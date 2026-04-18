Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.2 комментария
Лавров заявил о невоспитанности нового поколения иностранных дипломатов
Лавров рассказал об игнорировании телеграмм молодыми зарубежными коллегами
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров поделился наблюдениями о поведении молодых иностранных дипломатов, которые склонны игнорировать даже официальные поздравительные телеграммы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил специфику общения с новым поколением зарубежных коллег, передает РИА «Новости».
Выступая на Анталийском дипломатическом форуме, глава ведомства поделился впечатлениями от работы с молодыми дипломатами.
«Прямо сейчас появляются коллеги, чьих имен я даже не знаю, потому что, бывает, из врожденной вежливости, напишешь, что министра какого-нибудь государства поздравляю, желаю успехов после его назначения министром, и они даже могут не ответить», – рассказал Лавров.
Глава российской дипломатии охарактеризовал таких чиновников как «новое поколение желающих». Откровение прозвучало в ответ на вопрос о том, взаимодействие с кем из иностранных партнеров оставило наибольший след в памяти министра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Анталийского дипломатического форума глава российского МИД начал переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Публичное мероприятие с участием Сергея Лаврова собрало полный зал зрителей.
Ранее министр сравнил избегающих контактов европейских политиков с детьми.