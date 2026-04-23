Индийский фильм «Страсть» завоевал главный приз ММКФ
Работа индийского режиссера Фазиля Разака удостоилась высшей награды 48-го Московского международного кинофестиваля – статуэтки «Золотого Святого Георгия».
Главный приз 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) достался индийской картине «Страсть», передает ТАСС. Режиссером фильма-победителя выступил Фазиль Разак.
«Спасибо всем за эту награду. Для меня это огромное достижение. Я хочу поблагодарить всех, кто верил в мой проект – это моя вторая художественная картина. И я благодарен всем – жюри, кинофестивалю и, конечно, зрителям», – заявил продюсер ленты Разак Ахаммед во время церемонии вручения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Никита Михалков пригласил Александра Сокурова на церемонию закрытия кинофестиваля для вручения специальной награды.
Главную награду 47-го ММКФ завоевала картина «Элизиум» индийского режиссера Прадипа Курбы.
Мексиканская драма «Стыд» стала обладателем главного приза 46-го Московского международного кинофестиваля.