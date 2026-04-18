  ВС России поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру
    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны
    Эксперт рассказал о последствиях возобновления перекрытия Ираном Ормуза
    Лавров высмеял название коалиции союзников Киева
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода
    Иран вернул военный контроль над Ормузским проливом
    Лавров назвал цель операции США в Иране
    Убивший полицейского в Оренбургской области дезертир арестован
    Сергей Лавров рассказал о человеческом жесте Мадлен Олбрайт
    На Украине придумали план действий на случай возвращения России в футбол
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    2 комментария
    Сергей Брилев Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке

    Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.

    14 комментариев
    18 апреля 2026, 14:52 • Новости дня

    Лавров предсказал воздаяние от народов Европы лидерам типа Каллас

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров выразил уверенность в том, что европейские народы со временем дадут свою оценку политикам вроде Каи Каллас, напомнив о её спорных заявлениях о России.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме заявил, что наличие в Европе политиков вроде главы евросоюзной дипломатии Каи Каллас вызывает у него спокойствие и уверенность в том, что народы Европы узнают истинную цену таким лидерам, передает ТАСС.

    Лавров напомнил о высказывании Каллас, которая заявляла, что за последние 100 лет Россия 19 раз нападала на разные страны, не считая, по ее словам, стран Африки. Министр назвал это заявление «вызывающе невежественным и нелепым».

    «Лично я спокоен. Пока такие люди в «стране европской» есть, у нас есть надежда, что все-таки народы европейских стран – исторически цивилизованные, образованные, умные люди – будут знать цену такого рода лидерам», – заявил министр.

    Глава МИД России также отметил, что стремление жить в мире является врожденным качеством россиян. Он подчеркнул, что для нации, пережившей множество войн и трагедию Второй мировой войны, приоритетом всегда остается сохранение жизней людей и недопущение угроз их безопасности.

    Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас обвинила Россию в агрессии против африканских стран.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал подобные исторические суждения противоречащими здравому смыслу.

    Лавров заявил, что молодые иностранные дипломаты склонны игнорировать даже официальные поздравительные телеграммы.

    Ранее Лавров сравнил европейских политиков, избегающих контактов, с детьми.

    16 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Кнутов назвал способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Tекст: Анастасия Куликова

    Чтобы остановить масштабные европейские поставки беспилотников, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны сообщило о резком наращивании производства БПЛА Европой для ВСУ.

    «Сообщение Минобороны о «ползучем превращении» Европы в стратегический тыл Украины следует рассматривать вместе с заявлением Сергея Лаврова о планах стран Запада создать новый военный блок, в котором Киеву будет отведена ведущая роль», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, в складывающейся ситуации России придется действовать более жестко.

    Собеседник указал, что европейские предприятия производят не только дроны и комплектующие к ним, но и компоненты крылатых ракет, в частности «Фламинго» и «Сапсан», которые впоследствии применяются Украиной для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России. «Европейцы должны понимать, что они фактически являются соучастниками преступлений, которые совершаются против нашей страны», – акцентировал Кнутов.

    Как считает собеседник, заявление Минобороны стало предупреждением для Европы. «Если оно не подействует, то военно-политическим руководством страны, среди прочего, может быть принято решение о переходе к силовым методам», – осторожно допускает спикер. По его мнению, нарушить производственные цепочки – невоенными методами – непростая задача.

    «Европейцы какие-то детали производят сами, а какие-то – закупают у Китая», – уточнил аналитик. Кнутов предположил, что можно было бы обсудить с Пекином, чтобы такие поставки либо вовсе не осуществлялись, либо предусматривали конструктивные изменения, не позволяющие применять их в военных целях.

    На этом фоне эксперт предлагает еще один способом противодействия передачи Украине дронов – нарушение логистики. «Европейские страны поставляют украинской стороне БПЛА как в собранном, так и в разобранном виде. Последние – это, как правило, аппараты самолетного типа. Их последующая сборка производится зачастую в подвалах жилых домов. Другими словами, противник использует мирных жителей как «живой щит», – уточнил Кнутов.

    Из-за этого, по его мнению, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие из европейских портов на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно. «То есть задача – препятствовать доставке грузов», – добавил собеседник.

