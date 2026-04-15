Генпрокурор счел недостаточными меры против атак БПЛА на энергообъекты

Генпрокурор Гуцан счел недостаточными меры против атак БПЛА на энергообъекты
С учетом продолжающихся беспилотных атак, причиняющих значительный ущерб энергообъектам в России, принятые меры следует признать недостаточными, заявил генпрокурор Александр Гуцан.
Генеральный прокурор России Александр Гуцан заявил о росте числа терактов в стране из-за участившихся атак беспилотников на объекты промышленности, энергетики и транспорта, передает «Интерфакс». По его словам, текущие меры по противодействию таким атакам оказались недостаточными.
«С учетом продолжающихся беспилотных атак, причиняющих значительный ущерб, принятые меры следует признать недостаточными», – отметил Гуцан, выступая с ежегодным докладом перед членами Совета Федерации. Он подчеркнул, что ущерб от этих атак становится все более существенным.
Генпрокурор также сообщил, что после требований органов надзора владельцы предприятий промышленности, энергетики и транспорта уже усилили защиту периметра своих объектов, закупили доступные средства защиты, а также оборудование для радиоэлектронной борьбы. Однако Гуцан призвал к принятию дополнительных мер для повышения уровня безопасности этих объектов.
Ранее Гуцан заявил, что число террористических актов в России в 2025 году увеличилось в два раза, основным фактором стали атаки с использованием беспилотников и артиллерии.
Директор ФСБ Александр Бортников отметил рост числа украинских ударов по отечественной промышленности.
Президент России Владимир Путин поручил усилить антитеррористическую защищенность энергетической инфраструктуры.