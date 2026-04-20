    Насильственная мобилизация доводит Украину до массовых убийств
    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    Премьер Малайзии Ибрагим выразил интерес в покупке нефти у России
    Иран отказался от второго раунда переговоров с США
    Российский истребитель подбил украинский самолет над Сумской областью
    Постпред США при ООН допустил досмотры идущих в Китай судов
    Глава МИД ПМР заявил о сокрытии Молдавией экологической катастрофы на Днестре
    Участница подрыва «Северных потоков» оказалась моделью эротических журналов
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Украинский террор расползается по всему миру

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    Илья Ухов Илья Ухов Почему важно помнить о геноциде советского народа

    Уроки истории важны, поскольку сквозь них, как сквозь увеличительное стекло, видна общая картина происходящих прямо сейчас событий на Украине, ставшей полигоном по уничтожению русских.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    20 апреля 2026, 06:20 • Новости дня

    Марочко сообщил о больших потерях ВСУ у Верхней Терсы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ, контратакуя на запорожском участке, несут большие потери у населенного пункта Верхняя Терса, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что ВСУ несут значительные потери, пытаясь контратаковать на запорожском участке фронта в районе Верхней Терсы, передает ТАСС. По его словам, именно в этом населенном пункте украинские силы потеряли наибольшее количество личного состава и техники за последнее время.

    Марочко также отметил, что атаки ВСУ со стороны бывшего Каховского водохранилища остаются безуспешными. Кроме того, продолжаются попытки выбить российские войска из Степногорска Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные поразили подразделения ВСУ около Верхней Терсы.

    Бойцы ВС России отражают попытки украинских контратак в районе Терноватого.

    Противник потерял много людей и техники при штурме у села Зеленый Гай.

    19 апреля 2026, 20:53 • Новости дня
    Российский истребитель подбил украинский самолет над Сумской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    В небе над Сумской областью российский истребитель атаковал два военных самолета противника, в результате чего один из них получил повреждения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Воздушный бой произошел над территорией Сумской области, где российская авиация перехватила самолеты Вооруженных сил Украины, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

    По информации подпольщика, после атаки российского истребителя украинские воздушные суда попытались скрыться, разлетевшись в разные стороны. В результате боестолкновения один из самолетов противника оказался подбит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили взлетные площадки украинских беспилотников в Сумской области. В этом же регионе армия России поразила позиции противовоздушной обороны противника. Позже Вооруженные силы нанесли точный удар по складу дронов в самих Сумах.

    17 апреля 2026, 11:05 • Новости дня
    СК объявил командира бригады ВСУ Булацика в розыск за ракетный удар по Брянску
    @ sledcom.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Командиру 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко Евгению Булацику (внесен Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которого уже заочно арестовали, вменяют причастность к ракетной атаке на Брянск, в результате которой погибли восемь человек, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Следственный комитет установил причастность Евгения Булацика, командира 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ, к ракетной атаке на Брянск и Брянскую область 10 марта, следует из сообщения СК России в Max

    Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что в отношении Булацика вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по делу о совершении террористического акта.

    По словам Петренко, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

    Следствие также уточнило, что Булацик ранее был заочно осужден на 18 лет лишения свободы за бомбардировку нефтеперерабатывающего объекта в Брянской области.

    По данным СК, 10 марта 2026 года украинские военные нанесли удар по Брянску и Брянской области с применением не менее 16 ракет Storm Shadow, произведенных совместно Британией и Францией.

    В результате украинской ракетной атаки в Брянске погибли шесть человек, еще 37 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

    Суд заочно приговорил Евгения Булацика к 18 годам лишения свободы за приказ сбросить авиабомбы на нефтебазу в Брянской области.

    Позже командир ВСУ получил пожизненный срок за организацию ракетного удара по месту дислокации российских военных в Курской области.

    В декабре 2025 года Южный окружной военный суд назначил ему еще одно пожизненное заключение за совершение 14 терактов на территории России.

