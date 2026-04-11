  • Лента новостей
    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III
    Эксперт: Серьезная уступка США Ирану указывает на изменение расклада сил
    Эксперт: За разминированием Ормуза просматривается подготовка США к более серьезной фазе конфликта
    Симоньян рассказала о коме Тиграна Кеосаяна
    Иранская сторона сочла требования США на переговорах в Пакистане чрезмерными
    Путин назвал развертывание новой группировки связи большим событием
    Военкор Коц предположил, как ВСУ пытались атаковать космодром Плесецк
    Песков иронично высказался о шансах Каллас защитить диплом в МГУ
    Захарова назвала Джонсона «вернувшимся на место преступления злодеем»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как отделить традицию от ретроградства

    Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии и не живёт без развития. Не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счётов, ни для неолуддистских инициатив.

    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В битве за существование важно не потерять себя

    Трудное сейчас время. О нем точно будут писать в будущих учебниках истории, и на героев этого времени будут равняться потомки. Но именно в такие времена рождается не только «новое созидательное», но и «новое разрушительное». Они всегда идут рядом.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    11 апреля 2026, 22:47 • Новости дня

    Самолет с Благодатным огнем прибыл в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    В московский аэропорт «Внуково-3» прибыл самолет, на котором делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь, сообщили в фонде.

    Перелет осуществлялся при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом «Валентина Терешкова», госкорпорации Роскосмос, передает РИА «Новости».

    По сложившейся традиции, Благодатный огонь будет доставлен в кафедральный храм Христа Спасителя, где в ночь с 11 на 12 апреля состоится патриаршее пасхальное богослужение.

    Широкой церемонии встречи в аэропорту организаторы не планировали, однако огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви. Также сообщается, что Благодатный огонь передадут 15 храмам Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иерусалиме в субботу зажегся Благодатный огонь, который традиционно доставляют к Пасхе в храмы России и других стран. Делегация Среднеазиатского митрополичьего округа Русской Православной Церкви при поддержке фонда помощи «Русский Крест» получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

    10 апреля 2026, 09:31 • Новости дня
    ВЦИОМ: 73% россиян планируют праздновать Пасху

    Tекст: Вера Басилая

    Пасха уверенно сохраняет позиции одного из самых значимых праздников в России: 73% опрошенных планируют отметить её в кругу семьи или с гостями, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.

    Пасха заняла четвертое место среди наиболее значимых праздников в стране, уступив только Новому году, Дню Победы и 8 Марта. По результатам опроса, 73% россиян собираются отмечать Пасху, несмотря на снижение доли граждан, считающих этот праздник крайне важным – только 22%, что на 7 процентных пунктов меньше по сравнению с прошлым годом, следует из опроса на сайте ВЦИОМ.

    Наиболее распространенными традициями в семьях остаются окрашивание яиц (15%), выпечка куличей и совместные застолья (по 10%). Однако только 46% опрошенных намерены готовить пасхальные блюда, а 38% планируют принимать гостей. Снижение числа приверженцев кулинарных традиций отмечено на 9 процентных пунктов за год.

    Аналитики отмечают, что за последние 20 лет православная идентичность в России сохраняет доминирующее положение, но за последнее десятилетие ее уровень снизился на 10 процентных пунктов. При этом портрет типичного православного сегодня – это женщина старшего возраста, проживающая в небольших городах или на селе.

    Самый православный округ в России – Сибирский, а наименее православный предсказуемо Северо-Кавказский.

    ВЦИОМ также указывает на трансформацию традиций: значимость религиозных обрядов уступает место семейному общению, а поездки на кладбище и посещение храмов отходят на второй план. Социально-демографический анализ показывает, что домашние и кулинарные ритуалы наиболее характерны для женщин и пожилых, тогда как молодежь чаще дистанцируется от религиозных форм.

    Великий пост по-прежнему соблюдается символически: индекс строгости составляет 14 из 100 возможных пунктов, причем среди молодежи этот показатель еще ниже. Строгого поста придерживаются в основном религиозно ориентированные россияне, но даже среди них вовлеченность невелика – всего 18 пунктов. В целом можно говорить о смещении от ритуальной дисциплины к символическому участию, где пост сохраняет значение как элемент традиции, но утрачивает статус обязательной повседневной практики.

    Опрос проводился 16 августа 2025 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

    9 апреля 2026, 18:10 • Новости дня
    К 90-летию Лужкова запланировали установить в Москве памятник в его честь
    @ Viktor Chernov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    План мероприятий к 90-летию со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова утвержден и будет включать установку памятника, а также присвоение его имени городским объектам.

