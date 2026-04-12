ВСУ атаковали российские позиции в Днепропетровской области во время перемирия

Tекст: Ольга Иванова

ВСУ ночью трижды атаковали позиции российских военных в Днепропетровской области, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. По словам представителей ведомства, удары были нанесены из района Покровское в направлении населённых пунктов Гай (дважды) и Отрадное. В сообщении подчёркивается: «Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, формирования ВСУ в ночное время трижды атаковали позиции российских войск… Все атаки отражены».

Помимо этого, ещё четыре попытки прорыва со стороны ВСУ были зафиксированы в Сумской области – в районах Кондратовки и Новой Сечи (дважды), а также в районе поселка Каленики Донецкой Народной Республики. Все попытки прорыва были сорваны.

По информации Минобороны, за период с 16.00 11 апреля до 8.00 12 апреля подразделениями ВСУ зафиксировано 1 971 нарушение режима перемирия. При этом российские войска, согласно приказу президента Владимира Путина, строго соблюдают режим прекращения огня на всех участках зоны спецоперации с 16.00 11 апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью беспилотников по Новой Каховке в Херсонской области, нарушив пасхальное перемирие. Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к зеркальным шагам в ответ на объявление российским президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия.