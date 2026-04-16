  ВС России нанесли массированный ответный удар по объектам ТЭК Украины
    Французских трудящихся лишают Первомая
    Набиуллина заявила о наступлении в России новой кадровой реальности
    Медведев назвал заводы БПЛА в Европе целями для ВС России
    Эксперт назвала самый благоприятный период для покупки дачного участка
    На украинском аэродроме уничтожены самолеты F-16 и Mirage
    Прибалтика поставила на Украину десятки тысяч дронов и комплектующих
    Слухи о смерти военкора Земцова опровергли
    Экономика Китая показала уверенный рост вопреки войне на Ближнем Востоке
    Финляндия намерена пересмотреть сделки россиян с недвижимостью
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Ормузский пролив как главные морские ворота планеты

    Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. И для Синдбада-морехода, и для Афанасия Никитина. А вот Трамп по нему пройти сможет вряд ли.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Когда у Ирана закончится начальство

    Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    16 апреля 2026, 12:41 • Новости дня

    В Киеве повредили производственные мощности компании ДТЭК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Производственные мощности энергетической компании «ДТЭК» получили повреждения в Киеве, сообщается в ее телеграм-канале.

    Производственные мощности энергетической компании «ДТЭК» в Киеве получили повреждения, передает ТАСС. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале компании.

    В сообщении отмечается, что разрушения зафиксированы как в производственных цехах, так и в административных зданиях.

    С начала дня в столице Украины дважды объявляли воздушную тревогу. Ночью и утром поступали сообщения о взрывах. По данным издания «Страна», после серии взрывов небо над Киевом затянуло густым черным дымом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях оборудования своих теплоэлектростанций.

    Время подачи электроэнергии в Киеве сократилось в среднем на три часа.

    Серия взрывов в украинской столице повредила объекты критической инфраструктуры.

    15 апреля 2026, 18:44 • Новости дня
    Минобороны назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    Минобороны России предоставило список названий и адресов украинских и совместных предприятий в Европе, где изготавливают БПЛА и комплектующие для Украины. В ведомстве заявили: «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», передает ТАСС

    Среди компаний, попавших в опубликованный перечень, значатся «Файер пойнт» и «Хорайзон тех» в Британии (Лондон, Милденхолл, Лестер), «Да Винчи авиа» и «Эйрлоджикс» в Германии (Мюнхен), «Корт» в Дании (Стевринг), а также компании в Литве (Вильнюс), Латвии («Терминал аутономи» в Риге), Нидерландах («Дестинус» в Хенгело), Польше («ГП Антонов», «Укрспецсистемз» в Мелеце и Тарнуве), Чехии («Девиро» в Праге и Колине).

    На этих предприятиях выпускаются различные модели беспилотников, такие как FP-1, FP-2, «Стикер», «Да Винчи», «Анубис», «ХаКи» АК-1000, AQ-400 «Коса», «Рута», Ан-196 «Лютый», RAM-2X, «Булава». Минобороны также отметило, что украинские предприятия сотрудничают с зарубежными компаниями для поставок комплектующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Украина запустила дроны по Ельцу Липецкой области, в результате чего погиб один человек и пострадали пятеро.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.

    15 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    СМИ: ВСУ могли заполучить целые российские дроны «Герань»

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дроны «Герань» могли попасть в распоряжение ВСУ практически без повреждений из-за прочного стеклопластикового корпуса и массового применения, сообщили СМИ.

    В публикации «Военной хроники» отмечается, что даже после падения с большой высоты корпус беспилотника «Герань» часто остается целым благодаря особенностям конструкции из стеклопластика, а боевая часть сохраняется на месте. Причиной падения могут быть как технические неисправности, так и воздействие средств радиоэлектронной борьбы, передает передает Lenta.ru

    Авторы «Военной хроники» указывают, что большое количество запусков приводит к накоплению у противника десятков относительно целых дронов. По их мнению, этого вполне достаточно для создания собственных копий или проведения провокаций с использованием трофейных аппаратов.

