Минобороны сообщило о продвижении российских войск на всех направлениях

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах Могрица, Мирополье, Пролетарское и Юнаковка Сумской области, сообщает Минобороны России. «На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска», – заявили в ведомстве. Потери украинской стороны составили более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии, а также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и девять складов материальных средств.

Группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции, нанеся удары по позициям механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Благодатовки, Сеньково Харьковской области и Кировска Донецкой Народной Республики. По данным Минобороны, потери ВСУ здесь составили до 240 военнослужащих, шесть бронированных машин, 22 автомобиля и западное орудие полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки улучшили тактическое положение, нанеся удары по формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Федоровка, Северск, Переездное и Яблоновка Донецкой Народной Республики. По информации ведомства, противник потерял свыше 200 человек, пять бронированных машин, пять автомобилей и три артиллерийских орудия. Также были уничтожены станции радио- и контрбатарейной борьбы, склады боеприпасов и топлива.

Группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике нескольких механизированных, десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и нацгвардии в районах Родинское, Новопавловка, Зеленое, Муравка, Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований, по оценке Минобороны, составили до 465 военнослужащих, танк, два автомобиля и два артиллерийских орудия.

Подразделения «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, действуя в районах Калиновское, Новоселовка, Ивановка Днепропетровской области и Успеновка Запорожской области. Потери ВСУ здесь превысили 210 военнослужащих, также уничтожены две бронированные машины, восемь автомобилей и западное артиллерийское орудие. Группировка «Днепр» нанесла удары по технике и живой силе в районах Степногорск, Малая Токмачка и Антоновка, ликвидировав до 70 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей, два орудия и шесть безэкипажных катеров.

По данным Минобороны, с применением авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии было нанесено поражение по складам и пунктам размещения ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Средствами ПВО сбито пять управляемых авиабомб и 160 беспилотников самолетного типа. Черноморский флот уничтожил быстроходный безэкипажный катер ВСУ.

С начала спецоперации, по информации Минобороны, уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 82 040 беспилотников, 627 зенитных комплексов, 24 973 танка и других бронированных машин, 1 589 боевых машин реактивной артиллерии, 29 289 орудий и минометов, а также 41 170 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России также освободили Предтечино в ДНР.