    Как сообщается на сайте Минкульта России, организационный комитет по празднованию возглавляет глава ведомства Ольга Любимова. К инициативам присоединились не только Москва, но и Севастополь, Калужская, Архангельская, Вологодская области, Татарстан, Крым и зарубежные представительства при участии Россотрудничества.

    «Юбилейная программа сформирована как комплексная и масштабная система мероприятий, отражающая роль Юрия Лужкова в становлении российской государственности и рассчитанная на широкий круг участников: от профессионального сообщества до молодежной аудитории», – подчеркнула Любимова. По ее словам, план может быть дополнен новыми инициативами и предложениями.

    В рамках праздничных мероприятий в Москве появится монумент Лужкову, его имя будет присвоено скверам, образовательным учреждениям, появятся бюсты и мемориальные доски в различных регионах. Научная и образовательная программы предусматривают конференции, лекции и форумы, посвященные деятельности Лужкова.

    Отдельный акцент сделан на спортивные инициативы: пройдут турниры памяти бывшего мэра, включая теннисный турнир его имени и соревнования по легкой атлетике «Территория бега». В сфере культуры и просвещения запланированы выставки, концерты, специальные экспозиции в Музее Москвы и Московском метрополитене, а также юбилейный концерт в Калужской области.

    К 2026 году намечено создание документального фильма о Лужкове, издание аналитических материалов и монографий о его деятельности, а также проведение онлайн-проекта «Линии жизни: Юрий Лужков в памяти людей». В сентябре 2026 года состоится общественный субботник и культурная программа в Парке имени Лужкова в Москве.

    Юрий Лужков, занимавший пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год, умер в 2019 году в Мюнхене в возрасте 83 лет.

    11 апреля 2026, 11:22 • Видео
    Израиль выиграл или проиграл?

    США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    10 апреля 2026, 05:15 • Новости дня
    В Иерусалим из Москвы отправилась делегация за Благодатным огнем
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представители Фонда Андрея Первозванного (ФАП) отправились в пятницу из Москвы в Израиль за Благодатным огнем, делегацию возглавляют глава попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).

    Ожидается, что Благодатный огонь доставят в столичный аэропорт Внуково в субботу вечером, передает РИА «Новости».

    Масштабной встречи святыни в аэропорту не планируется, однако ее передадут представителям нескольких епархий Русской православной церкви и в 15 московских храмов.

    По сложившейся традиции огонь привезут в кафедральный храм Христа Спасителя к ночному патриаршему богослужению, которое пройдет в ночь на 12 апреля.

    В состав группы вошли адвокат Павел Астахов, гендиректор НТВ Алексей Земский, руководитель транспортной лизинговой компании Михаил Парнев и депутат Мосгордумы Сабина Цветкова.

    Ранее сообщалось, что благодатный огонь доставят в российскую столицу на борту лайнера «Валентина Терешкова» Роскосмоса.

    9 апреля 2026, 11:09 • Новости дня
    Благодатный огонь решили доставить в Москву бортом Роскосмоса

    Tекст: Мария Иванова

    В Великую субботу святыня из иерусалимского храма Гроба Господня прибудет в российскую столицу на борту лайнера «Валентина Терешкова», сообщил Фонд Андрея Первозванного.

    Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву при поддержке государственной транспортной лизинговой компании, передает РИА «Новости». Для этого будет использован самолет «Валентина Терешкова» госкорпорации «Роскосмос».

    «Фонд Андрея Первозванного в рамках принесения Благодатного огня в Россию на протяжении многих лет традиционно работает в тесном сотрудничестве с профильными ведомствами Государства Израиль, Иерусалимским Патриархатом. В текущей сложной геополитической обстановке Фонд осуществляет свою миссию в полном соответствии с решениями официальных властей Государства Израиль и благословением Патриарха Иерусалимского Феофила III», – заявили в пресс-службе фонда.

    Представители организации также сообщили, что накануне Великой Субботы делегация примет участие в молитве о мире на Святой Земле. Вечером 11 апреля во Внуково святыню встретят представители различных епархий, при этом массовой встречи не планируется.

    Делегация фонда доставит Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя во время Патриаршего пасхального богослужения. Кроме того, лампады привезут в 15 московских храмов, а также в Петербург, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Севастополь, Симферополь, Якутск, Ярославль и другие города.