    В последние месяцы интенсивность применения «Гераней» значительно возросла: по заявлениям украинских военных, за сутки запускается до 999 беспилотников, что свидетельствует о масштабном серийном производстве в России.

    Замкомандующего воздушных сил ВСУ Павел Елизаров признал, что дроны атакуют большими группами, и даже несколько линий ПВО не справляются с их перехватом.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об изменении тактики применения «Гераней»: теперь дроны заходят на цель с набором высоты, совершают маневры со снижением и в финальной фазе отключают двигатель для бесшумного планирования, что затрудняет работу ПВО.

    Замначальника штаба 96-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Максим Маслий отметил, что новая модификация «Герань-5» оснащена большим количеством антенн, способна преодолевать системы противодействия и отличается повышенной скоростью. По его словам, дроны могут передавать видео в Россию и координировать действия в воздухе.

    Ранее украинские военные заявили об использовании «Гераней» в качестве носителей FPV-дронов.

    Западные эксперты назвали «Герань» способной изменить ход конфликта оружием.

    Очевидцы зафиксировали в небе над Украиной целый рой из семи ударных беспилотников.

    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа Римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути папа Римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    15 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Нарышкин рассказал, когда на Украине настанет справедливый мир

    Нарышкин: ВСУ скоро утратят способность к сопротивлению

    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска в ближайшее время потеряют возможность противостоять российской армии, что приведет к скорому установлению справедливого мира, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин спрогнозировал скорое поражение армии противника, передает РИА «Новости».

    Выступая в Калининграде, глава ведомства подчеркнул неизменность целей Москвы. «Россия хочет установить мир на территории Украины и это неоднократно доказывает... Не за горами дни, когда вооруженные силы Украины утратят способность к организованному сопротивлению, и тогда наступит справедливый мир», – заявил он.

    При этом руководитель СВР обратил внимание на реакцию Запада на перспективу скорого урегулирования конфликта. По его словам, ряд государств Евросоюза, а также европейская бюрократия выступают категорически против такого мирного исхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин призвал Владимира Зеленского принять справедливые мирные предложения Москвы.

    Ряд европейских стран пытается сорвать процесс урегулирования украинского конфликта.

    План мирного соглашения включает демилитаризацию и безъядерный статус соседнего государства.

    16 апреля 2026, 05:20 • Новости дня
    При атаке дронов в Туапсе погибли двое детей
    @ Министерство здравоохранения Краснодарского края/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Туапсе погибли двое детей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Кондратьев в Max сообщил о гибели детей пяти и 14 лет. «Террористическая атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних», – сообщил глава региона. Он выразил соболезнования семьям погибших и поручил местным властям оказать им всестороннюю поддержку.

    По предварительным данным, ранения получили двое взрослых, которым сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

    Он указал, что ночью Краснодарский край вновь подвергся массированному удару вражеских беспилотников. В Туапсе обломки повредили один многоквартирный и пять частных домовладений. Местная администрация оперативно разворачивает пункт временного размещения для пострадавших жителей.

    Кроме того, обломки дронов упали на территории промышленных предприятий в районе морского порта. В сочинском поселке Лоо части аппаратов повредили навес и выбили окна в двухэтажном доме, однако там обошлось без пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шебекинском округе Белгородской области четыре человека получили серьезные ранения в результате ударов украинских беспилотников по частному дому и легковому автомобилю. Налет беспилотников на Стерлитамак привел к гибели пожарного.

    16 апреля 2026, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный ответный удар по объектам ТЭК Украины
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В течение суток в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотниками по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), задействованным в производстве крылатых ракет, БПЛА большой и средней дальности.

    Кроме того удары наносились по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение контейнерному терминалу, местам стоянки бронированной техники и испытаний наземных робототехнических комплексов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

    Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб и 270 беспилотников самолетного типа.

