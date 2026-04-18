Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.5 комментариев
На Западе отреагировали на позицию Мадьяра по Украине
L'AntiDiplomatico: Мадьяр не является сторонником помощи Украине
Глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр не разделяет взгляды других европейских лидеров насчет помощи Киеву, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию L'AntiDiplomatico.
«Мадьяр не спешит передавать Украине средства, необходимые его собственной стране. Еврокомиссия вынуждена оказывать на него давление, в то время как сам Будапешт требует скорейшей разблокировки более 17 млрд евро из фондов ЕС, в которой ранее было отказано Виктору Орбану», – отмечается в статье.
Аналитики считают, что оптимизм украинских властей относительно смены власти в Венгрии является преждевременным.
Ранее лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр поддержал исключение Венгрии из участников предоставления кредита Евросоюза для Украины.
Мадьяр заявил, что никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии.
Также венгерский политик наотрез отверг идею ускоренного вступления Киева в ЕС.