ТАСС со ссылкой на м в «Официальный журнал ЕС».

    Также туда включили Почта-банк.

    Эти рестрикции начнут действовать 14 мая 2026 года.

    Напомним, ЕС принял 20-й пакет санкций против России.

    24 апреля 2026, 06:58 • Новости дня
    Санкции ЕС подорвали доверие китайских инвесторов к Европе

    Министр Ван Вэньтао: ЕС санкциями подорвал доверие инвесторов из Китая

    Санкции ЕС подорвали доверие китайских инвесторов к Европе
    Tекст: Антон Антонов

    Политика Евросоюза по усилению экономических рестрикций негативно сказалась на доверии инвесторов из Китая, заявил министр коммерции страны Ван Вэньтао.

    «Недавнее ужесточение ограничительных мер ЕС в отношении Китая подорвало доверие китайских компаний к инвестициям в Европу, серьезно повлияло на регулярное китайско-европейское сотрудничество в области торговли и экономики», – приводит слова министра ТАСС.

    На встрече с генеральным директором Airbus Group Гийомом Фори министр напомнил, что визиты европейских лидеров в Пекин в 2026 году принесли ощутимые результаты и доказали устойчивость двусторонних отношений. Китай по-прежнему готов развивать торговое и инвестиционное взаимодействие с Евросоюзом. заявил он.

    Ван Вэньтао также выразил надежду, что компания Airbus поможет сблизить позиции Пекина и Брюсселя. По его словам, концерн способен сыграть позитивную роль в разрешении разногласий путем диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал ограничительные меры Евросоюза угрозой для доверия китайских инвесторов. Европейские власти расширили ограничительные меры, добавив в черные списки 16 организаций из Китая, Белоруссии и ряда других государств.

    23 апреля 2026, 19:29 • Новости дня
    Эксперты: Граждане ЕС плохо осознают последствия антироссийской агрессии их правительств
    Эксперты: Граждане ЕС плохо осознают последствия антироссийской агрессии их правительств
    Tекст: Олег Исайченко

    Западные страны используют сценарий «российской угрозы» в Сувалкском коридоре как основу учений НАТО в Прибалтике и повод для наращивания сил. При этом граждане ЕС слабо представляют опасность и возможные последствия агрессивных действий своих правительств, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД военные эксперты.

    «Все сухопутные учения в странах Прибалтики в последние годы проходят примерно по одному сценарию: Россия якобы нападает на восточный фланг НАТО через Сувалкский коридор или устанавливает контроль над этим участком», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков, добавив, что тема неоднократно «разгонялась» в западных СМИ.

    «То есть на Западе сами придумали несуществующую угрозу, довели ситуацию до истерики и на этом фоне начали выделять средства на милитаризацию и строительство военных объектов у наших границ», – пояснил собеседник. По его мнению, решение Литвы о строительстве полигона – это элемент обустройства театра военных действий, в том числе против Калининградской области.

    «В Москве прекрасно понимают: на этих объектах будут находиться войска не только Литвы, но и других стран НАТО. Там могут проходить учения, но также будет накапливаться техника и вооружение для возможного конфликта», – детализировал Леонков. Он подчеркнул: усыпить бдительность России у государств альянса не получится.

    В районе Сувалкского коридора формируется полноценный район развертывания сил НАТО, а именно – немецкого бронетанкового подразделения, соглашается военкор Александр Коц. «Изначально речь шла о дислоцировании одной бригады, но теперь она доросла до масштаба дивизии, для которой и создается вся необходимая инфраструктура», – отмечает эксперт.

    «Европейцы в целом не скрывают простого факта: они готовятся к конфликту с Россией. При этом в Брюсселе понимают, что Москва не будет инициировать войну сама. Поэтому в ЕС делают ставку на провокационные действия, на которые Россия не сможет не отреагировать. Предпосылки к окружению Калининградской области – как раз из этой серии», – добавил Коц.

    «Провокаций со стороны НАТО уже предостаточно: регулярно проводятся учения по морской блокаде, отрабатывается переброска крупных контингентов через всю Европу в Прибалтику – прежде всего в Литву. Все это носит системный характер и, по сути, указывает на отработку вполне конкретного сценария», – отметил собеседник.

    «Параллельно формируется так называемый военный Шенген – инфраструктура для оперативного перемещения крупных колонн бронетехники и вооружения. Одновременно фиксируется кратное увеличение численности армий и военных бюджетов стран альянса, что вписывается в общую линию подготовки», – сказал военкор.

    «Если действительно будет реализован сценарий воздушной, наземной и морской блокады Калининградской области, Россия будет вынуждена пойти на ответные меры. С этой целью мы и наращиваем присутствие в Белоруссии. Там уже размещены «Орешник» и ядерное оружие: все крупные города Европы находятся в зоне досягаемости наших ракет. И об этом им не стоит забывать», – говорит Коц.

    При этом нарастает и «ядерная» риторика со стороны европейских государств. Польша, например, намерена провести совместные ядерные учения с Францией, а Финляндия рассматривает возможность размещения на своей территории боеголовок. Однако, по мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, ответные действия России в этой ситуации должны лежать в дипломатической плоскости.

    «Важно понимать: ядерные амбиции ЕС не сулят ничего хорошего не только Москве, но и другим акторам, поскольку агрессивные действия Старого Света рискуют разрушить устоявшуюся систему ядерного сдерживания. Нам необходимо поднимать этот вопрос на международных площадках, объяснять союзникам, чем именно чревата сложившаяся ситуация. Страны, готовые осудить политику Европы, найдутся», – рассуждает он.

