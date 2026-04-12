    На пост премьера Италии замахнулась амбициозная метательница молота
    Вэнс: Иран отверг «окончательное и лучшее предложение» США
    Эксперт: Серьезная уступка США Ирану указывает на изменение расклада сил
    Симоньян рассказала о коме Тиграна Кеосаяна
    Иран подвел итог переговорам с США в Исламабаде
    Трамп пригрозил Китаю большими проблемами в случае военной помощи Ирану
    Орбан с женой проголосовал на выборах в парламент Венгрии
    Военкор предположил, как ВСУ атаковали космодром Плесецк
    Путин поздравил православных христиан с Пасхой
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как отделить традицию от ретроградства

    Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии и не живёт без развития. Не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счётов, ни для неолуддистских инициатив.

    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В битве за существование важно не потерять себя

    Трудное сейчас время. О нем точно будут писать в будущих учебниках истории, и на героев этого времени будут равняться потомки. Но именно в такие времена рождается не только «новое созидательное», но и «новое разрушительное». Они всегда идут рядом.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    12 апреля 2026, 10:25 • Новости дня

    ВСУ атаковали российские позиции в Днепропетровской области во время перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на 12 апреля украинские формирования предприняли три атаки на позиции российских войск в Днепропетровской области, которые были успешно отбиты, сообщили в Минобороны РФ.

    ВСУ ночью трижды атаковали позиции российских военных в Днепропетровской области, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. По словам представителей ведомства, удары были нанесены из района Покровское в направлении населённых пунктов Гай (дважды) и Отрадное. В сообщении подчёркивается: «Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, формирования ВСУ в ночное время трижды атаковали позиции российских войск… Все атаки отражены».

    Помимо этого, ещё четыре попытки прорыва со стороны ВСУ были зафиксированы в Сумской области – в районах Кондратовки и Новой Сечи (дважды), а также в районе поселка Каленики Донецкой Народной Республики. Все попытки прорыва были сорваны.

    По информации Минобороны, за период с 16.00 11 апреля до 8.00 12 апреля подразделениями ВСУ зафиксировано 1 971 нарушение режима перемирия. При этом российские войска, согласно приказу президента Владимира Путина, строго соблюдают режим прекращения огня на всех участках зоны спецоперации с 16.00 11 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью беспилотников по Новой Каховке в Херсонской области, нарушив пасхальное перемирие. Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к зеркальным шагам в ответ на объявление российским президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия.

    11 апреля 2026, 23:14 • Новости дня
    Военкор Коц предположил, как ВСУ пытались атаковать космодром Плесецк

    Tекст: Антон Антонов

    Обычные фронтовые БПЛА не могут «дотянуться» до космодрома Плесецк в Архангельской области; ВСУ для атаки, вероятно, использовали либо специально спроектированные дальнобойные дроны-камикадзе самолетного типа, либо радикально доработанные существующие платформы, заявил военкор Александр Коц. 

    Коц указал, что Плесецк расположен в 180 км южнее Архангельска, это свыше 1500 км по прямой от ближайших районов Украины. Он подчеркнул, что «это не приграничный нефтепарк и не склад в 200–300 км от линии фронта». На такое расстояние «обычные фронтовые БПЛА просто не дотягиваются по радиусу».

    «Значит, по космодрому шли либо специально спроектированные дальнобойные дроны-камикадзе самолетного типа, либо радикально доработанные существующие платформы с урезанной боевой частью и максимально «раздутым» топливным запасом», – заявил он в Telegram.

    Коц отметил, что за последние месяцы в Архангельской области уже фиксировались и были сбиты украинские БПЛА самолетного типа, которые направлялись в сторону космодрома. Местные жители снимали на фото и видео крупные композитные аппараты, схожие по классу с «Бобром» и UJ-22, однако с явными изменениями, ориентированными больше на дальность полета, чем на мощность заряда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром Плесецк подвергся попытке атаки дронами.

    Путин во время встречи с представителями Роскосмоса назвал запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи большим событием.

    11 апреля 2026, 11:30 • Новости дня
    Le Point сообщил о массовом бегстве украинских военных во Франции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десятки тысяч украинских военнослужащих воспользовались способом сбежать из Вооруженных сил Украины (ВСУ) через программы лечения за рубежом, пишет журнал Le Point.

    Десятки тысяч украинских военнослужащих воспользовались программами лечения за рубежом, чтобы избежать возвращения в Вооружённые силы Украины, сообщает «Вести» со ссылкой на французский журнал Le Point. Французские журналисты отмечают, что каждый третий украинский военный, проходивший реабилитацию во французских госпиталях, не вернулся на родину.