    Наконец, чтобы противодействовать уже имеющимся на руках у ВСУ дронам, следует активнее охотиться на операторов беспилотников, а также наносить удары по местам их подготовки. «На сегодняшний день обнаружение дроноводов происходит с помощью визуальных систем, когда мы вычисляем, откуда примерно вылетел БПЛА. В идеале было бы хорошо создать аппаратуру, которая бы позволяла пеленговать местонахождение специалистов, каналы, по которым идет управление», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, России следует создать рубеж ПВО от Баренцева до Черного морей. «Это трудоемкая и дорогостоящая работа. Но противник не собирается отказываться от своих целей по нанесению нам ущерба», – заключил Кнутов.

    Ранее российское военное ведомство заявило, что руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки Украине беспилотников для ударов по территории России. Соответствующее решение было принято на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ.

    «Существенное увеличение выпуска БПЛА для киевского режима спланировано за счет расширения финансирования расположенных на территории европейских стран «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов», – говорится в заявлении Минобороны.

    В Москве действия Европы расценивают как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины.

    В министерстве подчеркнули, что воплощение планов атак по территории России «с применением произведенных Европой якобы «украинских» БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям». «Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией», – отметили в пресс-службе Минобороны.

    Ведомство опубликовало адреса и названия филиалов украинских и совместных предприятий, где производят дроны для ВСУ. «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», – указало МО.

    По данным российской стороны, беспилотники для ударов по России производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. В Испании компоненты собирают на предприятии в Мадриде, в Италии – на четырех заводах, в том числе в Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал перечень заводов в Европе списком потенциальных целей. «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», – написал он в соцсетях.

    Примечательно, что на Украине признают, что беспилотники, применяемые ВСУ, производятся только из иностранных компонентов на импортном оборудовании, а Украина – лишь «пользователь». Об этом в начале апреля заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов).

    Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» страны Европы пообещали выделить 4 млрд долларов на укрепление ПВО и более 1,5 млрд долларов на БПЛА.

    По информации РИА «Новости», в зоне проведения СВО противник использует все больше и больше дронов именно европейского производства. Если раньше поставка снарядов, ракет, боеприпасов и техники была основной статьей расходов на содержание ВСУ иностранными государствами, то теперь европейцы сами производят и присылают дроны-камикадзе, в основном самолетного типа, рассказал источник агентства.

    Сообщается, что предприятия Литвы, Латвии и Эстонии за несколько месяцев отправили украинской армии крупную партию готовых беспилотных аппаратов и комплектующих для их сборки. Так, литовская UAB Tomiksas поставила 5 тыс. компонентов, а UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер для дронов, эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS – 3900 готовых аппаратов. Литовские предприятия Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тыс. пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем радиоэлектронной борьбы.

    Тем временем, как сообщил посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник, в период с 6 по 12 апреля жертвами ударов ВСУ стали 29 граждан России. Всего пострадали 199 мирных жителей, ранения получили 170 человек, включая 12 несовершеннолетних, среди погибших есть дети.

    Комментарии (55)
    17 апреля 2026, 14:21 • Новости дня
    ЕК отвергла обвинения в пролете украинских дронов через ЕС для атак по России
    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия заявила, что не располагает доказательствами использования украинскими беспилотниками для ударов по России воздушного пространства стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    Официальный представитель ЕК Анита Хиппер сообщила об этом на брифинге в Брюсселе, отвечая на слова секретаря Совбеза России Сергея Шойгу о возможности применения Россией права на самооборону в ответ на подобные удары, передает ТАСС.

    «Еврокомиссия видела заявления, в которых эти страны ЕС отвергли эти обвинения. Нет никаких доказательств, подтверждающих утверждения России из того, что мы видим», – заявила Хиппер. Она также назвала слова Шойгу «дезинформацией», отметив, что подобные заявления якобы направлены на создание условий для эскалации и региональной нестабильности.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.

    В марте страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу. После этого литовский МИД опубликовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, в котором говорится, что эти страны никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство или территорию для атак дронами на объекты в России.

    Комментарии (27)
    18 апреля 2026, 14:12 • Видео
    Иран открыл Ормуз. Войне конец?

    Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 18:06 • Новости дня
    Российское посольство раскритиковало Бельгию за выдуманную «Нарвскую республику»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России отвергло утверждения бельгийского чиновника о якобы признании Москвой «Нарвской народной республики», назвав подобные сообщения искажением фактов и попыткой создать образ внешнего врага.

    В дипмиссии отметили, что подобные заявления – это умышленное искажение фактов и создание мнимого «образа врага», передает РИА «Новости». «Возвращаясь к озвученным домыслам о якобы признании Россией «Нарвской народной республики», вновь подчеркнем, что это не что иное, как намеренное искажение фактов и очередная попытка перевести внимание общественности от собственных проблем к мнимому «образу врага», – заявили в посольстве.

