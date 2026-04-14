Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.3 комментария
Польский депутат принес на заседание флаг Израиля со свастикой
Польский депутат Беркович принес на заседание флаг Израиля со свастикой
Депутат Сейма Польши от партии «Конфедерация» Конрад Беркович пришел на заседание с флагом Израиля, в центре которого вместо звезды Давида была изображена нацистская свастика.
Беркович, выступая за трибуной, объяснил свой поступок протестом против действий Израиля в Ливане, Иране и секторе Газа, передает ТАСС. «Израиль на наших глазах совершает геноцид с особой жестокостью. Израиль – это новый Третий рейх, и его флаг должен выглядеть именно так», – заявил он.
В Польше пропаганда нацистской символики является уголовно наказуемой. Беркович ранее уже попадал в центр скандала – в октябре 2025 года его задержали в Кракове за попытку кражи кухонной утвари из магазина шведской сети Ikea.
Ранее комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.