    По оценкам Le Point, таким образом во Франции осталось более 20 тыс. украинских солдат, причем большинство из них находятся в стране нелегально. Издание отмечает, что эти военнослужащие часто находятся в тяжелом психологическом состоянии из-за пережитого на фронте.

    Le Point подчеркивает, что нельзя не понимать опасения украинских военных относительно возвращения на Украину и возможной отправки обратно на фронт. Однако французские журналисты считают, что травмированные и нелегально проживающие в стране бывшие военные могут представлять определенную угрозу для безопасности Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Франции сообщило о дезертирстве десятков украинских солдат во время обучения.

    Экс-президент Украины Петр Порошенко отметил побег более 30% личного состава из подготовленной французами бригады.

    Депутат Рады Марьяна Безуглая связала массовый уход военных с действиями командования.

    11 апреля 2026, 11:22 • Видео
    Израиль выиграл или проиграл?

    США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    11 апреля 2026, 19:26 • Новости дня
    Захарова назвала Джонсона «вернувшимся на место преступления злодеем»

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона «злодеем, вернувшимся на место преступления».

    Захарова резко высказалась о бывшем премьер-министре Британии Борисе Джонсоне в своем Telegram-канале . Она назвала Джонсона «злодеем, вернувшимся на место преступления» после его визита на позиции украинских военных.

    Захарова написала: «Спасибо Борису Джонсону, который показал, как выглядят силы зла – лучше ни у кого не получилось бы. Вся мерзость и слякоть подлости, коварства и бесчестия в созданном им образе».

    Она обвинила Джонсона в очередном «пиаре» на костях.

    «Британские деньги, оружие и ненависть убили огромное количество людей», – добавила Захарова.

    Дипломат также напомнила, что Джонсон лично участвовал в процессе отмены переговоров и эскалации конфликта на Украине. По словам Захаровой, действия бывшего британского премьера способствовали продолжению кризиса и увеличению числа жертв.

    Ранее бывший премьер Британии Борис Джонсон посетил позиции Вооруженных сил Украины на запорожском направлении.

    В своих мемуарах Джонсон отверг обвинения в срыве мирных переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года.

    Позже экс-премьер Британии признал факт ведения Западом прокси-конфликта с Россией чужими руками.

    11 апреля 2026, 15:04 • Новости дня
    Мединский рассказал о трудностях согласования обмена пленными с Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Владимир Мединский заявил, что процесс обмена пленными между Россией и Украиной сопровождался большими трудностями и занял длительное время.

    Мединский рассказал в Max о сложностях при согласовании обмена пленными между Россией и Украиной. По его словам, переговоры были долгими и тяжелыми.

    Мединский подчеркнул, что сотрудники Министерства обороны, ФСБ и уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова проделали огромную работу для организации обмена. Он особо отметил вклад каждого ведомства в этот процесс.

    Кроме того, Мединский сообщил, что вместе с бойцами были возвращены последние семь жителей Курской области, которых удерживали в качестве заложников. Он добавил, что «светлый праздник наши встретят на родной земле».

    Россия и Украина провели обмен пленными по схеме 175 на 175.

    Последние семь из удерживаемых в Сумской области курян сегодня вернутся домой и направляются в сторону Белоруссии.

    11 апреля 2026, 17:25 • Новости дня
    ВСУ нарушили пасхальное перемирие и ударили по Новой Каховке БПЛА
    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью беспилотников по Новой Каховке в Херсонской области, нарушив пасхальное перемирие, сообщил врио главы городского округа Владимир Оганесов.

    Оганесов в мессенджере Мах отметил: «Сегодня в городском округе город Новая Каховка наблюдается повышенная активность БПЛА. В результате сбросов повреждено три автомобиля, дом. Пострадал один человек. Обнаружено и обезврежено три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами».

    Напомним, в субботу на линии соприкосновения начал действовать приуроченный к Пасхе режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным; перемирие продлится до исхода дня 12 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о перемирии на период празднования Пасхи.

    Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к зеркальным шагам.

    11 апреля 2026, 18:29 • Новости дня
    При атаке БПЛА на заправку Льгова во время пасхального перемирия ранен ребенок

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки беспилотника на автозаправку в Льгове пострадали трое человек, включая годовалого ребенка, который получил осколочное ранение головы, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в Max, что украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Льгов Курской области. По предварительной информации, ранены трое человек, среди которых оказался годовалый ребенок. У ребенка диагностировано осколочное ранение головы, а его мать получила акубаротравму.

