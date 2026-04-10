Власти Татарстана объяснили ночные сирены в Казани

Власти Татарстана объяснили работу систем оповещения ночью при ракетной опасности

Tекст: Вера Басилая

Работа систем оповещения в ночное время обусловлена необходимостью оперативного информирования населения о ракетной опасности, передает РБК. В пресс-службе раиса республики отметили, что получили множество обращений от граждан в связи с ночными тревогами.

Комплексная система оповещения в регионе предполагает одновременное включение сирен, громкоговорителей, домофонов, а также рассылку СМС и трансляцию по телевидению при возникновении угрозы. «Раис республики призывает жителей отнестись с пониманием к данной мере. Да, она вызывает временные неудобства и, возможно, даже тревогу. Однако именно такой комплексный подход позволяет быстро сообщить жителям о возможной опасности и своевременно принять меры», – заявили в пресс-службе.

Накануне вечером и ночью в Татарстане дважды объявлялся режим ракетной опасности. Первый сигнал действовал с 22:00 до 23:30, второй – с 2:11 до 5:32. В городах звучали сирены и требования занять укрытия, взяв документы, воду и продукты. Отмечается, что сигнал был слышен во всех районах Казани, в том числе в спальных.

Накануне аэропорты Казани, Иванова, Череповца, Ярославля и Чебоксар приостановили прием и отправку рейсов.