    По информации дипломатов, слова главы штаба Бельгии про Нарву присутствовали только в электронной версии интервью, а в печатный вариант они не вошли. В посольстве предположили, что редакторы спохватились и решили скрыть наиболее одиозные высказывания задним числом.

    Напомним, начальник бельгийской армии Фредерик Вансина заявил о якобы признании Россией несуществующей «Нарвской народной республики» в Эстонии, хотя Москва таких шагов не предпринимала.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, как в Эстонии возникла провокация с появлением «Нарвской народной республики» и как местные СМИ раздули эту историю.

    Комментарии (10)
    16 апреля 2026, 13:18 • Новости дня
    Эксперт: Европа использует Украину как пусковую площадку для ударов дронами по России

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Одним из эффективных способов противодействия БПЛА ВСУ является уничтожение дроноводов ударами по учебным центрам и полигонам. Что же касается непосредственным поставок аппаратов из Европы, их пресечение осложняется децентрализацией логистики, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Минобороны России сообщило о росте производства в Европе БПЛА для ВСУ.

    «Бороться с массовым производством БПЛА в Европе нужно дипломатическими методами. Но если они не работают, то, видимо, могут быть использованы и военные решения», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что нормы, принятые на Второй мирной конференции в Гааге в 1907 году, запрещают не вовлеченным в конфликт странам размещать у себя военные производства для воюющей стороны. В противном случае их нейтралитет утрачивается.

    «В этом случае возникает вопрос оценки дипломатических и политических рисков. Военно-политическому руководству предстоит решить, насколько удар по производствам является уместным с точки зрения дальнейшего вовлечения стран в конфликт», – заметил спикер. Он также обратил внимание на то, что список производств БПЛА опубликовал не МИД, а Минобороны. Это, судя по всему, предполагает военное решение задачи.

    Аналитик признал, что Украина за счет работы предприятий, вынесенных в западные страны, уже опережает Россию по количеству применяемых беспилотников. «Производственная база остается неповрежденной, а украинская территория используется исключительно как пусковая площадка для беспрепятственных атак БПЛА по России», – добавил он.

    Анпилогов также указал на трудность задачи по лишению европейских фабрик необходимых комплектующих, поскольку в БПЛА используются не только военные, но и гражданские компоненты. «Одно дело – фабрика, собирающая беспилотники, другое – завод, производящий, например, модули GPS или микроконтроллеры, используемые даже в холодильниках и стиральных машинах. Во втором случае, по сути, речь идет о мирном объекте», – заметил он.

    Нарушить цепочки поставок компонентов БПЛА тоже непросто, поскольку их логистика максимально децентрализована, уточнил спикер. «Это движущиеся объекты, не имеющие фиксированного местоположения. Конечно, было бы удобно уничтожить склад, на котором хранятся тысячи беспилотников. Но их, как правило, доставляют контейнеровозами, где основная часть товара – невоенная», – продолжил эксперт.

    Аналитик также напомнил о важности уничтожения дроноводов. «Наиболее эффективными мне видятся удары по учебным центрам, где концентрируются не только рекруты, но и инструкторы, представляющие для России наибольшую опасность из-за своего опыта. Судя по регулярным заявлениям украинской стороны об уничтожении полигонов с живой силой, ВС России решают эту задачу довольно успешно», – резюмировал собеседник.

    Комментарии (43)
    15 апреля 2026, 19:56 • Новости дня
    На Кипре сообщили о подтягивании танков Турции к линии разграничения
    На Кипре сообщили о подтягивании танков Турции к линии разграничения
    Tекст: Валерия Городецкая

    Турция перебросила 15 танков к буферной зоне на Кипре, сообщило Кипрское информационное агентство.

    По данным агентства, танки были размещены в районе деревни Пила, где также появился новый флаг самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), передают «Вести». Кроме того, в этот район прибыли несколько десятков полицейских ТРСК в штатском.

    ТРСК признается только Турцией, отмечает издание. Параллельно к Пиле подходит подкрепление со стороны британской военной базы Декелия, а также усилено присутствие миротворцев ООН, сказано в материале.

    Миссия ООН на Кипре ранее заявила в соцсетях, что патрулирует район Пила и держит ситуацию под пристальным наблюдением. Спецпредставитель генсека ООН и глава миротворцев Хасим Диань призвал стороны сохранять спокойствие и сдержанность.

