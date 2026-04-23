Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.
Антон Бильжо получил приз за лучшую режиссуру на ММКФ
Создатель ленты «Выготский» Антон Бильжо завоевал престижную награду 48-го смотра киноискусства и посвятил громкую победу своим родителям.
Торжественная церемония награждения состоялась в столице, где объявили лауреатов 48-го Московского международного кинофестиваля, передает ТАСС. Постановщик Антон Бильжо завоевал статуэтку «Серебряного Святого Георгия» за выдающуюся режиссерскую работу над лентой «Выготский».
«Спасибо большое, это фантастический подарок. Я благодарен команде, которая сделала этот фильм», – сказал режиссер, получая престижную награду.
Деятель искусств также добавил, что съемочный коллектив оказался лучшим за всю его профессиональную деятельность. Свой успех и полученный приз кинематографист решил посвятить родителям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Никита Михалков пригласил Александра Сокурова на церемонию закрытия Московского международного кинофестиваля.
Жюри смотра присудило Евгению Цыганову приз за лучшую мужскую роль.
Картина «Мужу привет» стала обладателем награды «Серебряный Святой Георгий».