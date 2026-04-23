Турецкий страховщик решил взыскать 3 млн долларов с владельца Viktor Zabelin

Tекст: Дмитрий Зубарев

Турецкая страховая компания Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi требует взыскать почти 3 млн долларов (более 222 млн руб.) с архангельского ОАО «Северное морское пароходство» и страховой компании ВСК, передает РИА «Новости».

Иск подан в Арбитражный суд Москвы, и его предмет – возмещение убытков из-за повреждения судна турецкой компании Sky Time Shipping сухогрузом Viktor Zabelin, владельцем которого является российское ОАО «СМП».

В материалах дела отмечается, что турецкий страховщик хочет получить компенсацию солидарно с владельца сухогруза и российскую страховую компанию, где была застрахована ответственность судна. Дата самого инцидента пока не уточняется. Рассмотрение спора по существу назначено на июль, а предварительно суд уже отклонил просьбу СМП не рассматривать иск из-за несоблюдения претензионного порядка.

Ранее, в августе прошлого года, в генеральном управлении береговой охраны Турции сообщили, что у сухогруза Viktor Zabelin под флагом России длиной 108 метров отказал двигатель в проливе Босфор, после чего судно было отбуксировано к причалу Ахыркапы. По заявлениям береговой охраны, инцидент не повлиял на движение других судов в проливе.