    Еще один пострадавший – мужчина с травмой бедра. Все пострадавшие были оперативно направлены в Курскую областную больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Атака произошла после 16 часов, когда уже действовало объявленное пасхальное перемирие.

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн подчеркнул, что удар по гражданской инфраструктуре был нанесен во время религиозного праздника и свидетельствует о пренебрежении любой моралью со стороны украинских боевиков.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по Новой Каховке в Херсонской области, нарушив пасхальное перемирие.

    Напомним, в субботу на линии соприкосновения начал действовать приуроченный к Пасхе режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным; перемирие продлится до исхода дня 12 апреля.

    11 апреля 2026, 16:15 • Новости дня
    Джонсон тайно посетил позиции ВСУ на запорожском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший премьер Британии Борис Джонсон тайно посетил позиции Вооруженных сил Украины на запорожском направлении, о чем сообщил в своей колонке в газете Daily Mail.

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон тайно посетил позиции Вооружённых сил Украины на запорожском направлении, передает РИА «Новости». О своей поездке Джонсон рассказал в колонке для газеты Daily Mail, уточнив, что побывал на позициях 65-й бригады ВСУ в районе Гуляйполя.

    В своей статье Джонсон подверг критике западные страны за недостаточную поддержку Киева и призвал передавать Украине больше дальнобойных вооружений. Также он отметил необходимость скорейших поставок западного оружия для украинских военных.

    Кроме того, во время этой поездки Джонсон снял материал для документального фильма, который должен выйти на британском телеканале Channel 5, однако точная дата премьеры пока не называется.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва внимательно следит за действиями европейских стран в контексте урегулирования на Украине и ценит позицию Вашингтона. Россия считает, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт и делают страны НАТО участниками происходящего, подчеркивая, что такие грузы станут законной целью для российских военных.

    Ранее бывший премьер Британии Борис Джонсон указал на желание украинских генералов как можно скорее закончить конфликт из-за больших потерь ВСУ.

    Джонсон ранее заявил, что Британия и ее союзники должны отправить на Украину небоевые части для выполнения нестроевых задач.

    11 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    Россия вернула из украинского плена 175 военных

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия вернула домой 175 своих военнослужащих, ранее находившихся в плену на Украине, взамен российская сторона передала 175 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Обмен состоялся при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов, которые, по данным Минобороны, оказали важные гуманитарные усилия, говорится в канале в мессенджере Max.

    «11 апреля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ», – говорится в сообщении Минобороны. Помимо этого, были освобождены семеро жителей Курской области, которые, как отмечается, незаконно удерживались киевским режимом.

    В настоящее время все возвращённые российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В дальнейшем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

    6 марта из плена на территории Украины российской стороне передали 300 военнослужащих, взамен Россия передала 300 военнопленных ВСУ.

    Ранее Минобороны сообщало о возвращении 200 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. Самолеты с освобожденными сели в Подмосковье.

    11 апреля 2026, 20:40 • Новости дня
    Британия оценила роль украинских дронов в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Для восстановления безопасного судоходства в Ормузском проливе международная коалиция может задействовать более 200 украинских специалистов с опытом перехвата дальнобойных беспилотников, заявил британский министр по делам вооруженных сил Эл Карнс

    Киев может оказать поддержку коалиции из 30 государств в вопросе разблокировки важнейшего торгового маршрута, передает Reuters.

    На фоне иранской блокады Ормузского пролива британский министр по делам вооруженных сил Эл Карнс высоко оценил украинский опыт противодействия беспилотникам. Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил участие страны в консультациях по защите судоходства.

    «У Украины есть одни из лучших в мире технологий, которые она разработала во время конфликта. Я думаю, это могло бы принести пользу на Ближнем Востоке, как мы уже видим в борьбе с беспилотниками «Шахед», – заявил Карнс во время визита в Киев.

    Ранее появлялись сообщения о том, что украинские власти направили в регион более 200 специалистов для перехвата дальнобойных дронов.

    Британский министр назвал украинские инновации в сфере искусственного интеллекта и беспилотников «настоящей революцией в военном деле» и подчеркнул, что союзникам по НАТО «необходимо активно перенимать этот передовой опыт». Карнс также призвал Киев ускорить выдачу экспортных лицензий на оборонные разработки, чтобы занять нишу на мировом рынке.

    При этом поддержка Украины остается главным приоритетом безопасности для Великобритании, отметил Карнс. Лондон продолжает финансировать и тренировать украинских военных.

