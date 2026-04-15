Российские войска ликвидировали наемника ВСУ из Шри-Ланки
Российские войска уничтожили наемника из Шри-Ланки, служившего в заградотряде ВСУ, передает РИА «Новости». Инцидент произошел третьего апреля в Шосткинском районе Сумской области, сообщил источник в российских силовых структурах.
«Третьего апреля в Шосткинском районе Сумской области российские войска уничтожили иностранного наемника из Шри-Ланки главного сержанта ВСУ Хакуру Баддалаге Гедана Лахиру Кавинда Хатхурусингхе», – заявил собеседник агентства. По его словам, официально наемник числился в украинском подразделении «контрдиверсионной борьбы», исполняющем функции заградотряда.
Источник также отметил, что наемник будет захоронен сегодня в городе Дубно Ровненской области. По данным источника, подобная практика действует уже несколько лет и закрепляется в контрактах большинства иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие уничтожали тела погибших иностранных наемников для сокрытия реальных потерь.
Российские беспилотники атаковали пункт дислокации латиноамериканских легионеров в Сумской области.