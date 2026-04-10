Чекалин рассказал о борьбе Лерчек с раком четвертой стадии
Чекалин: Онкобольная Лерчек старается жить
Артем Чекалин после судебного заседания сообщил, что его бывшая жена Валерия Чекалина, известная как Лерчек, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, «старается жить жизнь», несмотря на тяжелый диагноз.
«Подруги к ней приезжали, говорят, что старается бодро держаться. Она старается ходить на плавание, гулять с детьми в парке, старается жить жизнь», – сказал Чекалин, передает РИА «Новости»
В пятницу защита Артема Чекалина подала ходатайство о прекращении уголовного дела по обвинению в выводе более 250 млн рублей в ОАЭ. Адвокат Корней Подвойский сослался на постановление следователя от 9 апреля об отказе в возбуждении дела о неуплате налогов, так как все долги были погашены. Суд приобщил этот документ к материалам дела, но прокурор выступил против прекращения процесса.
Судья отметила, что решение по ходатайству будет вынесено в совещательной комнате.
На данный момент дело Лерчек выделено в отдельное производство и приостановлено до ее выздоровления, домашний арест для нее отменен. Валерия Чекалина сейчас лечится в НМИЦ онкологии имени Блохина, куда попала сразу после родов в феврале, когда была госпитализирована в реанимацию.
В пятницу следствие приняло решение не заводить уголовное дело о неуплате налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина.
В марте Лерчек полностью погасила долг перед государством в размере 176 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Валерия Чекалина (Лерчек) опубликовала видео из больницы, где эмоционально пожаловалась на отсутствие необходимого оборудования и своевременной медицинской помощи.