    Схождение Благодатного огня происходит в Великую субботу, которая в 2026 году выпадает на 11 апреля. Русская православная церковь встретит Пасху 12 апреля. Фонд Андрея Первозванного привозит святыню в Москву с 2003 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    9 апреля 2026, 11:58 • Новости дня
    В московском храме святителя Тихона Задонского потушили пожар

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ночью на востоке Москвы загорелось административное здание на территории храма святителя Тихона Задонского, сотрудники экстренных служб эвакуировали двух человек, возгорание позже ликвидировали.

    «По предварительной информации, очаг пожара находился в здании трапезной по адресу: Майский просек, дом 5, строение 1», – сообщил представитель экстренных служб РИА «Новости».

    Отмечается, что там находится Алексеевский ставропигиальный женский монастырь.

    Из горящего помещения удалось вывести двух человек.

    Пламя охватило котельную на первом этаже и быстро перекинулось на крышу здания. Для тщательного обследования задымленных комнат оперативно задействовали звенья газодымозащитной службы.

    Столичные спасатели добавили, что открытое горение на площади 50 квадратных метров полностью ликвидировали к 04.11 мск. В результате ночного инцидента никто не пострадал.

    В 2024 году в центре Москвы произошел пожар на территории Зачатьевского женского монастыря.

    10 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский принял делегацию Фонда Андрея Первозванного

    Tекст: Вера Басилая

    В пятницу в Иерусалиме состоялась встреча патриарха Феофила III с делегацией Фонда Андрея Первозванного, прибывшей за Благодатным огнем.

    Патриарх Иерусалимский Феофил III в своей резиденции принял делегацию Фонда Андрея Первозванного (ФАП), прибывшую на Святую землю для получения Благодатного огня, передает РИА «Новости».

    Представитель Фонда сообщил, что участники встречи совершили совместную молитву о мире на Святой земле. По его словам, особая молитва о мире накануне Пасхи становится традицией, к которой присоединяются верующие разных Поместных Церквей.

    Делегацию ФАП в этом году возглавляют председатель попечительского совета Владимир Якунин и митрополит Каширский Феогност.

    Благодатный огонь ежегодно появляется в храме Гроба Господня в Великую субботу перед Пасхой, и с 2003 года Фонд доставляет его в Москву.

    Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву при поддержке государственной транспортной лизинговой компании на самолете «Валентина Терешкова» госкорпорации «Роскосмос». После прибытия огонь по традиции привезут в храм Христа Спасителя для ночного пасхального богослужения.

    Глава попечительского совета фонда Владимир Якунин сообщил об успешном старте миротворческой миссии.

    9 апреля 2026, 04:55 • Новости дня
    Полиция Израиля решила снять ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с объявлением о прекращении огня с Ираном в Иерусалиме с 9 апреля вновь открываются для посетителей и паломников святые места, сообщила пресс-служба полиции Израиля.

    Решение принято на фоне объявления о прекращении огня между Израилем и Ираном и связано с изменением указаний Командования службы тыла, передает РИА «Новости».

    С «завтрашнего утра, четверга, 9 апреля 2026 года, Святые места в городе Иерусалиме будут открыты для посещения и молитв», говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Израиля сообщила, что церемония схождения Благодатного огня 11 апреля пройдет в ограниченном формате и без доступа паломников к святыням Старого города. Полиция Израиля запретила журналистам посещать схождение Благодатного огня.

    Святыни в Иерусалиме более месяца остаются закрытыми для верующих из-за ракетных обстрелов, а осколки неоднократно падали рядом с храмом Гроба Господня, Стеной плача и мечетью Аль-Акса.

    Турция осудила закрытие доступа мусульман к мечети Аль-Акса и назвала действия израильских властей провокационными.

    9 апреля 2026, 10:22 • Новости дня
    Юная москвичка отдала аферистам драгоценности на 17 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Проживающая в столице 19-летняя девушка поверила угрозам об уголовном преследовании и передала злоумышленникам наличные, а также коллекционные часы с ювелирными украшениями, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Аферисты связались с жертвой под видом сотрудников банка и портала госуслуг, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Они убедили потерпевшую во взломе личного аккаунта и пригрозили ответственностью за спонсирование запрещенных организаций.

    «Жертва обналичила со счета один миллион рублей, а затем передала курьерам пакет с ювелирными изделиями и коллекционными часами. Общая сумма – около 17 млн рублей», – добавили там.

    Правоохранители оперативно задержали 23-летнего подозреваемого на Солдатской улице. Выяснилось, что молодой человек забрал ценности на Крымском валу, сдал их в ломбарды, а вырученные средства отправил своим кураторам.