    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    19 апреля 2026, 12:47 • Новости дня
    МО: ВС России уничтожили более 1200 бойцов ВСУ за сутки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продолжили наступление на различных направлениях, уничтожив более 1200 военнослужащих ВСУ и значительное количество техники и складов, сообщили в Минобороны России.

    Российские войска продолжают проведение спецоперации на Украине, сообщает Минобороны в Mах. По данным ведомства, подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и нанесли удары по военным и технике ВСУ, а также бригадам теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Таратутино, Великая Писаревка, Коренек, Шостка и Малая Рыбица в Сумской области.

    В Харьковской области поражены подразделения пяти механизированных бригад ВСУ, а также бригады теробороны и нацгвардии в населенных пунктах Веселое, Избицкое, Терновая, Липцы, Богодухов и Землянки. Потери противника превысили 165 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, артиллерийское орудие, станции радиоэлектронной борьбы, а также склады боеприпасов и материальных средств.

    Группировка «Запад» также улучшила позиции, нанеся удары по двум механизированным и аэромобильной бригадам ВСУ, а также ряду других подразделений в Харьковской области и ДНР. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия, в числе которых американская самоходная артиллерийская установка Paladin и украинская «Богдана».

    В ДНР подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение силам ВСУ в районах Николаевки, Константиновки, Новоселовки и Николайполья. В этих районах противник лишился более 200 военнослужащих, бронетранспортера М113 производства США, четырех боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

    Группировка «Центр» сообщила об успешных действиях в районах Светлого, Белицкого, Красноярского, Гришино, Кучерова Яра и других, где противник потерял свыше 315 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия. В то же время подразделения «Восток» продвинулись вглубь обороны ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, уничтожив до 240 бойцов, боевую машину, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и два склада материальных средств.

    В Запорожской области группировка «Днепр» нанесла удары по горно-штурмовой бригаде ВСУ и бригаде теробороны, уничтожив до 50 военнослужащих, 16 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию израильского производства RADA, четыре склада боеприпасов и склад материальных средств.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, местам производства и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, а также пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

    Средства ПВО за сутки сбили шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    С начала спецоперации, по данным Минобороны России, уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 135 644 беспилотника, 656 зенитных ракетных комплексов, 28 970 танков и других боевых бронированных машин, 1703 боевые машины РСЗО, 34 522 артиллерийских орудия и миномета, а также 59 735 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сутками ранее подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение в Сумской области.

    В начале апреля российские военные нанесли удары по позициям противника в Харьковской области.

    В конце марта бойцы группировки «Запад» освободили населенный пункт Ковшаровка.

    18 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    ВСУ по ошибке обстреляли свой лагерь с наемниками под Купянском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня по лагерю своих же наемников из Бразилии.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня по лагерю иностранных наемников из Бразилии на территории села Михайловка под Купянском, сообщает URA.RU со ссылкой на telegram-канал SHOT. . Инцидент произошел из-за ошибки наводчика РСЗО Vampire при вводе координат, что привело к ранению более 30 человек.

    Село Михайловка находится примерно в пяти километрах от Купянска. По данным российских военных, ВСУ регулярно обстреливают Купянск и окрестные населенные пункты ракетами, чтобы сдержать продвижение российских войск.

    Военнослужащие России отмечают, что украинская сторона наносит удары не только по позициям российских подразделений, но и по собственным диверсионно-разведывательным группам, которые пытаются проникнуть в город. Перемещения ВСУ фиксируются российскими беспилотниками, что позволяет отслеживать ситуацию на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа латиноамериканских боевиков самовольно покинула позиции украинской национальной гвардии у Купянска.

    Российские силовики ликвидировали пятерых бразильских наемников из состава тринадцатой бригады ВСУ.

    Ранее командование украинской армии отправило в атаку на этот город около трехсот иностранцев.

