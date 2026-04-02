В минтрансе Кубани двух работников, включая замминистра, уволили за коррупцию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Согласно реестру лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, размещенному госслужбой, Дашук лишился должности, при этом сведений о его коллеге Алексее Смаглюке в этом списке нет, пишет ТАСС.

Незадолго до задержаний, в конце декабря 2025 года, из министерства также была уволена начальник отдела формирования начальной максимальной цены контракта управления контрактной службы Олеся Рожнова за коррупционное правонарушение.

В январе в минтрансе края прошли проверочные мероприятия, связанные с делом бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Министру транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексею Переверзеву вменили мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, ему предъявлено обвинение.

Под арест были взяты его заместители Алексей Смаглюк и Александр Дашук.

Ранее сообщалось, что в рамках досудебного соглашения Переверзев дал следствию ценные показания на других фигурантов дела, были выявлены новые эпизоды противоправной деятельности за десять лет. После этого его отпустили из-под стражи под домашний арест.