    Полиция уже изъяла часть похищенного имущества, включая дорогие наручные часы, вскоре вещи вернут законной владелице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

    До этого в Москве полиция задержала похитителей 106 млн рублей у 19-летней девушки. Другая столичная жительница лишилась более 20 млн рублей из-за действий телефонных аферистов.

    10 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Суд арестовал журналиста Ролдугина по делу о персональных данных

    Tекст: Денис Тельманов

    Обозреватель «Новой газеты» Олег Ролдугин получил меру пресечения в виде ареста по делу о незаконном использовании персональных данных.

    Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и назначил меру пресечения в виде заключения под стражу для обозревателя «Новой газеты» Олега Ролдугина, сообщает ТАСС. Арест продлится до 10 мая 2026 года. Судья огласила решение прямо в зале суда.

    Дело возбуждено по статье о незаконном использовании личных данных. Подробности обвинения в настоящий момент не раскрываются. Защита журналиста пока не прокомментировала решение суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следствие внесло в суд ходатайство об избрании меры пресечения для обозревателя «Новой газеты» Олега Ролдугина.

    Олег Ролдугин задержан на 48 часов по подозрению в незаконном использовании персональных данных, по которому ему грозит до шести лет лишения свободы.

    9 апреля 2026, 15:15 • Новости дня
    В Москве решили продлить работу метро и МЦК в пасхальную ночь

    Tекст: Дарья Григоренко

    В пасхальную ночь работа метро и Московского центрального кольца будет продлена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин в своем канале в мессенджере Max уточнил, что 12 апреля станции метро и МЦК будут открыты на вход до 02:00, чтобы москвичи и гости города могли комфортно добраться до места празднования Пасхи.

    В рамках особого режима в пасхальные праздники, 150 самых востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев будут работать до 3.30. Также доступны 18 постоянных ночных маршрутов, что обеспечит дополнительное удобство для пассажиров.

    Сергей Собянин отметил: «На Пасху и Красную горку (19 апреля) будут курсировать дополнительные автобусы до 14 кладбищ, на Радоницу (21 апреля) – до 11».

    Ранее Собянин пообещал завершить реставрацию крестов храма Христа Спасителя к Пасхе.

    9 апреля 2026, 23:33 • Новости дня
    Второй Московский трамвайный диаметр Т2 открыли в столице

    Tекст: Катерина Туманова

    В столице заработал новый трамвайный маршрут Т2 от метро «Чертановская» до станции Новогиреево МЦД-4, он связал 13 районов и стал самым протяженным городским диаметром в мире, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Новый маршрут протянулся от станции метро «Чертановская» до станции Новогиреево МЦД-4, его длина составила 33 км, что делает его самым протяженным городским трамвайным маршрутом в мире.

    Т2 соединяет 13 районов Москвы, обеспечивая транспортное обслуживание для более чем 2 млн жителей. На маршруте расположено 79 остановок, а интервалы движения составляют шесть минут.

    «Новый маршрут проходит у множества социальных, образовательных, офисных учреждений. Среди них — МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московский энергетический институт, Даниловская мануфактура», – написал столичный градоначальник в Max-канале.

    Пассажиры могут осуществить пересадки на четыре железнодорожных вокзала: Ярославский, Ленинградский, Казанский и Павелецкий, а также на 31 станцию метро, МЦК, МЦД и железной дороги. На линии работают современные трамваи с автономным ходом: односекционные «Львенок-Москва» и трехсекционные «Витязь-Москва» с системой автономного хода. По проспекту Академика Сахарова трамваи преодолевают 2 км без подключения к контактной сети.

    Первый трамвайный диаметр, открытый в ноябре 2025тгода, оказался успешным – пассажиропоток на линии между метро «Университет» и Метрогородком увеличился в два раза. Ожидается, что и новый маршрут Т2 будет востребован москвичами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минтрансе назвали дату запуска беспилотных трамваев в России. Власти Москвы анонсировали запуск беспилотных электросудов.

    11 апреля 2026, 06:13 • Новости дня
    Синоптик Позднякова сообщила о возвращении тепла в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители столичного региона могут рассчитывать на солнечные и теплые выходные, при этом столбики термометров покажут значения выше обычных для этого времени года, рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

    «Период ненастной погоды закончится вместе со страстной неделей. В выходные дни характер погоды в Москве будет улучшаться, атмосферное давление расти и, самое главное, хоть холодный северо-восточный ветер пока сохранится, но он уже не будет таким сильным и порывистым. Это позволит солнечным лучам, на которые мы очень рассчитываем в выходные дни, повышать температуру воздуха», – сообщил она РИА «Новости».