    18 апреля 2026, 13:12 • Новости дня
    ВС России поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах, говорится в сообщении в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб, снаряд американской РСЗО HIMARS и 568 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 135 370 беспилотников, 656 ЗРК, 28 950 танков и других бронемашин, 1 703 боевые машины РСЗО, 34 505 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 669 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли шесть ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ

    Ранее ВС России нанесли массированный ответный удар по объектам ТЭК Украины.

    18 апреля 2026, 09:19 • Новости дня
    Украинский беспилотник упал рядом с роддомом в Самарской области
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотник упал рядом с роддомом в Новокуйбышевске Самарской области, в здании выбиты стекла, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

    Беспилотный летательный аппарат упал рядом с родильным домом в городе Новокуйбышевск Самарской области, сообщил Федорищев в MAX. В результате инцидента в здании выбиты стекла, однако, по сообщению губернатора, пострадавших нет.

    «Уважаемые жители. Сегодня с раннего утра враг атакует Самарскую область средствами БПЛА», – заявил губернатор. Власти отмечают, что режим угрозы в регионе сохраняется.

    Все дети и пациентки роддома были оперативно переведены в соседние медицинские учреждения. На месте происшествия работает оперативный штаб, организована работа экстренных служб.

    Власти просят жителей при обнаружении беспилотников или их обломков немедленно обращаться по телефону 112. Фото- и видеосъемка самих БПЛА и последствий их применения категорически запрещена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре силы ПВО отразили атаку беспилотников на промышленные предприятия Самарской области.

    В сентябре в результате ночного налета дронов на регион погибли четыре человека.

    В августе обломки двух сбитых вражеских аппаратов нашли в Большечерниговском районе.

    17 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Украинский беспилотник застрял на вышке связи в Херсонской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Каховском округе российские военнослужащие сняли вражеский беспилотный летательный аппарат, который врезался в телекоммуникационную вышку и не смог продолжить полет.

    Украинский беспилотник попытался атаковать объект инфраструктуры в селе Семеновка Херсонской области, однако застрял прямо на вышке связи, передает РИА «Новости». Об инциденте сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

    «ВСУ продолжают терроризировать мирное население Каховского округа. В селе Семеновка вражеские дроны целенаправленно нацеливаются на вышку связи. Поступило сообщение, что один из дронов застрял на вышке; наши военнослужащие сняли вражеский БПЛА», – сообщил чиновник.

    Кроме того, возле магазина в Каховке обнаружили сброшенный дроном снаряд, который оперативно изъяли саперы. Филипчук отметил, что атаки беспилотников продолжаются и в селе Малокаховка.

    Там один аппарат взорвался на цокольном этаже жилого дома, а другой упал с зарядом рядом с калиткой. По словам главы округа, специалисты уже оповещены об угрозе, в результате инцидентов никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля украинские беспилотники повредили здание школы и молоковоз в Херсонской области.

    В конце марта дрон ВСУ ударил по трансформатору в селе Малокаховка.

    Днем ранее вражеские аппараты атаковали вышку мобильной связи в поселке Горностаевка.

    18 апреля 2026, 08:37 • Новости дня
    Минобороны сообщило о 258 сбитых беспилотниках ВСУ за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночной атаки с Украины силы ПВО перехватили и уничтожили 258 беспилотников над несколькими регионами России, включая территорию Крыма, сообщило Минобороны.

    Силы противовоздушной обороны России за ночь сбили 258 украинских беспилотников, сообщает Минобороны в MAX.

    По данным ведомства, дроны были уничтожены над различными российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей.

    В официальном сообщении министерства обороны отмечается: «В течение прошедшей ночи (с 20.00 мск 17 апреля до 8.00 мск 18 апреля) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне силы противовоздушной обороны России сбили 17 украинских беспилотников за пять часов.

    В начале апреля российские средства ПВО за ночь уничтожили 87 вражеских дронов.

    В марте военные перехватили 283 аппарата над регионами страны.