    Напомним, Кипр после конфликта 1974 года разделен «зеленой линией» – буферной зоной под контролем ООН, протяженностью около 180 км, которая разграничивает греческую часть Республики Кипр на юге и самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (признанную только Турцией) на севере.

    В начале марта Северный Кипр заявил о получении партии F-16 из Турции.

    Комментарии (2)
    17 апреля 2026, 21:44 • Новости дня
    Президент Словении признала ошибкой разрыв диалога ЕС с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что Европейский союз допустил серьезную ошибку, прекратив прямые переговоры с Россией на фоне конфликта на Украине.

    По словам Пирц-Мусар, сейчас переговоры с Россией ведут Соединенные Штаты, а Европе приходится обращаться с просьбами о допуске к этим переговорам, передает РИА «Новости».

    «Мы поддерживаем Украину, но нашей крупнейшей ошибкой было то, что Европа перестала разговаривать с Россией. Сейчас США ведут переговоры, и Европа вынуждена просить, чтобы ее допустили к участию», – заявила словенский лидер.

    Она также выразила сомнение, что Соединенные Штаты будут в первую очередь учитывать европейские интересы при обсуждении путей урегулирования ситуации на Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что для возобновления контактов ЕС должен признать неэффективность своей антироссийской политики.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на будущий диалог России с Европой.

    Газета Pais писала, что на фоне усиливающихся разногласий с Вашингтоном в ряде европейских стран всё активнее звучат призывы к возобновлению прямых контактов с Россией.

    Комментарии (5)
    16 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Поставки российского СПГ в Испанию достигли исторического максимума

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объем поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в марте достиг рекордных значений, пишет El Pais.

    Как сообщает El Pais, согласно данным компании Enagas, Испания приобрела у России 9 807 ГВт·ч СПГ, что составляет 26,1% всего объема импорта и на 123% превышает показатель за март 2025 года, передает ТАСС.

    Отмечается, что это крупнейший месячный объем закупок российского газа в истории страны. Даже во время энергетического кризиса 2023 года такие показатели не фиксировались.

    По мнению экспертов газового сектора, причиной роста импорта стали перебои в поставках через Ормузский пролив из-за конфликта между США, Израилем и Ираном. Многие компании и страны ищут альтернативы, а нынешний уровень цен на российский газ делает его более привлекательным.

    Испания выступает не только как конечный покупатель, но и как центр хранения газа с шестью заводами по регазификации. Благодаря этому международные трейдеры могут закупать российский СПГ с целью хранения в Испании. Среди других причин эксперты называют и рост внутреннего потребления газа в Испании.

    Ранее глава итальянской компании Eni Клаудио Дескальци призвал ЕС приостановить запрет импорта российского СПГ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим не рассматривает шаги по возобновлению импорта российского газа, несмотря на энергетический кризис.

    Комментарии (14)
    17 апреля 2026, 13:16 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Начальник бельгийской армии Фредерик Вансина заявил о якобы признании Россией несуществующей «Нарвской народной республики» в Эстонии, хотя Москва таких шагов не предпринимала.

    В интервью газете Soir глава вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина заявил, что Россия якобы признала некую «Нарвскую народную республику» в Эстонии, передает РИА «Новости».

    По словам Вансина, «российская риторика остается воинственной и наступательной, с заявлениями о необходимости возвращения к границам 1997 года, то есть о выводе всей Центральной Европы из НАТО. Они только что признали 'Нарвскую народную республику' в Эстонии».

    Однако в реальности никакой «Нарвской народной республики» не существует, и официальная Москва никогда не упоминала и не признавала такого образования. За последние месяцы в соцсетях появились группы, связанные с выдуманными «народными республиками» в прибалтийских городах, но в них состоит лишь несколько десятков человек. Эти сообщества публикуют символику и виды городов, однако кто их создал – неизвестно.

    В июле 1991 года в Эстонии обсуждался проект Принарвской Советской Социалистической Республики, но он не получил развития.

    В МИД России неоднократно отмечали, что прибалтийские страны занимают крайне враждебную позицию по отношению к России. В декабре 2023 года Владимир Путин подчеркнул, что русофобия в Прибалтике существовала задолго до начала спецоперации на Украине.

    Спецслужбы Эстонии разоблачили так называемую «Нарвскую народную республику».

    Премьер-министр страны Кристен Михал назвал это движение российской информационной операцией.

