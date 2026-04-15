Генпрокурор сообщил о росте увольнений в России за утрату доверия

Генпрокурор Гуцан сообщил о росте увольнений в России за утрату доверия

Tекст: Дарья Григоренко

Он, выступая в Совете Федерации с докладом «О состоянии законности и правопорядка в РФ в 2025 году», уточнил, что в 2025 году прокуроры выявили почти 150 тыс. коррупционных нарушений, к разным видам ответственности привлекли 70 тыс. виновных, а по материалам надзорных проверок возбуждено 3 тыс. 700 уголовных дел, передает РИА «Новости».

Гуцан отметил, что прокуроры использовали комплексный подход: от профилактики нарушений до изъятия незаконно нажитого имущества и возмещения ущерба. Генпрокурор также рассказал, что суды по искам прокуратуры изменили формулировки увольнения на утрату доверия для 300 должностных лиц, несмотря на попытки некоторых чиновников уволиться по собственному желанию до начала проверки.

В ходе доклада Гуцан заявил: «Казалось бы, такая запись должна стать для коррупционеров черной меткой, исключить повторное поступление на государственную службу, однако соответствующего запрета в действующем законодательстве нет. Считаю, этот пробел нужно устранить».

Генпрокурор предложил на законодательном уровне закрепить запрет на повторное трудоустройство на госслужбу для чиновников, уволенных в связи с утратой доверия.

Ранее в краснодарском министерстве транспорта двух сотрудников, включая арестованного замминистра Александра Дашука, уволили за утрату доверия в связи с совершением коррупционного правонарушения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокурор Ставропольского края Юрий Немкин внес представление об увольнении арестованного министра энергетики региона в связи с утратой доверия.