    18 апреля 2026, 14:12 • Новости дня
    Лавров оценил перспективу возобновления переговоров по Украине

    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос возобновления переговоров по Украине сейчас не в приоритете, Россия не отказывается от встреч и положительно оценивает возможность их возобновления в Стамбуле, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, вопрос возобновления переговоров по урегулированию ситуации на Украине сейчас не является приоритетным для России, передает РИА «Новости».

    Глава МИД отметил, что Москва положительно относится к возможности возвращения переговоров в Стамбул. По его словам, Россия никогда не навязывала диалог и готова к нему, если партнер будет настроен на обсуждение.

    «Когда кто-то созреет, пусть предлагают. Мы посмотрим, удобны ли сроки, удобно ли место, которое будет предложено, какая повестка дня», – заявил Лавров.

    Он также отметил, что ключевым условием для начала диалога является готовность другой стороны к конструктивному обсуждению. В настоящее время, по его словам, вопрос переговоров стоит не на первом месте среди текущих задач Москвы.

    Ранее Сергей Лавров предупредил, что ошибочное восприятие России как «слабого государства» может привести к серьезным последствиям.

    Лавров также отметил, что европейские страны, поддерживающие Киев, вскоре могут утратить энтузиазм и превратиться в «коалицию отжелавших».

    17 апреля 2026, 12:30 • Новости дня
    MWM: Эффективность ПВО Украины падает из-за ракет «Искандер-М»

    Tекст: Вера Басилая

    Удары ракетами комплекса «Искандер-М» значительно подорвали возможности противовоздушной обороны Украины, сообщает американское издание Military Watch Magazine.

    Удары оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» привели к значительному снижению эффективности украинской противовоздушной обороны, что отмечается в публикации американского Military Watch Magazine.

    В материале издания сообщается, что «украинская противовоздушная оборона все сильнее ослабевает», передает РИА «Новости».

    Авторы подчеркивают, что использование современных российских ракетных комплексов оказывает существенное влияние на защитные возможности Украины.

    Ранее портал InfoBRICS информировал, что западные страны опасаются ракет «Искандер-М» из-за их уникальных тактико-технических характеристик. По данным обозревателя издания, этот комплекс стал серьезным вызовом для любых наземных и воздушных систем перехвата благодаря высокой маневренности и технологическим особенностям.

    Владимир Зеленский признал критический дефицит ракет к системам ПВО Patriot на Украине.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о планах западных стран создать новый военный альянс с ключевой ролью Украины.

    17 апреля 2026, 07:27 • Новости дня
    Минобороны сообщило о перехвате 62 украинских беспилотников за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За прошедшую ночь системы ПВО отразили атаку с Украины, уничтожив 62 беспилотника самолетного типа над семью российскими регионами, включая Крым, сообщило Минобороны России.

    По сообщению военного ведомства, в период с 20:00 16 апреля до 7:00 17 апреля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает Минобороны в Mах.

    Беспилотники были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской областей и Республики Крым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные вечером 16 апреля ликвидировали 19 вражеских дронов над четырьмя приграничными областями.

    Днем 13 апреля дежурные средства ПВО перехватили 23 украинских беспилотных летательных аппарата.

    В ночь на 5 апреля российские силы уничтожили 87 украинских беспилотников самолетного типа над рядом регионов страны.

    19 апреля 2026, 00:23 • Новости дня
    Обломки беспилотника упали в районе морского порта Ейска

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе морского порта города Ейска обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, информации о пострадавших и возгораниях не поступало.

    Обломки беспилотного летательного аппарата упали в районе морского порта в Ейске, передает РИА «Новости». По информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате происшествия никто не пострадал.

    Кроме того, по данным штаба, возгораний на месте обнаружения обломков не отмечено.

    На месте происшествия продолжают работу оперативные и специальные службы, которые выясняют обстоятельства падения и проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тольятти проводят ликвидацию очагов возгорания и проливку территории после падения обломков вражеского БПЛА.

    В небе над Ульяновской областью уничтожили три вражеских беспилотника, фрагменты которых упали в Новоспасском районе без разрушений и жертв.