    Ранее сообщалось, что Киев договорился о помощи странам Персидского залива в отражении атак иранских беспилотников в обмен на энергоресурсы.

    Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

    Британский премьер Кир Стармер в начале марта анонсировал отправку украинских специалистов на Ближний Восток для борьбы с дронами.

    11 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    ВС России поразили склады хранения безэкипажных катеров и беспилотников ВСУ
    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам хранения безэкипажных катеров и БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по объектам промышленности, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб и 259 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 133 387 беспилотников, 655 ЗРК, 28 822 танка и других бронемашин, 1 699 боевых машин РСЗО, 34 393 орудия полевой артиллерии и минометов, 59 128 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли пять групповых ударов по объектам ВСУ, в частности, они нанесли удары по используемой ВСУ портовой инфраструктуре.

    Ранее ВС России поразили производящие комплектующие крылатых ракет для ВСУ заводы.

    11 апреля 2026, 16:01 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным пасхальное перемирие
    Tекст: Мария Иванова

    На линии соприкосновения начал действовать приуроченный к Пасхе режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным; перемирие продлится до исхода дня 12 апреля.

    Указание президента России о приостановке боевых действий вступило в силу в 16.00 11 апреля, передает РИА «Новости». Режим тишины будет действовать до конца дня 12 апреля.

    Инициативу главы государства поддержали в Русской православной церкви. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отметила, что пауза поможет в поиске пропавших военнослужащих и спасении пострадавших.

    В прошлом году аналогичная мера действовала с 19 по 21 апреля. Однако тогда Министерство обороны зафиксировало 4,9 тыс. нарушений со стороны украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о перемирии на период празднования Пасхи.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к зеркальным шагам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле ознакомились с высказыванием Киева. Он напомнил о важности светлого праздника для народов обеих стран.

    Пресс-секретарь российского лидера назвал эту инициативу исключительно гуманитарным шагом.

    12 апреля 2026, 07:50 • Новости дня
    Рота ВСУ почти в полном составе «пропала без вести» на Сумском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумском районе в боях с группировкой российских войск «Север» практически в полном составе «пропала без вести» рота военнослужащих вооруженных сил Украины.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников в Сумском районе показал, что в лесных массивах между селами Новая Сечь и Варачино существенные потери понесла 71 оаэмбр, пятая рота которой практически в полном составе «пропала без вести» на данном участке фронта», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовые подразделения ВСУ доукомплектовываются насильно мобилизованными украинцами, преимущественно жителями Киевской области. Также сообщается, что в тылу командование ВСУ формирует резервы из отрядов испаноязычных иностранных наемников.

    В Глухове украинская полиция вскрывает пустующие квартиры и дома выехавших жителей для размещения военнослужащих ВСУ. Украинские войска дистанционно минируют участок между селами Должик, Сытное и Шалимовка, где остаются мирные жители. Несколько человек, включая подростка, уже пострадали от этих действий.

    Украинские волонтеры собирают деньги на ремонт автомобилей скорой помощи, используемых для доставки украинских националистов к линии фронта.

    В Краснопольском районе некрологи националистов подтвердили, что для пропагандистской акции по демонстрации контроля над освобожденной Покровкой командование ВСУ использовало наиболее подготовленных бойцов, которые были уничтожены на подступах к селу.

    Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что из Ахтырского района Сумской области на Харьковское направление были переброшены подразделения ВСУ.

    На Липцовском направлении изменений не зафиксировано, ВСУ не проявляли активности. На Волчанском направлении продолжается принудительное привлечение мирных жителей Харьковской области предпенсионного возраста к работам по оборудованию позиций ВСУ и установке противодронных сеток. Работники системы ЖКХ Харькова также используются в качестве рабочей силы, что привело к их массовому оттоку на запад и в центр Украины.

    «За сутки враг неоднократно нарушал перемирие, нанося неизбирательные удары РСЗО, БПЛА и артиллерией», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, приуроченный к Пасхе режим прекращения огня, объявленный Россией, действует с 16.00 мск 11 апреля. Режим тишины продлится до конца дня 12 апреля.

    11 апреля 2026, 18:41 • Новости дня
    Профессор Диесен заявил о завершении конфликта на Украине из-за ослабления НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Профессор Гленн Диесен считает, что конфликт на Украине близок к завершению из-за слабости НАТО, а Германия и Британия рискуют попасть под ответные действия России.