    Всего с начала спецоперации уничтожены: 671 самолет, 84 вертолета, 134449 беспилотников, 656 ЗРК, 28923 танка и других бронемашин, 1701 боевая машина РСЗО, 34455 орудий полевой артиллерии и минометов, 59507 единиц спецтехники.

    Напомним, накануне Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ.

    До этого ВС России поразили места хранения и запуска беспилотников ВСУ.

    В конце прошлой недели ВС России поразили склады хранения безэкипажных катеров и беспилотников ВСУ.

    15 апреля 2026, 22:14 • Новости дня
    Транспортный самолет ВСУ прилетел из Берлина на закрытый аэродром во Львове

    Tекст: Вера Басилая

    Транспортный самолет Ан-26, принадлежащий ВСУ, совершил перелет из Берлина и приземлился на закрытом аэродроме Львова, маршрут прошел через Польшу.

    Транспортный самолет Ан-26, находящийся на вооружении ВСУ, вылетел из Берлина, пересек воздушное пространство Польши и вошел в закрытую для полетов зону Украины через контрольную точку DIBED, после чего совершил посадку на аэродроме во Львове. Источник агентства отметил, что этот маршрут уже не первый раз используется украинскими транспортниками – ранее подобные рейсы выполнялись из Львова и обратно, чаще всего на военный аэродром польского города Демблин, расположенный у границы, передает ТАСС.

    Собеседник агентства добавил, что данный Ан-26 эксплуатируется на Украине с 1976 года, то есть самолету уже около пятидесяти лет. Не уточняется, какая именно задача стояла перед экипажем на этот раз, однако отмечается, что подобные транспортные рейсы участились в последнее время.

    Ранее, как отмечал источник другой украинский транспортный самолет Ан-12 на протяжении более четырех месяцев ежедневно выполнял чартерные грузовые рейсы между странами Западного полушария, а сейчас работает в Африке и Европе. Этот борт вылетел в декабре из Черновцов и до сих пор не возвращался обратно.

    В марте украинский транспортный самолет Ан-26 совершил перелет из Львова на военный аэродром в польском Демблине.

    15 апреля 2026, 13:58 • Новости дня
    Зеленский пригрозил «ответом» на каждый удар ВС России по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал, что каждый удар Вооруженных сил России по территории Украины получит ответ в виде «дальнобойных санкций».

    Зеленский пообещал «ответ» на каждый удар Вооруженных сил России по территории страны, передает «Газета.Ru».

    Зеленский заявил, что на каждый российский удар будут ответы – «внутреннее развитие системы защиты и сотрудничество с партнерами».

    Глава государства признал острую нехватку ракет для противовоздушной обороны, подчеркнув, что такие вооружения нужны Украине «ежедневно». Он отметил, что обеспечение страны ПВО является «большим дипломатическим приоритетом» для Киева.

    Зеленский сообщил о достигнутых договоренностях с Германией и Норвегией по усилению украинских систем ПВО. По его словам, Украина работает с европейскими партнерами над совместным обеспечением всеми необходимыми системами противовоздушной обороны, ракетами к ним, а также современными типами дронов, которые необходимы для обороны в современных условиях.

    Он заверил, что на текущей неделе Украина получит дополнительные возможности для укрепления ПВО и повышения обороноспособности страны.

    Владимир Зеленский признал критический дефицит ракет к системам ПВО Patriot на Украине.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о планах западных стран создать новый военный альянс с ключевой ролью Украины.

    15 апреля 2026, 17:54 • Новости дня
    Системы ПВО сбили 19 БПЛА над российскими регионами

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские расчеты ПВО за восемь часов уничтожили над несколькими областями страны и акваторией Черного моря 19 украинских беспилотников самолетного типа.

    Расчеты ПВО России за период с 09:00 до 17:00 по московскому времени уничтожили 19 украинских беспилотников, передает ТАСС. В военном ведомстве сообщили: «С 09:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Республики Башкортостан и над акваторией Черного моря».