    Беспилотник упал рядом с роддомом в Новокуйбышевске Самарской области, в здании выбиты стекла, но пострадавших нет.

    18 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Федорищев сообщил об эвакуации персонала предприятий области после атаки БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Персонал промышленных предприятий Новокуйбышевска и Сызрани в Самарской области, подвергшихся атаке БПЛА, эвакуирован, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.

    Как сообщил Федорищев в своем канале в MAX, персонал промышленных предприятий в Новокуйбышевске и Сызрани был эвакуирован после атаки дронов. По его словам, на местах инцидентов продолжают работать экстренные службы, а предварительная информация свидетельствует об отсутствии пострадавших.

    Федорищев подчеркнул, что атаки БПЛА на Самарскую область продолжаются, и призвал жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на проверенные источники информации.

    Кроме того, министр здравоохранения региона Андрей Орлов сообщил, что женщины и новорожденные, которых эвакуировали из роддома в Новокуйбышевске после атаки, чувствуют себя удовлетворительно, передает ТАСС. По его словам, состояние всех эвакуированных стабильное, угрозы их жизни нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске.


    18 апреля 2026, 17:29 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 46 украинских БПЛА над семью регионами России

    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Система ПВО России в течение восьми часов сбила 46 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе над Черным морем и семью регионами, сообщило Министерство обороны.

    В период с восьми утра до четырех часов дня дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 46 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило в Max Министерство обороны.

    Аппараты были нейтрализованы над территориями Самарской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Курской, Нижегородской, Рязанской областей, а также над акваторией Черного моря.

    В ночь на 18 апреля силы противовоздушной обороны России уничтожили 258 украинских беспилотников.

    Системы ПВО сбили три беспилотника над Ульяновской областью.

    Средства противовоздушной обороны поразили за ночь 27 беспилотных летательных аппаратов над Ленинградской областью.

    18 апреля 2026, 21:12 • Новости дня
    Бойцы ВСУ назвали отправку в Сумскую область билетом в один конец

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военнослужащие стараются любыми способами избежать переброски в Сумскую область о полном отсутствии ротаций и шансов на возвращение, сообщили российские силовики.

    В российских силовых структурах сообщили, что среди украинских военных распространилось мнение о невозможности вернуться после отправки на сумское направление. Бывший украинский спецназовец Д. Янгол рассказал, что собирался восстановиться в ВСУ и начал искать подразделение для службы. Его бывшие сослуживцы предупредили, что командиры прямо говорят всем прибывающим в Сумскую область, что «обратного билета» и ротаций не будет, передает ТАСС.

    Собеседник агентства отметил, что в лучшем случае военнослужащему ВСУ могут предоставить краткосрочный отпуск. После этого, по его словам, большинство украинских солдат предпочитают дезертировать, чтобы избежать возвращения на сумское направление.

    Ранее украинское командование до трех месяцев оставляло бойцов на передовых позициях в Сумской области без ротации.

    В районе Юнаковки военнослужащие ВСУ целыми взводами и ротами пропадали без вести.

    Сумской пограничный отряд понес значительные потери в районе села Новая Сечь.


    Глава Минэнерго США объяснил продление лицензии на продажу российской нефти
    Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    Эксперт объяснил подоплеку массовой бойни в Киеве
    Трамп пообещал раскрыть данные о загадочных смертях ученых США
    Названы способы Фицо прилететь в Москву в обход Прибалтики
    Мадьяр анонсировал соглашение с ЕС для разморозки средств
    Борящаяся с онкологией Симоньян обратилась к больным раком женщинам

    Морская блокада приземлила самолеты

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики тоже не в лучшей ситуации. Подробности

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны

    Десятки единиц потерянной бронетехники и полный провал изначально масштабных планов – таким оказался результат начатой полтора месяца назад военной операции Израиля против Ливана. Какие цели ставил перед собой ЦАХАЛ и почему эта одна из лучших в мире военных структур потерпела столь обидное поражение? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