    Комментарии (8)
    17 апреля 2026, 09:54 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    Кризис поставок авиационного топлива, вызванный закрытием Ормузского пролива, вынуждает крупнейшие европейские авиакомпании сокращать количество рейсов и выводить из эксплуатации самолеты.

    Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что у Европы осталось запасов авиатоплива «примерно на шесть недель», сообщает Politico.

    С начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля цены на этот вид горючего в регионе выросли более чем вдвое.

    Хотя фактический дефицит еще не наступил, высокая стоимость топлива заставляет перевозчиков закрывать менее прибыльные маршруты. В четверг Lufthansa объявила о досрочном выводе из эксплуатации всех 27 самолетов дочерней компании CityLine уже в эти выходные. По словам финансового директора Тилля Штрайхерта, текущий кризис вынуждает реализовать эти меры раньше запланированного срока.

    Помимо этого, с октября Lufthansa выведет из дальнемагистрального парка последние четыре Airbus A340-600 и два Boeing 747-400. В зимнем расписании 2026–2027 годов компания сократит провозные емкости, убрав еще пять лайнеров. Общее сокращение флота составит 38 самолетов. Штрайхерт отметил, что этот шаг неизбежен в свете резко возросших затрат на керосин и геополитической нестабильности.

    Проблемы затронули и другие компании. KLM сообщила, что в мае выполнит на 80 рейсов меньше в аэропорт Схипхол и обратно, что затронет маршруты в Лондон и Дюссельдорф. Бюджетная easyJet заявила о росте расходов на топливо почти на 29 млн евро только за март, а ее убытки до уплаты налогов за полгода могут достичь 640 млн евро.

    В критической ситуации оказалась и латвийская airBaltic, зависящая от финансовой поддержки. Премьер-министр Эвика Силиня предупредила о возможном распаде коалиции из-за нежелания партнеров одобрить кредит в 30 млн евро. Однако в четверг правительство Латвии все же обеспечило перевозчику этот заем.

    Ранее сообщалось, что нидерландская авиакомпания KLM отменит 160 рейсов по Европе из-за подорожания авиационного топлива.

    Руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль предрек европейским странам полную нехватку горючего.

    Итальянская газета Corriere della Sera сообщила о наличии достаточных запасов керосина только у двух государств Евросоюза.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 14:50 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск скептически отнесся к предложению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отмене принципа единогласия при принятии решений по внешнеполитическим вопросам в Евросоюзе.

    «Я буду всегда очень осторожно подходить к тому, что касается отмены принципа единогласия, поскольку время от времени это право на вето было полезным как для государств средней величины, так и маленьких», – сказал Туск в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info, передает ТАСС.

    Туск добавил, что не считает возможным возвращаться к обсуждению этой инициативы сейчас, поскольку в Венгрии произошла смена власти.

    В понедельник фон дер Ляйен, комментируя результаты парламентских выборов в Венгрии, говорила о возможности перехода ЕС к принципу квалифицированного большинства при голосованиях по международным вопросам. По ее мнению, это позволит избежать системного блокирования общих инициатив отдельными государствами.

    В сентябре фон дер Ляйен предложила странам ЕС перейти к голосованию большинством при принятии внешнеполитических решений, чтобы ускорить выработку единой позиции блока.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    Франция отказалась приглашать Рютте и фон дер Ляйен на саммит по Ормузскому проливу

    Tекст: Вера Басилая

    Франция не пригласила генерального секретаря НАТО Марка Рютте и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на саммит по ситуации в Ормузском проливе, сообщает газета Financial Times.

    По данным Financial Times, Франция не пригласила генсека НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на предстоящий саммит по безопасности в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Мероприятие, организованное Парижем и Лондоном, должно пройти на этой неделе, а ожидаемое число участников превышает 40 государств.

    По информации издания, Франция дважды вычеркивала Рютте и фон дер Ляйен из списка приглашенных, который предлагала Британия. В Елисейском дворце считают, что на саммите должны присутствовать в основном лидеры государств, а не руководители международных организаций.

    Президент США не будет присутствовать на встрече. Однако премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон планируют проинформировать его о результатах саммита.

    Ранее Франция и Германия разошлись в вопросе участия США в защите Ормузского пролива.

    До этого Париж и Лондон договорились провести конференцию по возобновлению судоходства в регионе.