    В сообщении уточняется, что атака была отражена над сразу несколькими регионами России, включая приграничные Белгородскую, Курскую и Ростовскую области, а также Башкортостан. Часть целей была поражена над Черным морем. Информация о возможных разрушениях на земле или пострадавших в результате перехвата беспилотников не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь со вторника на среду дежурные средства ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами России и над Черным и Азовским морями.

    В ночь с понедельника на вторник российские средства противовоздушной обороны уничтожили 97 украинских беспилотников над различными областями страны.

    Несколькими днями ранее над Севастополем средства ПВО поразили семь беспилотников.

    16 апреля 2026, 06:42 • Новости дня
    Российские штурмовики захватили бункер ВСУ и использовали пленных для радиоигры
    @ Минобороны России/Max

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие ВС России проникли в тыл противника, взяли под контроль укрепленный дот и захватили троих солдат неприятеля для получения ценной информации с помощью радиопереговоров, сообщили в Минобороны.

    Военнослужащие с позывными «Кейбер» и «Вейдер» провели успешную зачистку вражеского укрепрайона, указало ведомство в Max.

    Бойцы получили сложную задачу по захвату бетонного бункера без потерь для последующего сбора разведданных.

    «С такой задачей мы столкнулись впервые. Нужно было взять опорник и при этом оставить себе «языков». То есть нужна была информация», – вспоминает штурмовик «Вейдер».

    Внутри укрепления оказались трое украинских солдат, которые практически не пострадали при штурме и быстро согласились на сотрудничество. Под контролем российских военных пленные продолжили выходить в радиоэфир, запрашивая необходимые сведения.

    Боец отметил, что в один из моментов противник доложил о неработающих дронах, что позволило отечественной пехоте безопасно зайти в тыл. Проведенная операция сохранила жизни солдат, а оба отличившихся штурмовика представлены к государственным наградам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовики заставили пленных минометчиков ВСУ вести огонь по украинским позициям. Ранее бойцы 150-го мотострелкового полка взяли в плен украинского военнослужащего в Курской области.

    16 апреля 2026, 08:30 • Новости дня
    Киев накрыло густым черным дымом после взрывов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Небо над Киевом после серии взрывов затянуло густым черным дымом, сообщило издание «Страна».

    Небо над Киевом после серии взрывов оказалось затянуто густым черным дымом, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна». В телеграм-канале издания были опубликованы фото и видео, на которых запечатлены масштабный пожар и столбы темного дыма, поднимающиеся над городом.

    С начала суток в Киеве уже дважды объявляли воздушную тревогу. По сообщениям, взрывы были слышны как ночью, так и утром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в украинской столице из-за пожаров образовался густой смог.

    Утром в городе произошли мощные взрывы.

    Местные власти официально оценили качество воздуха как низко загрязненное.

    15 апреля 2026, 23:59 • Новости дня
    Силы ПВО в Севастополе и Черноморского флота сбили четыре воздушные цели
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, уничтожив четыре воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ», – сообщил Развожаев в Max.

    В частности, сообщается об уничтожении целей в районе мыса Херсонес, Северной стороны, Балаклавы и Орловки. Гражданские объекты в городе не повреждены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Развожаев сообщил, что у Севастополя уничтожили семь воздушных целей.

    16 апреля 2026, 03:18 • Новости дня
    Воздушная тревога объявлена в Севастополе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе действует воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев опубликовал предупреждение с объявлением воздушной тревоги в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в городе уже объявляли воздушную тревогу, но затем она была снята. При этом ПВО сбила четыре воздушные цели.

    16 апреля 2026, 05:21 • Новости дня
    Бразильские наемники сбежали из украинской бригады «Хартия» под Купянском

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группа латиноамериканских боевиков самовольно покинула позиции украинской национальной гвардии у Купянска из-за высоких потерь на купянском направлении, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Иностранные легионеры стремительно покидают ряды 13-й бригады нацгвардии Украины «Хартия», спасаясь от тяжелых боев под Купянском, сказал собеседник РИА «Новости».

