В Киеве повредили производственные мощности компании ДТЭК

Tекст: Дмитрий Зубарев

Производственные мощности энергетической компании «ДТЭК» в Киеве получили повреждения, передает ТАСС. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале компании.

В сообщении отмечается, что разрушения зафиксированы как в производственных цехах, так и в административных зданиях.

С начала дня в столице Украины дважды объявляли воздушную тревогу. Ночью и утром поступали сообщения о взрывах. По данным издания «Страна», после серии взрывов небо над Киевом затянуло густым черным дымом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях оборудования своих теплоэлектростанций.

Время подачи электроэнергии в Киеве сократилось в среднем на три часа.

Серия взрывов в украинской столице повредила объекты критической инфраструктуры.