    Ранее Британия предложила организовать саммит по вопросам безопасности на своей территории.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Нарышкин объяснил сопротивление ЕС мирному урегулированию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Европейского Союза категорически выступают против мирного урегулирования на Украине, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    По его словам, европейские государства и бюрократия слишком сильно вложились в военные действия, поэтому не готовы поддержать справедливый мир, передает РИА «Новости».

    «Однако стороны Европейского Союза и европейская бюрократия категорически возражают против этого мира. И понятно, почему. Они очень сильно заложились на войну», – заявил Нарышкин журналистам после совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии. Он отметил, что если будет достигнуто справедливое мирное соглашение на условиях, согласованных на Аляске, то граждане европейских стран увидят разницу между этим документом и заявлениями о «стратегическом поражении России».

    Нарышкин отметил, что в этом случае жители Европы поймут, что их вынудили пойти на серьезные экономические жертвы.

    Напомним, Минобороны обвинило Европу в эскалации из-за поставок БПЛА Украине. Ведомство подчеркнуло, что использование произведенных в Европе беспилотников для атак Украины против России может привести к тяжелым и непредсказуемым последствиям.

    Минобороны также опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Кремль отказался комментировать заявления о европейских дронах для Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что все позиции по европейским беспилотникам уже были отражены в заявлении Министерства обороны России.

    Песков на брифинге заявил, что у Кремля нет дополнительных комментариев к заявлению Министерства обороны РФ относительно наращивания производства беспилотников в Европе для передачи Украине, сообщает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Вся позиция была изложена в соответствующем заявлении Министерства обороны. И мне нечего добавить к этому заявлению».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что решения ряда европейских стран о поставках беспилотников на Украину ведут к эскалации военной ситуации.

    Дмитрий Песков отметил возрастающую прямую вовлеченность этих стран в конфликт на Украине.

    Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркнул, что страны Европейского союза категорически выступают против мирного урегулирования на Украине.


    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 07:22 • Новости дня
    МВФ сообщил о двукратном росте цен на энергоносители в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стоимость энергоносителей для промышленности в Европейском союзе остается существенно выше, чем в Соединенных Штатах, заявил глава Европейского департамента МВФ Альфред Каммер.

    Каммер заявил, что стоимость энергоносителей для промышленности в Евросоюзе по-прежнему значительно выше, чем в Соединённых Штатах, передает РИА «Новости».

    «Промышленные цены на энергоносители в ЕС сейчас примерно вдвое превышают уровень до 2022 года и существенно выше, чем в США», – заявил Каммер. По его словам, главной причиной такой ситуации стала зависимость европейской промышленности от импортных нефти и газа.

    Эксперт добавил, что на стоимость также влияет фрагментированность энергетических рынков внутри Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков спрогнозировал потерю Европой экономического лидерства из-за дорогого газа.

    МИД России сообщил о трехкратной переплате европейских компаний за электроэнергию по сравнению с американскими.

    Бывший премьер Италии Марио Драги оценил разницу в стоимости СПГ между Европой и США в 60–90%.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 10:20 • Новости дня
    В Евросоюзе решили ввести жесткую проверку возраста в интернете

    Tекст: Мария Иванова

    Для защиты детей от опасного контента европейские власти в ближайшие недели запустят специальное приложение, проверяющее возраст пользователей при входе в соцсети.

    Еврокомиссия представила инструмент верификации, который позволит ограничить доступ детей к нежелательным материалам, пишет Politico.

    Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что у крупнейших технологических платформ «больше нет оправданий» для отказа от проверки возраста пользователей перед предоставлением доступа к ограниченному контенту.

    Однако инициатива вызвала серьезные опасения у защитников конфиденциальности. Исполнительный директор австрийской неправительственной организации epicenter.works Томас Лонингер подчеркнул, что планы Брюсселя связать цифровую идентичность с технической реализацией проверки вызывают глубокую тревогу. По его словам, исходный код новой системы совершенно не готов к массовому внедрению.

    Для верификации пользователи смогут применять паспорта, национальные удостоверения личности или специальные QR-коды от школ и банков. Приложение сохранит лишь информацию о том, достиг ли человек 13, 15 или 18 лет. При этом система работает на основе IP-адресов, что теоретически позволяет обойти ограничения с помощью виртуальных частных сетей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия объявила о начале официального разбирательства против платформы Snapchat из-за рисков для несовершеннолетних.

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о намерении ограничить доступ детей к социальным сетям.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах запретить использование подобных платформ подросткам младше 15 лет.

    Комментарии (0)