    «Чтобы не остаться в окопах под Купянском, бразильский наемник Тьяго Мойа Риос из Сан-Паулу дезертировал из украинской бригады «Хартия» вместе с другими «единомышленниками», которые предпочли также сбежать в СОЧ», – уточнил источник.

    Известно, что Риос отправился на Украину в 2025 году после неудачной попытки стать депутатом в Бразилии. Там он вступил в ряды 13-й бригады «Хартия» и вместе с другими латиноамериканцами был переброшен на передовую в район Купянска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ликвидировали пятерых бразильских наемников из бригады «Хартия» под Купянском. На этом же направлении погиб бразильский боевик Эллионай Баррос Риос. Позже силовые структуры сообщили об уничтожении еще троих граждан Бразилии на рубцовском направлении.

    15 апреля 2026, 23:40 • Новости дня
    Киев раскрыл обещанные странами Запада суммы взносов на ПВО и БПЛА Украины

    Tекст: Антон Антонов

    На заседании контактной группы в формате «Рамштайн» западные страны пообещали свыше 5,5 млрд долларов на укрепление украинской ПВО и беспилотники, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

    «4 млрд на укрепление ПВО и более 1,5 млрд на БПЛА – результаты «Рамштайна», – приводит слова министра ТАСС.

    Германия инвестирует 4 млрд в укрепление системы противовоздушной обороны Украины. Кроме того, 600 млн выделят на развитие средств глубокого и среднего удара. Испания направит 215 млн в рамках SAFE и усилит ПВО дополнительными ракетами для комплекса Patriot.

    Канада внесет 15 млн в фонд NSATU для миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины, 42 млн – на чешскую инициативу по поставкам снарядов, а также 17 млн на критически важное инженерное оборудование.

    По словам Федорова, Литва выделит 39 млн долларов на чешскую инициативу по закупке снарядов и 29 млн долларов на программу PURL по закупке американских вооружений на средства НАТО для отправки на Украину. Бельгия, как он отметил, направляет 75 млн евро на чешскую инициативу и еще 75 млн евро на немецкую инициативу по поставкам средств ПВО на Украину, а также 85 млн евро на беспилотники. Эстония, по данным министра, внесет 13 млн долларов в программу PURL.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о решении Бельгии и Испании предоставить Киеву по 1 млрд евро военной помощи уже в этом году. Евросоюз и Украина достигли соглашения о выделении 2 млрд евро на разработку беспилотников.

    Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Пекине заявил о планах стран Запада во главе с США создать новый агрессивный военный блок, в котором Украине будет отведена ведущая роль.

    Минобороны России опубликовало названия и адреса украинских и зарубежных предприятий в Европе, где производят беспилотники для ударов по территории России.

    16 апреля 2026, 02:13 • Новости дня
    Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе отменяется режим воздушной тревоги, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «Отбой воздушной тревоги!» – говорится в сообщении Развожаева, опубликованного в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Развожаев указывал, что в районе мыса Херсонес, Северной стороны, Балаклавы и Орловки были сбиты четыре воздушные цели.

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Западу для войн нового типа понадобилась Украина

    Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока? Подробности

    Как Россия приближает освобождение Славянска и Краматорска

    Российские войска развивают наступление на ключевом для освобождения всего ДНР направлении – на Славянско-Краматорскую агломерацию. Как выглядит продвижение 20-й и 25-й армий ВС РФ, какие особенности поля боя затрудняют проводимую операцию – и когда можно ожидать непосредственного приближения российских штурмовых групп к Славянску? Подробности

    Французских трудящихся лишают Первомая

    Под лозунгом защиты предпринимателей во Франции предпринята атака на одно из социальных завоеваний XX века - первомайский выходной день. Почему французское правительство пытается изменить статус праздника 1 мая и с помощью каких политических уловок французское общество убеждают в пользе этого начинания? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Папа Римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути папа Римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