    По словам синоптика, в субботу в отдельных районах возможны небольшие дожди, однако осадки будут слабыми. Температура ночью в Москве составит –1... +1 градус, в области возможно понижение до –2 градусов.

    Днем температура воздуха поднимется до +8...+10 градусов, по региону – от 6 до 11 тепла.

    В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ночная температура в Москве составит +1...+3 градуса, в области будет –1...+3 градуса.

    Днем воздух прогреется до 10-12 градусов тепла, что выше климатической нормы для этого периода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Леус сообщил о финале похолодания в Москве, он также поделился предварительным прогнозом погоды на Пасху.


    9 апреля 2026, 12:02 • Новости дня
    В Москве отправили под суд причастных к хищению 30 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице девять участников преступной группы отправили под суд за хищение почти 30 млн рублей у граждан и их последующий перевод в криптовалюту, сообщили в прокуратуре города.

    Утверждено обвинительное заключение в отношении организаторов и участников преступного сообщества, восьми мужчин и одной женщины, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они обвиняются по части первой, второй статьи 210 УК РФ, части четвертой статьи 159 УК РФ.

    Следствие установило, что с января по октябрь 2023 года трое руководителей ячейки получали указания о поиске банковских карт. Злоумышленники находили в Красноярском крае местных жителей, готовых за вознаграждение предоставить свои платежные реквизиты. Шесть фигурантов дела выполняли роль дропперов, принимая на свои счета похищенные средства.

    За свои услуги участники схемы оставляли себе 1-2% от украденной суммы. Остальные деньги они переводили в криптовалюту и отправляли главным организаторам мошенничества. Всего от действий преступников пострадали девять человек, а общий ущерб превысил 29,6 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве впервые открылось уголовное производство против дроповода за скупку и перепродажу электронных средств платежей.

    10 апреля 2026, 09:59 • Новости дня
    Семиклассник обстрелял из пневматики поезд московского метро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве ученик седьмого класса открыл огонь из пневматического пистолета по электропоезду метро, разбив стекла в двух вагонах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Инцидент произошел на открытом участке Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская», указала Волк, передает РИА «Новости».

    В полицию поступило сообщение о поврежденных окнах поезда, обнаруженных в депо.

    Рядом с местом происшествия задержали учащегося седьмого класса общеобразовательной школы. Он сознался, что в компании сверстников произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону электропоезда.

    Школьника доставили в полицию для проведения профилактической беседы в присутствии законного представителя. Выяснилось, что ранее он уже привлекал внимание правоохранителей: подросток катался снаружи маршрутного автобуса, держась за кузов.

    В отношении отца мальчика составлены два административных протокола за неисполнение родительских обязанностей. Самого семиклассника поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

    Ранее группа подростков устроила погром со стрельбой в подмосковной электричке. 13-летний школьник из Свердловской области ранил одноклассницу из пневматического пистолета.

    10 апреля 2026, 12:57 • Новости дня
    В Москве при пожаре в многоэтажном доме погибли два человека

    Tекст: Дарья Григоренко

    Два человека стали жертвами пожара в 16-этажном жилом доме на юго-западе Москвы, сообщил представитель экстренных служб столицы.

    Представитель экстренных служб уточнил, что возгорание произошло по адресу: улица Вильнюсская, дом 8, корпус 2. «Два человека погибли в результате пожара в квартире», – заявил он, передает РИА «Новости».

    На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности погибших.

    Во вторник утром в одной из квартир на севере российской столицы произошло возгорание, в результате которого погиб человек.

    Ранее в девятиэтажном доме в центре Москвы на Николоямской улице произошло возгорание квартиры, погиб один человек, трое пострадали.

    Баканов: Киев пытался атаковать космодром Плесецк во время запуска спутников
    При атаке БПЛА на заправку Льгова во время пасхального перемирия ранен ребенок
    Пентагон заявил о проходе двух эсминцев США через Ормузский пролив
    Стартовый стол для «Ангары» ввели в эксплуатацию на Восточном
    Ульянов оценил отказ Эстонии задерживать российские суда на Балтике
    Парламент Южной Кореи одобрил выплаты 35 млн гражданам на фоне энергокризиса
    Умер актер сериала «Следствие ведут знатоки» Наумов

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Что значит американская лунная миссия для России

    В субботу человечество впервые за более чем 50 лет празднует успешное завершение пилотируемой миссии к Луне – американская экспедиция «Артемида» благополучно вернулась на Землю. Почему в этот раз американцы решили не высаживаться на спутник нашей планеты, с какими трудностями они в итоге столкнулись – и способна ли российская космонавтика совершить нечто подобное? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