    «Еще одно направление – работа с населением ЕС. Граждане стран-членов слабо представляют, чем именно чревата агрессия их правительств. Если донести до них истину о том, что Брюссель, Лондон, Берлин и Париж шаг за шагом превращают их в цели для российских ракет, они вполне способны повлиять на местных лидеров. У нас уже стоят мощные вооружения в Белоруссии, но евробюрократы не считывают нужные сигналы. Может быть, их считают обычные люди, увидев официальный перечень точек, куда именно полетят боеприпасы», – заключил Анпилогов.

    Ранее парламент Литвы одобрил законопроекты о строительстве полигона Капчяместис в Сувалкском коридоре и расширении полигона Таураге близ границы с Калининградской областью России. Об этом сообщило Минобороны республики. Напомним, власти Литвы заняли второе место в мартовском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    «Решение было принято в ответ на изменившуюся обстановку в сфере безопасности в регионе и растущие потребности в подготовке военнослужащих. Расширенная инфраструктура обеспечит более качественную подготовку, лучшее взаимодействие с союзниками и оперативную готовность», – утверждают в министерстве.

    Первые учения на полигоне Капчяместис запланированы с 2028 года. Новый объект будет доступен как для литовских сил, так и для немецкой танковой бригады численностью до 5 тыс. военнослужащих, которые должны быть развернуты в стране к концу 2027 года.

    Кроме того, стало известно, что Франция и Польша вскоре отработают нанесение ядерных ударов по России и Белоруссии в ходе анонсированных Эммануэлем Макроном и Дональдом Туском учений над Балтийским морем.

    Сценарий маневров предполагает, что польские пилоты займутся дальней разведкой, выявлением целей, против которых будут применены неядерные крылатые ракеты, а самолеты Rafale Франции, способные нести ядерные боеголовки, имитируют атаки на Россию и Белоруссию, сообщил портал Wirtualna Polska.

    Кроме того, правительство Финляндии предложило парламенту поправки, позволяющие ввоз, хранение и транспортировку ядерного оружия в оборонных целях страны и НАТО. В пояснениях отмечается, что изменения отражают новую оборонную политику страны и соответствуют обязательствам в рамках альянса. Власти подчеркивают, что решение не обязывает Хельсинки размещать боеголовки, а только создает правовые основания для подобных действий в случае необходимости.

    Как отметил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе. В ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

    Грушко подчеркнул, что активность ведомых Лондоном Объединенных экспедиционных сил, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря, последовательно растет. По оценке замминистра, Североатлантический альянс целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак.

    23 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    МИД Эстонии раскрыл подробности 20-го пакета санкций ЕС против России

    МИД Эстонии: ЕС внесет в санкционный список против России 46 судов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз планирует добавить 46 судов, якобы участвующих в перевозке российских энергоресурсов, в санкционный список, сообщил МИД Эстонии.

    «Еще 46 судов… будут добавлены в санкционный список», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Также в документе подчеркивается, что новые ограничения дадут Совету ЕС возможность ввести полный запрет на морские перевозки российской нефти и нефтепродуктов.

    Напомним, в четверг страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    Сообщалось, что ЕК отказалась включать запрет на перевозку нефти России в 20-й пакет санкций.

    23 апреля 2026, 18:09 • Новости дня
    Евросоюз ужесточил санкции против Белоруссии

    МИД Эстонии: Евросоюз ужесточил санкции против Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз включил дополнительные рестрикции против Белоруссии в 20-й пакет антироссийских санкций, сообщил эстонский МИД.

    «Санкции против Белоруссии также были ужесточены», – сказано в заявлении, передает ТАСС. Подробности введенных ограничительных мер не раскрываются. Официальные формулировки и перечень новых санкций Совет ЕС опубликует позже.

    Напомним, в четверг страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. В него вошли 117 граждан и 60 юрлиц России.

    В Еврокомиссии заявили, что ЕС вводит запрет на российские криптоплатформы.

    Трамп: Визит Путина на саммит G20 был бы очень полезным
    Захарова призвала «не стесняться в выражениях» относительно спонсоров Киева
    Санчес ответил на сообщения о планах США наказать Испанию в НАТО
    Ватикан решил стать глобальным арбитром правды в эпоху ИИ
    На учениях НАТО разбили сброшенный с самолета армейский внедорожник
    Газпром решил создать рекордный запас газа на зиму
    Суд лишил квартиры жительницу Перми за фиктивную прописку мигранта

    Почему Иран похвастался заработком на Ормузском проливе

    Плата за проход через Ормузский пролив впервые официально поступила на счет Центрального банка Ирана. То, что Тегеран начал зарабатывать на блокаде судоходства, известно еще с самого начала конфликта. Но теперь он перевел эту историю в официальную плоскость. Сколько в теории может зарабатывать Иран на реализации этой идеи и почему ему не страшны правила Конвенции ООН по морскому праву? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Украинский теракт против РКН преследовал четыре цели

    ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Задержаны семеро сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины. Как отмечают в экспертном сообществе, это первая известная попытка покушения на гражданских федеральных госслужащих. Какие цели преследовал противник? Подробности

    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США

    Всего лишь чуть более года продержался на своем посту один из ключевых американских чиновников, отвечающих за строительство ВМС США. Какие ошибки совершил этот человек, столь близкий к президенту Дональду Трампу – и при чем здесь планы по строительству грандиозного «Золотого флота» США, в том числе гигантских линкоров? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

