Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. И для Синдбада-морехода, и для Афанасия Никитина. А вот Трамп по нему пройти сможет вряд ли.
В Киеве повредили производственные мощности компании ДТЭК
Производственные мощности энергетической компании «ДТЭК» в Киеве получили повреждения, передает ТАСС. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале компании.
В сообщении отмечается, что разрушения зафиксированы как в производственных цехах, так и в административных зданиях.
С начала дня в столице Украины дважды объявляли воздушную тревогу. Ночью и утром поступали сообщения о взрывах. По данным издания «Страна», после серии взрывов небо над Киевом затянуло густым черным дымом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях оборудования своих теплоэлектростанций.
Время подачи электроэнергии в Киеве сократилось в среднем на три часа.
Серия взрывов в украинской столице повредила объекты критической инфраструктуры.