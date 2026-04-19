Tекст: Дарья Григоренко

«Продолжая западную практику искажения исторической правды, Зеленский недавно опять призывал к созданию некоего трибунала для привлечения к ответственности за агрессию против Украины, однако все понимают, что основная причина нынешнего геноцида против украинского и русского народов – он сам и его хозяева», – приводит слова Шойгу в релизе пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ, передает РИА «Новости».

В ходе выступления в День памяти жертв геноцида советского народа Шойгу напомнил слова Ольги Берггольц: «Никто не забыт, ничто не забыто», подчеркнув, что за этими словами – память о десятках миллионов жертв нацизма и сотнях миллионов судеб, искалеченных войной во имя идеологии расового превосходства. Он отметил стремление российских властей восстановить историческую справедливость, которая, как выразился Шойгу, часто искажалась в угоду политическим интересам.

Секретарь Совбеза РФ также заявил, что корни нацистской идеологии исходят с Британских островов, где веками формировалась концепция расового превосходства, воспринятая и переработанная Адольфом Гитлером. Шойгу отметил, что формирования «Ваффен-СС» были многонациональными, а среди палачей концлагерей были не только немцы, но и бандеровцы и прибалты, которые отличались особой жестокостью.

По данным, приведенным в релизе пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ, из 27 млн погибших граждан многонационального Советского Союза почти половина стали небоевыми жертвами нацистских преступников и их пособников. Шойгу также добавил, что в Белоруссии, потерявшей во время войны 2,3 млн человек, продолжается поиск исторической правды, тогда как на Украине, где было утрачено почти 7 млн жителей, героизируются нацисты на государственном уровне.

Ранее ФСБ рассекретила ко Дню памяти жертв геноцида советского народа показания нацистского карателя Гюнтера Макса Мюллера, причастного к геноциду в Донбассе во время Великой Отечественной войны.