    Диесен в интервью для YouTube-канала блогера Марио Науфала заявил, что конфликт на Украине близится к своему завершению на фоне ослабления блока НАТО, передает РИА «Новости».

    По мнению Диесена, когда неудача НАТО станет очевидной, никто не захочет оказаться на месте Германии или Британии, так как именно эти страны, по его словам, возглавляют список государств, которых Россия может посчитать ответственными за происходящее и на которые может «обрушиться ее месть».

    Эксперт подчеркнул, что ситуация на Украине ухудшалась долгое время, однако сейчас к нехватке живой силы добавились и серьезные проблемы с поставками оружия, усугубившиеся на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Он также обратил внимание на слова главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) о трудностях с мобилизацией, назвав это признание показателем того, что Киев не готов платить цену за продолжение противостояния с Россией.

    Президент США ранее отмечал, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы по урегулированию ситуации на Украине. Американский лидер заявил, что «гораздо сложнее заключить сделку» с Владимиром Зеленским, чем с президентом России Владимиром Путиным.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что завершение конфликта возможно только при согласии Киева на определенные уступки.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мир на Украине возможен уже сегодня, если Владимир Зеленский возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что мирное соглашение между Россией и Украиной приведет к политическому краху Владимира Зеленского.


    11 апреля 2026, 23:47 • Новости дня
    Хинштейн: Освобожденные из украинского плена куряне прибыли в Курск
    Tекст: Антон Антонов

    В Курск прибыли куряне, которые являлись последними из числа насильно удерживаемых на Украине, по данным Киева, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, подчеркнув, что пропавшим без вести остается 381 человек.

    «Курск встретил своих людей! Возвращённые сегодня из украинского плена куряне прибыли домой», – сообщил Хинштейн в Max.

    Прибывшие находятся в пунктах временного размещения. Им предоставили вещи первой необходимости и выдали региональные сертификаты на сумму 30 тыс. рублей каждому «для покупки самого нужного на первое время».

    Сейчас с людьми работают врачи и сотрудники ПВР, чтобы оказать необходимую медицинскую и организационную поддержку. Власти региона пообещали помочь в оформлении всех положенных выплат и восстановлении утраченных документов.

    «Александру Ивановичу 50. Его вывезли из Суджи в феврале 2025-го. Сам он из Махновки, до последнего оставался в родном селе. Его дом на глазах хозяина уничтожили вражеские дроны, а его забрали в Суджу. С детьми он с тех пор не встречался. Единственное, о чем думал все эти месяцы – обнять их, и это, наконец-то, случилось сегодня», – рассказал Хинштейн.

    «Маргарита вернулась вместе с 82-летней мамой. Ту взяли в украинский плен, а дочь вызвалась сопровождающей. Скрывала, что она из Курской области. А мама уже не верила, что вернется: дом в родной Лебедевке разбит. Теперь тяжелые дни в неволе позади: строят планы на будущее, думают искать новый дом», – также рассказал глава региона.

    Хинштейн отметил, что, по данным Украины, эти люди были последними из числа насильно удерживаемых, однако в реестре пропавших без вести жителей приграничных районов остается 381 человек.

    «Возвращение людей – большой подарок в канун Светлого Воскресения Христова, – заявил Хинштейн. – Еще раз – огромная признательность всем, кто долгие месяцы помогал возвращать курян их родным и близким!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что последние семь из удерживаемых в Сумской области курян возвращаются домой. Семеро жителей Суджанского района Курской области, среди которых пять женщин и двое мужчин, прибыли в Россию после пребывания в украинском плену.

    12 апреля 2026, 00:31 • Новости дня
    Путин поздравил православных христиан с Пасхой
    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил с Пасхой православных христиан и всех граждан страны, отмечающих Светлое Христово Воскресение.

    «Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    В своем поздравлении глава государства подчеркнул объединяющую силу этого праздника и его значимость для миллионов людей. Президент отметил, что Пасха наполняет сердца верующих радостью, верой в силу жизни, торжество любви, добра и справедливости. По его словам, этот праздник способствует единству на основе давних традиций и духовных ценностей.

    Путин подчеркнул важную роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в сохранении культурного наследия, поддержке института семьи и воспитании молодежи.

    Он также отметил вклад религиозных организаций в развитие конструктивного диалога с государством и укрепление межрелигиозного и межнационального согласия, а также их поддержку участников спецоперации на Украине и их семей. Президент выразил глубокую признательность за такую работу.

    «Желаю вам здоровья, благополучия и всего наилучшего. С праздником!» – говорится в поздравлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным прибыли на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

